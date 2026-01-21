Ecommbx
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Το χρυσοχοείο που μετατράπηκε στο πιο ιδιαίτερο café της πόλης – Αξίζει να το επισκεφθείς

 21.01.2026 - 09:23
Το χρυσοχοείο που μετατράπηκε στο πιο ιδιαίτερο café της πόλης – Αξίζει να το επισκεφθείς

Στον εμπορικό πεζόδρομο της Αγίου Ανδρέου στη Λεμεσό, ένας χώρος με ιστορία αποκτά νέα ζωή.

Εκεί όπου για χρόνια στεγαζόταν το οικογενειακό χρυσοχοείο των γονιών του ιδιοκτήτη, Πέτρου Γιάγκου, γεννήθηκε το Lapis Lazuli, ένα σύγχρονο café spot που συνδέει το παρελθόν με το παρόν με τρόπο ουσιαστικό και κομψό.

Με σπουδές στη μαγειρική και τη διοίκηση, ο Πέτρος δημιουργός του Lapis Lazuli είδε το κλείσιμο του χρυσοχοείου λόγω συνταξιοδότησης των γονιών του ως ευκαιρία για ένα νέο ξεκίνημα.

Το αποτέλεσμα είναι ένας φωτεινός, προσεγμένος χώρος που προσφέρει φρέσκα αρτοσκευάσματα, καθημερινά σνακ, σαλάτες και εποχικές επιλογές, ιδανικά συνδυασμένα με speciality καφέ από το A Kxoffee project.

Ο πατέρας της οικογένειας είναι τεχνίτης και δημιουργός κοσμημάτων, ενώ η μητέρα ασχολείτο κυρίως με τις πωλήσεις αλλά και με τη δημιουργία κοσμημάτων από μαργαριτάρια. Ο ίδιος μεγάλωσε ουσιαστικά μέσα σε αυτό το περιβάλλον, περνώντας αμέτρητες ώρες στο κατάστημα, γεγονός που τον συνέδεσε τόσο με την περιοχή όσο και με τον κόσμο των πολύτιμων και ημιπολύτιμων λίθων.

Από εκεί προέκυψε και το όνομα Lapis Lazuli: ο ημιπολύτιμος λίθος με το βαθύ μπλε χρώμα και τις χρυσές φλέβες πυρίτη λειτουργεί ως συμβολικός σύνδεσμος με την προηγούμενη ζωή του χώρου.

Την ίδια φιλοσοφία ακολουθεί και ο σχεδιασμός του μαγαζιού, με παλιές βιτρίνες του χρυσοχοείου να επαναχρησιμοποιούνται για την παρουσίαση των νέων προϊόντων, κρατώντας ζωντανή τη μνήμη του παρελθόντος.

 

Αγίου Ανδρέου 129, Λεμεσός

Ωράριο: Δευτέρα–Παρασκευή 07:00–18:00, Σάββατο 08:00–14:00.

 

*Με πληροφορίες από το CheckInCyprus

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

