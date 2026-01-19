Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήLike OnlineΑντίο, αγαπημένα μου φακελάκια κέτσαπ: Γιατί «εξαφανίζονται» από μπαρ και εστιατόρια
LIKE ONLINE

Αντίο, αγαπημένα μου φακελάκια κέτσαπ: Γιατί «εξαφανίζονται» από μπαρ και εστιατόρια

 19.01.2026 - 16:12
Αντίο, αγαπημένα μου φακελάκια κέτσαπ: Γιατί «εξαφανίζονται» από μπαρ και εστιατόρια

Η Ευρωπαϊκή Ένωση βάζει στο στόχαστρο τα φακελάκια μιας χρήσης και αλλάζει τη λογική στην εστίαση, με στόχο λιγότερα απορρίμματα.

H σκηνή είναι γνώριμη. Στο τραπέζι του εστιατορίου φτάνουν μικρά φακελάκια με κέτσαπ, μαγιονέζα, μουστάρδα, ζάχαρη ή αλάτι. Ένα άνοιγμα, λίγη χρήση, και μετά κατευθείαν στα σκουπίδια. Αυτή η εικόνα, όμως, σύντομα θα αποτελέσει παρελθόν.

Από τον Αύγουστο του 2026, η Ευρωπαϊκή Ένωση βάζει τέλος στα φακελάκια μιας χρήσης στην εστίαση, τουλάχιστον όταν η κατανάλωση γίνεται εντός καταστήματος. Μπαρ, εστιατόρια και ξενοδοχεία θα πρέπει να αντικαταστήσουν τα ατομικά πακέτα με μπουκάλια και βαζάκια στο τραπέζι.

Η απόφαση εντάσσεται σε ένα ευρύτερο σχέδιο για τη μείωση των πλαστικών απορριμμάτων και την αλλαγή καταναλωτικών συνηθειών που εδώ και δεκαετίες θεωρούνταν αυτονόητες. Και όπως συμβαίνει συχνά, αυτό που φαινόταν πρακτικό, αποδεικνύεται περιβαλλοντικά βαρύ.

Τι αλλάζει στην πράξη για την εστίαση

Η νέα ρύθμιση δεν αφορά μόνο τις σάλτσες. Ζάχαρη, αλάτι, λάδι, βούτυρο, μαρμελάδες και γαλακτοκομικά μιας χρήσης θα πρέπει επίσης να αποσυρθούν από τα τραπέζια. Στη θέση τους, προβλέπονται βαζάκια πολλαπλών χρήσεων, δοχεία πολλαπλής χρήσης με αντλία που πληρούν υγειονομικές προδιαγραφές.

Αντίστοιχες αλλαγές έρχονται και στα ξενοδοχεία, όπου τα μικρά μπουκαλάκια με σαμπουάν, αφρόλουτρο και conditioner θα αντικατασταθούν από μπουκάλια με δοσομετρητή. Μια εικόνα που ήδη εφαρμόζεται πιλοτικά σε αρκετές ευρωπαϊκές μονάδες.

Η εφαρμογή, πάντως, δεν θα είναι απότομη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θεσπίσει μεταβατικό χρονοδιάγραμμα, με εξαιρέσεις και περιόδους προσαρμογής, ώστε ο κλάδος να μη βρεθεί προ τετελεσμένων.

Αντιδράσεις και επόμενα βήματα

Μέρος του κλάδου της εστίασης εκφράζει επιφυλάξεις. Κάποιοι επαγγελματίες θεωρούν ότι η απαγόρευση ίσως αποδειχθεί αντιπαραγωγική, προτείνοντας καλύτερα συστήματα ανακύκλωσης ή χρήση πιστοποιημένων κομποστοποιήσιμων υλικών αντί για πλήρη κατάργηση.

Σε ορισμένες χώρες, όπως η Ισπανία, η εθνική νομοθεσία αφήνει ακόμη περιθώριο για ατομικές συσκευασίες από πλαστικό με πιστοποιημένη κομποστοποίηση, υπό αυστηρές προϋποθέσεις. Όμως το ευρωπαϊκό σχέδιο είναι σαφές: αυτή είναι μόνο η αρχή.

Σύμφωνα με το κοινοτικό πλάνο, το 2030 προβλέπεται να μπει τέλος στις μικρές συσκευασίες μιας χρήσης σε τρόφιμα, καλλυντικά και προϊόντα υγιεινής, ενώ το 2032 θα υπάρξει συνολική αξιολόγηση των περιβαλλοντικών και υγειονομικών επιπτώσεων.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Νέα απάτη: Παριστάνουν ψευδώς ΟΑΥ και ΓεΣΥ - Πώς προσπαθούν να εξαπατήσουν ανυποψίαστους πολίτες
Εικόνες ντροπής: «Υγειονομικός κίνδυνος» σε πράσινο σημείο - Βουνά από απόβλητα και δυσοσμία από ψόφια ζώα
Βίντεο - MasterChef: «Είχα ένα περίεργο ατύχημα πριν από κάποια χρόνια – Μου άλλαξε όλη μου τη ζωή»
Ραγίζει καρδιές ο Ανδρέας Αρτεμίου – «Ευχαριστώ σε που ήσουν ο γιος μου…»
Πάνω από 70 νέα επικίνδυνα προϊόντα: Μπορεί να προκαλέσουν βλάβη στην όραση και πνιγμό - Από πυροτεχνήματα μέχρι μπρελόκ - Λίστα
Ανδρέας - Σιμώνη: Για ποιο λόγο ανέβαλαν τη βάφτιση της κόρης τους και ποιο όνομα θα της δώσουν;

