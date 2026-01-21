Ecommbx
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Λετυμπιώτης: «Η Κυπριακή Προεδρία ξεκίνησε με προκλήσεις» - Πώς απαντά για Videogate και οργανωμένο έγκλημα

 21.01.2026 - 09:15
Λετυμπιώτης: «Η Κυπριακή Προεδρία ξεκίνησε με προκλήσεις» - Πώς απαντά για Videogate και οργανωμένο έγκλημα

Στην εκπομπή «Πρωτοσέλιδο» βρέθηκε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης ο οποίος αναφέρθηκε στην ομιλία του Προέδρου της Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο ζήτημα της Γροιλανδίας, την πρόσκληση Τραμπ, το Videogate καθώς και στο οργανωμένο έγκλημα.

Συγκεκριμένα ανέφερε πως, «υπήρχε μια πολύ θετική αποτίμηση, όχι μόνο των όσων ανέφερε ο ΠτΔ αλλά και της προετοιμασίας, που αναγνώρισαν όλοι ότι έχει γίνει» και σημείωσε πως, «έχουμε ξεκινήσει εδώ και δύο χρόνια και ήδη έχει φανεί η εντατική προετοιμασία που έχει γίνει».

Παράλληλα όπως σημείωσε, «η Προεδρία ξεκίνησε με προκλήσεις, ενώ στην δευτερομιλία του ο Πρόεδρος έθεσε επί τάπητος εκείνα τα μεγάλα στοιχήματα που θα έχει να αντιμετωπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση στην ολότητα της».

Επιπρόσθετα ανέφερε πως, «αύριο έχει συγκληθεί άτυπο ευρωπαϊκό συμβούλιο σε επίπεδο ηγετών για να συζητηθούν οι τελευταίες εξελίξεις και ο ρόλος μας ως Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει να κάνει και με το πως εμείς μπορούμε να συμβάλουμε στους θεσμούς και στους ηγέτες αλλά πολύ περισσότερο, πως οι δικοί μας διπλωματικοί χειρισμοί μπορούν να συνδράμουν στον βαθμό που μας αναλογεί ώστε αυτές οι προκλήσεις να μπορέσουν να απαντηθούν κι αν είναι δυνατό να μετατραπούν σε ευκαιρίες».

Ερωτηθείς για την Γροιλανδία, ο κ. Λετυμπιώτης ανέφερε πως, «έχει τοποθετηθεί ο ίδιος ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας στην ομιλία του, όπως και στο ζήτημα της Ουκρανίας, η τήρηση στη βάση αρχών και είναι αταλάντευτη, όπως και στο ζήτημα της Γροιλανδίας ως προς τον σεβασμό της εδαφικής ακεραιότητας».

Για την πρόσκληση Τραμπ, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος ανέφερε πως, «αυτό που θα πράξουμε θα εξαρτηθεί από τις συζητήσεις με τους Ευρωπαίους Εταίρους μας».

Όσον αφορά το Videogate ανέφερε ότι, «η συζήτηση βρίσκεται στο με ποια κριτήρια διεξάγεται η δημόσια πολιτική συζήτηση» και πρόσθεσε πως, «θα πρέπει πάντοτε να σταθμίζουμε την προσήλωση μας για να διαφανεί η πραγματικότητα και ελπίζω αυτό να είναι το πρώτιστο για όλους μας».

Καταληκτικά και αναφερόμενος στο οργανωμένο έγκλημα ο κ. Λετυμπιώτης ανέφερε πως, «δεν είναι εύκολη συζήτηση διότι δυστυχώς υπάρχει πολλές χώρες και θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με ουσιαστικό τρόπο αλλά δεν αποτελεί δικαιολογία» και συμπλήρωσε πως, «προφανώς και δεν μπορεί να μην είναι η διασφάλιση των πολιτών της Κυπριακής Δημοκρατίας και όσων διαμένουν και το αίσθημα ασφαλείας να είναι προτεραιότητα και υποχρέωση της πολιτείας».

Δείτε το απόσπασμα:

