Αυτές είναι οι ασφαλέστερες αεροπορικές εταιρείες του κόσμου για το 2026

Η προσιτή τιμή και η άνεση είναι πιθανώς δύο από τα πιο σημαντικά κριτήρια που λαμβάνετε υπόψη όταν επιλέγετε μια αεροπορική εταιρεία για να ταξιδέψετε, αλλά στην πραγματικότητα η ασφάλεια είναι η «βασίλισσα» των αποδράσεων – για ευνόητους λόγους.

Ποια είναι τα κριτήρια;

Γι’ αυτό το λόγο, ο ιστότοπος AirlineRatings.com αξιολόγησε 320 διαφορετικές αεροπορικές εταιρείες με βάση μια σειρά δεικτών ασφάλειας – τον συνολικό αριθμό πτήσεων, την ηλικία του στόλου, τα σοβαρά περιστατικά, την εκπαίδευση των πιλότων και τους διεθνείς ελέγχους ασφάλειας – και δημιούργησε μια σχετική κατάταξη.

Στην κατηγορία των αεροπορικών εταιρειών «full service» (πλήρους υπηρεσιών), η Etihad κατέκτησε την πρώτη θέση, χάρη στον «νέο στόλο της, τα προγράμματα αναβάθμισης της ασφάλειας του πιλοτηρίου, ειδικά σε σχέση με τις αναταράξεις, το ιστορικό χωρίς ατυχήματα και το χαμηλότερο ποσοστό [δυσάρεστων] συμβάντων ανά πτήση από όλες τις αεροπορικές εταιρείες της λίστας», σύμφωνα με την Sharon Petersen, Διευθύνουσα Σύμβουλο της AirlineRatings.com.

Σε ότι αφορά την κατηγορία των αεροπορικών εταιρειών χαμηλού κόστους, η Petersen εξήγησε: «Η HK Express κατέκτησε την πρώτη θέση για δεύτερη φορά, χάρη στον σύγχρονο στόλο της, το εξαιρετικά χαμηλό ποσοστό επεισοδίων και τον σχεδόν άψογο έλεγχο ασφάλειας εν πτήσει».

Kαι, παρόλο που τα αεροπορικά ταξίδια είναι βάσει στοιχείων ο ασφαλέστερος τρόπος μετακίνησης, πολλοί μπορεί να συνεχίζετε να αισθάνεστε ανασφάλεια όταν «αγγίζετε ουρανό».

Οπότε, μπορείτε απλά να ρίξετε μια ματιά στην παρακάτω λίστα.

Οι 25 ασφαλέστερες αεροπορικές εταιρείες «full service» για το 2026

Etihad

Cathay Pacific

Qantas

Qatar

Emirates

Air New Zealand

Singapore Airlines

EVA Air

Virgin Australia

Korean Air

STARLUX

Turkish Airlines

Virgin Atlantic

ANA

Alaska Airlines

TAP Air Portugal

SAS

British Airways

Vietnam Airlines

Iberia

Lufthansa

Air Canada

Delta2

American Airlines3

Fiji Airways

Οι 25 ασφαλέστερες αεροπορικές εταιρείες χαμηλού κόστους για το 2026

HK Express

Jetstar Airways

Scoot

flydubai (η οποία πλέον θεωρείται «full service»)

EasyJet Group

Southwest

airBaltic

VietJet Air

Wizz Air Group

AirAsia Group4

TUI UK

Vueling

Norwegian

JetBlue

FlyNAS

Cebu Pacific

Jet2

Ryanair

Spring Airlines China

Transavia Group

Eurowings Group

Volaris6

WestJet Group

GOL

SKY Airline Chile

ΠΗΓΗ: In.gr