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Θλίψη για την απώλεια της εικαστικού Κούλας Σαββίδου - «Όσοι τη γνώρισαν μιλούν για μια δημιουργό με ήρεμη γενναιοδωρία»

 19.01.2026 - 16:00
Επόμενο άρθρο

AΠΟΕΛ: Καταγγέλλει τον Μενέλαο Αντωνίου ότι καθόρισε το αποτέλεσμα - Οι κρίσιμες φάσεις

 19.01.2026 - 16:20
ΠτΔ: «Δεν θέλω να προδικάσω το αποτέλεσμα της καθόδου της Ολγκίν» - Στόχος η σύγκληση άτυπης διευρυμένης

ΠτΔ: «Δεν θέλω να προδικάσω το αποτέλεσμα της καθόδου της Ολγκίν» - Στόχος η σύγκληση άτυπης διευρυμένης

Βασικός στόχος όλων είναι να συγκληθεί η άτυπη διευρυμένη διάσκεψη για το Κυπριακό, δήλωσε τη Δευτέρα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΠτΔ: «Δεν θέλω να προδικάσω το αποτέλεσμα της καθόδου της Ολγκίν» - Στόχος η σύγκληση άτυπης διευρυμένης

ΠτΔ: «Δεν θέλω να προδικάσω το αποτέλεσμα της καθόδου της Ολγκίν» - Στόχος η σύγκληση άτυπης διευρυμένης

  •  19.01.2026 - 16:29
Απαντητική επιστολή στην πρώτη κυρία ετοιμάζει ο δικηγόρος της Ν.Τσικκίνη - «Προσπάθεια φίμωσης και εκφοβισμού»

Απαντητική επιστολή στην πρώτη κυρία ετοιμάζει ο δικηγόρος της Ν.Τσικκίνη - «Προσπάθεια φίμωσης και εκφοβισμού»

  •  19.01.2026 - 12:21
Ενώνουν δυνάμεις στον ΔΗΣΥ ενόψει των Βουλευτικών Εκλογών-Συνέρχεται σήμερα το πολιτικό γραφείο για την υπόθεση Σύκα

Ενώνουν δυνάμεις στον ΔΗΣΥ ενόψει των Βουλευτικών Εκλογών-Συνέρχεται σήμερα το πολιτικό γραφείο για την υπόθεση Σύκα

  •  19.01.2026 - 06:28
Στους 12 οι θάνατοι από γρίπη Α – Σήμα κινδύνου από το Υπουργείο Υγείας για ηλικιωμένους και ευάλωτες ομάδες

Στους 12 οι θάνατοι από γρίπη Α – Σήμα κινδύνου από το Υπουργείο Υγείας για ηλικιωμένους και ευάλωτες ομάδες

  •  19.01.2026 - 13:02
Νέο σοβαρό περιστατικό σε σχολείο: Καταγγελία για δασκάλα που έβαλε τρικλοποδιά σε μαθητή και χτύπησε σε θρανίο

Νέο σοβαρό περιστατικό σε σχολείο: Καταγγελία για δασκάλα που έβαλε τρικλοποδιά σε μαθητή και χτύπησε σε θρανίο

  •  19.01.2026 - 13:03
Φόνος στην Πάφο: «Μίλησε» η νεκροτομή στη σορό του 41χρονου – Όσα κατέδειξε

Φόνος στην Πάφο: «Μίλησε» η νεκροτομή στη σορό του 41χρονου – Όσα κατέδειξε

  •  19.01.2026 - 15:50
Εικόνες ντροπής: «Υγειονομικός κίνδυνος» σε πράσινο σημείο - Βουνά από απόβλητα και δυσοσμία από ψόφια ζώα

Εικόνες ντροπής: «Υγειονομικός κίνδυνος» σε πράσινο σημείο - Βουνά από απόβλητα και δυσοσμία από ψόφια ζώα

  •  19.01.2026 - 14:16
Αντίο, αγαπημένα μου φακελάκια κέτσαπ: Γιατί «εξαφανίζονται» από μπαρ και εστιατόρια

Αντίο, αγαπημένα μου φακελάκια κέτσαπ: Γιατί «εξαφανίζονται» από μπαρ και εστιατόρια

  •  19.01.2026 - 16:12

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα