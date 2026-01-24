Ecommbx
Απόπειρα φόνου στη Λάρνακα: Στη ΜΕΘ διασωληνωμένος ο 32χρονος – Τα νεότερα για την υγεία του
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Απόπειρα φόνου στη Λάρνακα: Στη ΜΕΘ διασωληνωμένος ο 32χρονος – Τα νεότερα για την υγεία του

 24.01.2026 - 11:17
Απόπειρα φόνου στη Λάρνακα: Στη ΜΕΘ διασωληνωμένος ο 32χρονος – Τα νεότερα για την υγεία του

Εκτός κινδύνου νοσηλεύεται πλέον ο 32χρονος που τραυματίστηκε σοβαρά με αιχμηρό αντικείμενο, μετά από επίθεση που δέχθηκε το απόγευμα της Παρασκευής (23/01) στη Λάρνακα.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο 32χρονος παραμένει διασωληνωμένος στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Λάρνακας, ωστόσο η κατάσταση της υγείας του παρουσιάζει βελτίωση και δεν διατρέχει πλέον κίνδυνο.

Την ίδια ώρα, οι εξετάσεις των αρχών συνεχίζονται με αμείωτο ενδιαφέρον, καθώς η υπόθεση απέκτησε και άλλη διάσταση μετά την έρευνα στο διαμέρισμα του 32χρονου. Εκεί εντοπίστηκαν ποσότητες κρυσταλλικής ουσίας βάρους 6,5 γραμμαρίων, ίχνη κάνναβης και άσπρης σκόνης σε διάφορα σκεύη, καθώς και δύο ζυγαριές ακριβείας μαζί με το χρηματικό ποσό των 300 ευρώ.

Το ΤΑΕ Λάρνακας αξιολογεί όλα τα τεκμήρια για να διαπιστωθεί εάν η επίθεση συνδέεται με τα ευρήματα στο διαμέρισμα ή αν πρόκειται για εγκληματική ενέργεια με διαφορετικά κίνητρα.

Αρχιεπίσκοπος Γεώργιος: Νέος Μητροπολίτης Πάφου σε 4 μήνες – Τι αλλάζει στο Καταστατικό

 24.01.2026 - 11:09
Στ. Στεφάνου: «Οι εκλογές δεν είναι μεταγραφικό παζάρι ούτε επικοινωνιακή φιέστα» – Μέτωπο ΑΚΕΛ κατά τραπεζών και διαφθοράς

 24.01.2026 - 11:51
Επίσημη επίσκεψη στο Μπαχρέιν, πραγματοποιεί ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης στις 25 και 26 Ιανουαρίου, κατόπιν πρόσκλησης του Βασιλιά της χώρας.

