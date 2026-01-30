Themasports lifenewscy
VIDEO: Η τελευταία δημόσια εμφάνιση της Κάθριν Ο’Χάρα - «Το τέλος μιας αγαπημένης εποχής»

 30.01.2026 - 21:06
Η Κάθριν Ο’Χάρα, η αξέχαστη μητέρα του Κέβιν ΜακΚάλιστερ στην κλασική ταινία «Μόνος στο Σπίτι», «έφυγε» από τη ζωή σε ηλικία 71 ετών την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου. Η δυσάρεστη είδηση δημοσιοποιήθηκε από το TMZ, ενώ τα αίτια του θανάτου δεν έχουν ακόμα γίνει γνωστά.

Η Ο’Χάρα κέρδισε τις καρδιές του κοινού ήδη από τις αρχές της καριέρας της, ενσαρκώνοντας τη μητέρα του Μακόλεϊ Κάλκιν στις δύο πρώτες ταινίες της δημοφιλούς σειράς. Αργότερα καθιερώθηκε ως μία από τις πιο πολυδιάστατες ηθοποιούς της τηλεόρασης, μέσα από την εμβληματική της ερμηνεία ως Μόιρα Ρόουζ σε 80 επεισόδια της σειράς «Schitt’s Creek».

Η καριέρα της περιλάμβανε αξιομνημόνευτες εμφανίσεις τόσο στον κινηματογράφο όσο και στην τηλεόραση — από τα κωμικά Best in Show (2000) και A Mighty Wind (2003), μέχρι τα διαχρονικά Beetlejuice και Beetlejuice Beetlejuice.

Τα τελευταία της βήματα στη μικρή οθόνη περιελάμβαναν συμμετοχή δίπλα στον Σεθ Ρόγκεν στη σειρά του Apple TV+ «The Studio», για την οποία απέσπασε υποψηφιότητα για βραβείο Emmy, επιβεβαιώνοντας ότι ακόμη και στο τέλος της διαδρομής της συνέχιζε να εντυπωσιάζει.

Η Κάθριν Ο’Χάρα δεν ήταν μόνο τα ρόλους που αγαπήσαμε, ήταν μια βραβευμένη δημιουργός. Το 2020 βραβεύτηκε με Emmy για την ερμηνεία της στο Schitt’s Creek, ενώ είχε κατακτήσει μια πρώτη Emmy διάκριση από το 1982 για το έργο της ως σεναριογράφος στη σατιρική σειρά SCTV Network 90.

Γεννημένη και μεγαλωμένη στο Τορόντο, ως το έκτο από τα επτά παιδιά της οικογένειας, η Ο’Χάρα βρήκε κι έναν προσωπικό θησαυρό στην ίδια τη δουλειά της. Στα γυρίσματα του Beetlejuice γνώρισε τον σκηνογράφο Μπο Γουέλτς, τον οποίο παντρεύτηκε το 1992 και με τον οποίο απέκτησαν δύο γιους.

Μέσα από ρόλους που σημάδεψαν γενιές, η Κάθριν Ο’Χάρα αφήνει πίσω της μια κληρονομιά γέλιου, καρδιάς και αστείρευτου ταλέντου.

Δείτε την τελευταία της εμφάνιση:

 
 
 
Tις προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, υπό το φως των περιφερειακών και διεθνών εξελίξεων, ανέλυσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, στη διάρκεια ομιλίας του στο Συνέδριο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (ΕΛΚ), στο Ζάγκρεμπ, της Κροατίας.

