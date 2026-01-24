Νυχτερινή «επιχείρηση σκούπα» της Αστυνομίας – Πάνω από 800 έλεγχοι και 32 καταγγελίες για μεθυσμένους οδηγούς

Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων αυτών, μέλη της Αστυνομίας εντόπισαν και συνέλαβαν δύο πρόσωπα. Στη Λευκωσία, συνελήφθη 30χρονος εναντίον του οποίου εκκρεμούσε δικαστικό ένταλμα σύλληψης, ενώ από μέλη της Τροχαίας Αρχηγείου συνελήφθη για αυτόφωρο αδίκημα οδηγός που εντοπίστηκε να οδηγεί υπό την επήρεια αλκοόλης.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανακόπηκαν για έλεγχο πέραν των 570 οχημάτων, ενώ ελέγχθηκαν περισσότερα από 710 πρόσωπα που επέβαιναν σε αυτά. Διενεργήθηκαν παράλληλα 35 έλεγχοι υποστατικών, με στόχο την αποτροπή και καταστολή παραβατικών συμπεριφορών. Κατά τους ελέγχους στα υποστατικά προέκυψε μία καταγγελία για παράβαση σχετικά με τις άδειες λειτουργίας τους.

Από τους τροχονομικούς ελέγχους που διενεργήθηκαν, προέκυψαν 136 καταγγελίες που αφορούσαν διάφορες τροχαίες παραβάσεις, μεταξύ των οποίων 32 για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλης. Ο συνολικός αριθμός ελέγχων αλκοόλης σε οδηγούς οχημάτων ξεπέρασαν τους 510. Παράλληλα, στο πλαίσιο διερεύνησης τροχαίων αδικημάτων, κατακρατήθηκαν εφτά οχήματα.

Οι επιχειρήσεις αυτές εντάσσονται σε ένα ευρύ, διαρκές και ενισχυόμενο προληπτικό σχέδιο της Αστυνομίας, με αυξημένη αστυνομική παρουσία, στοχευμένους ελέγχους και άμεση επιχειρησιακή δράση σε όλες τις επαρχίες, με σκοπό την πρόληψη του εγκλήματος και την ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών.