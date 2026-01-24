Ecommbx
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πρέσβειρα της Γαλλίας: Η Κυπριακή Προεδρία υποστηρίζει στρατηγική αυτονομία ΕE

 24.01.2026 - 12:22
Πρέσβειρα της Γαλλίας: Η Κυπριακή Προεδρία υποστηρίζει στρατηγική αυτονομία ΕE

Η Ευρώπη χρειάζεται τη στρατηγική της αυτονομία και η Κυπριακή Προεδρία υποστηρίζει αυτή την άποψη, δήλωσε η Clélia Chevrier Kolačko, Πρέσβειρα της Γαλλίας στην Κύπρο, σε δηλώσεις της κατά τη διάρκεια της ημέρας ανοιχτών θυρών του Γαλλοκυπριακού Σχολείου στη Λευκωσία το Σάββατο.

Κληθείσα επίσης να στείλει ένα μήνυμα για την Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ, η οποία μόλις ξεκίνησε το έργο της, και η Γαλλίδα Πρέσβης εξέφρασε την άποψη ότι η Κυπριακή Προεδρία είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για την Κύπρο να μοιραστεί την εμπειρία της, αλλά και τις αξίες της, και η Γαλλία είναι εδώ για να υποστηρίξει αυτή την προεδρία.

«Μοιραζόμαστε τον ίδιο στόχο για την Ευρώπη. Η Ευρώπη χρειάζεται τη στρατηγική της αυτονομία και αυτή η προεδρία υποστηρίζει αυτή την άποψη και είναι πραγματικά σημαντική», κατέληξε.

Πάει στο Μπαχρέιν ο ΠτΔ: Το παρασκήνιο της επίσημης επίσκεψης και το στοίχημα των επενδύσεων

Επίσημη επίσκεψη στο Μπαχρέιν, πραγματοποιεί ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης στις 25 και 26 Ιανουαρίου, κατόπιν πρόσκλησης του Βασιλιά της χώρας.

