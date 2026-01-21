Αυτές είναι οι ασφαλέστερες αεροπορικές εταιρείες του κόσμου για το 2026

Η προσιτή τιμή και η άνεση είναι πιθανώς δύο από τα πιο σημαντικά κριτήρια που λαμβάνετε υπόψη όταν επιλέγετε μια αεροπορική εταιρεία για να ταξιδέψετε, αλλά στην πραγματικότητα η ασφάλεια είναι η «βασίλισσα» των αποδράσεων – για ευνόητους λόγους.
Ποια είναι τα κριτήρια;
Γι’ αυτό το λόγο, ο ιστότοπος AirlineRatings.com αξιολόγησε 320 διαφορετικές αεροπορικές εταιρείες με βάση μια σειρά δεικτών ασφάλειας – τον συνολικό αριθμό πτήσεων, την ηλικία του στόλου, τα σοβαρά περιστατικά, την εκπαίδευση των πιλότων και τους διεθνείς ελέγχους ασφάλειας – και δημιούργησε μια σχετική κατάταξη.
Στην κατηγορία των αεροπορικών εταιρειών «full service» (πλήρους υπηρεσιών), η Etihad κατέκτησε την πρώτη θέση, χάρη στον «νέο στόλο της, τα προγράμματα αναβάθμισης της ασφάλειας του πιλοτηρίου, ειδικά σε σχέση με τις αναταράξεις, το ιστορικό χωρίς ατυχήματα και το χαμηλότερο ποσοστό [δυσάρεστων] συμβάντων ανά πτήση από όλες τις αεροπορικές εταιρείες της λίστας», σύμφωνα με την Sharon Petersen, Διευθύνουσα Σύμβουλο της AirlineRatings.com.
Φωτογραφία: Patrick Tomasso | Unsplash
Σε ότι αφορά την κατηγορία των αεροπορικών εταιρειών χαμηλού κόστους, η Petersen εξήγησε: «Η HK Express κατέκτησε την πρώτη θέση για δεύτερη φορά, χάρη στον σύγχρονο στόλο της, το εξαιρετικά χαμηλό ποσοστό επεισοδίων και τον σχεδόν άψογο έλεγχο ασφάλειας εν πτήσει».
Kαι, παρόλο που τα αεροπορικά ταξίδια είναι βάσει στοιχείων ο ασφαλέστερος τρόπος μετακίνησης, πολλοί μπορεί να συνεχίζετε να αισθάνεστε ανασφάλεια όταν «αγγίζετε ουρανό».
Οπότε, μπορείτε απλά να ρίξετε μια ματιά στην παρακάτω λίστα.
Οι 25 ασφαλέστερες αεροπορικές εταιρείες «full service» για το 2026
Etihad
Cathay Pacific
Qantas
Qatar
Emirates
Air New Zealand
Singapore Airlines
EVA Air
Virgin Australia
Korean Air
STARLUX
Turkish Airlines
Virgin Atlantic
ANA
Alaska Airlines
TAP Air Portugal
SAS
British Airways
Vietnam Airlines
Iberia
Lufthansa
Air Canada
Delta2
American Airlines3
Fiji Airways
Οι 25 ασφαλέστερες αεροπορικές εταιρείες χαμηλού κόστους για το 2026
HK Express
Jetstar Airways
Scoot
flydubai (η οποία πλέον θεωρείται «full service»)
EasyJet Group
Southwest
airBaltic
VietJet Air
Wizz Air Group
AirAsia Group4
TUI UK
Vueling
Norwegian
JetBlue
FlyNAS
Cebu Pacific
Jet2
Ryanair
Spring Airlines China
Transavia Group
Eurowings Group
Volaris6
WestJet Group
GOL
SKY Airline Chile
