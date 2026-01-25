Ecommbx
Πυροβολισμοί σε πολυκατοικία στο Βερολίνο: Πέντε τραυματίες, οι δύο σε κρίσιμη κατάσταση

 25.01.2026 - 22:36
Συναγερμός σήμανε το βράδυ στο Βερολίνο, μετά από σοβαρό περιστατικό βίας σε πολυκατοικία, με ισχυρές αστυνομικές και πυροσβεστικές δυνάμεις να αναπτύσσονται στην περιοχή.

Στην οδό Budapester Straße, απέναντι από το InterContinental Berlin, αστυνομικοί με αυτόματα όπλα απέκλεισαν τον χώρο, ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες.

Σύμφωνα με την Bild, σε διαμέρισμα της οδού Wichmannstraße, στην περιοχή Tiergarten, εντοπίστηκαν πέντε τραυματίες. Δύο από αυτούς φέρονται να έχουν τραυματιστεί σοβαρά και να νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση. Εκπρόσωπος του κέντρου επιχειρήσεων της αστυνομίας ανέφερε ότι προς το παρόν δεν υπάρχουν περισσότερα επίσημα στοιχεία, καθώς οι έρευνες συνεχίζονται επιτόπου.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι στο διαμέρισμα, που βρίσκεται στον πέμπτο όροφο, ακούστηκαν πυροβολισμοί. Η αστυνομία φέρεται να έχει προχωρήσει στη σύλληψη περισσότερων του ενός υπόπτων, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν δοθεί λεπτομέρειες για τον αριθμό ή την ταυτότητά τους. Την υπόθεση αναμένεται να αναλάβει ειδική ομάδα ανθρωποκτονιών.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ένας από τους τραυματίες κατάφερε να μεταβεί μόνος του στο κοντινό Franziskus-Krankenhaus για να ζητήσει βοήθεια. Στο σημείο του περιστατικού, διασώστες και γιατροί παρείχαν πρώτες βοήθειες σε μία βαριά τραυματισμένη γυναίκα, έναν άνδρα και ακόμη δύο άτομα, οι οποίοι διακομίστηκαν σε νοσοκομεία.

Η αστυνομία συνεχίζει να φυλάσσει με ισχυρές δυνάμεις τόσο την περιοχή γύρω από το νοσοκομείο όσο και τον χώρο του συμβάντος στην Wichmannstraße, ο οποίος παραμένει αποκλεισμένος. Η επιχείρηση των αρχών βρίσκεται σε εξέλιξη.

Το κρατικό Επενδυτικό Ταμείο του Μπαχρέιν επισκέφθηκε το απόγευμα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, ο οποίος πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στη Μανάμα.

