«Είναι πιο έξυπνες από όσο νομίζαμε»: Αγελάδα χρησιμοποιεί σκούπα για να... ξύσει την πλάτη της - Δείτε βίντεο
«Είναι πιο έξυπνες από όσο νομίζαμε»: Αγελάδα χρησιμοποιεί σκούπα για να... ξύσει την πλάτη της - Δείτε βίντεο

 21.01.2026 - 09:46
Επιστήμονες αναθεωρούν τις νοητικές ικανότητες των βοοειδών, μετά την ανακάλυψη μας αγελάδας ονόματι Veronika από την Αυστρία, η οποία χρησιμοποιεί εργαλεία... για να ξύσει την πλάτη της. Η ανακάλυψη των ερευνητών υποδηλώνει ότι οι αγελάδες μπορεί να έχουν πολύ μεγαλύτερες γνωστικές ικανότητες από ό,τι πιστεύαμε μέχρι τώρα.

Η Veronika, μια αγελάδα που ζει σε ένα ορεινό χωριό στην αυστριακή ύπαιθρο, έχει περάσει χρόνια τελειοποιώντας την «τέχνη» του ξυσίματος χρησιμοποιώντας ξύλα, τσουγκράνες και σκούπες.

Η ιδιαίτερη συμπεριφορά της Veronika τράβηξε την προσοχή ειδικών στην νοημοσύνη των ζώων στη Βιέννη, οι οποίοι διαπίστωσαν ότι η αγελάδα χρησιμοποιούσε τα δύο άκρα ενός μόνο αντικειμένου για να κάνει διαφορετικά πράγματα. Αν ήθελε να ξύσει την πλάτη της ή κάποιο άλλο σκληρό σημείο του σώματός της, χρησιμοποιούσε το σκληρό άκρο της σκούπας με τις τραχιές τρίχες. Όταν χρειαζόταν να ξύσει ένα πιο ευαίσθητο σημείο, όπως την κοιλιά της, χρησιμοποιούσε το λείο άκρο της σκούπας.

Αυτός ο τρόπος χρήσης εργαλείων είναι σπάνιος στο ζωικό βασίλειο και δεν έχει καταγραφεί ποτέ πριν σε βοοειδή.

Ο Dr. Αντόνιο Οσούνα-Μασκάρο από το Πανεπιστήμιο Κτηνιατρικής της Βιέννης δήλωσε: «Δεν περιμέναμε ότι οι αγελάδες θα ήταν σε θέση να χρησιμοποιούν εργαλεία, και δεν περιμέναμε ποτέ ότι μια αγελάδα θα χρησιμοποιούσε ένα εργαλείο ως για να κάνει πολλά πράγματα. Μέχρι τώρα, αυτή η συμπεριφορά είχε παρατηρηθεί μόνο στους χιμπατζήδες».

Οι χιμπατζήδες είναι το μόνο ζώο, πέρα από τους ανθρώπους, που -μέχρι σήμερα- είχαν δείξει μια τέτοια συμπεριφορά. Τα ζώα αυτά χρησιμοποιούν ξύλα για να μαζέψουν μυρμήγκια και τερμίτες ενώ χρησιμοποιούν πέτρες για να σπάσουν καρύδια.

Ωστόσο, παρά τα περίπου 10.000 χρόνια που οι άνθρωποι ζουν μαζί με τα βοοειδή, αυτή είναι η πρώτη φορά που οι επιστήμονες έχουν καταγράψει μια αγελάδα να χρησιμοποιεί ένα εργαλείο.

Οι ερευνητές λένε ότι η ανακάλυψή τους δείχνει ότι οι αγελάδες είναι πιο έξυπνες από ό,τι νομίζουμε και ότι άλλες αγελάδες θα μπορούσαν να αναπτύξουν παρόμοιες δεξιότητες, αν τους δοθεί η ευκαιρία.

 

Όσο για τον ιδιοκτήτη της Veronika, τον αγρότη Witgar Wiegele, ελπίζει ότι τα απροσδόκητα ταλέντα της θα εμπνεύσουν τους ανθρώπους να εκτιμήσουν τον φυσικό κόσμο.

Όπως λέει ο ίδιος: «Σώστε τη φύση και θα προστατεύσετε τον εαυτό σας. Η ποικιλομορφία της φύσης είναι το «κλειδί» για την επιβίωση σε αυτόν τον πλανήτη».

Η μελέτη των ερευνητών δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Current Biology.

