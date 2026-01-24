Πρέσβειρα της Γαλλίας: Η Κυπριακή Προεδρία υποστηρίζει στρατηγική αυτονομία ΕE

Κληθείσα επίσης να στείλει ένα μήνυμα για την Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ, η οποία μόλις ξεκίνησε το έργο της, και η Γαλλίδα Πρέσβης εξέφρασε την άποψη ότι η Κυπριακή Προεδρία είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για την Κύπρο να μοιραστεί την εμπειρία της, αλλά και τις αξίες της, και η Γαλλία είναι εδώ για να υποστηρίξει αυτή την προεδρία.

«Μοιραζόμαστε τον ίδιο στόχο για την Ευρώπη. Η Ευρώπη χρειάζεται τη στρατηγική της αυτονομία και αυτή η προεδρία υποστηρίζει αυτή την άποψη και είναι πραγματικά σημαντική», κατέληξε.