Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήLifestyleΘλίψη στο Hollywood: Πέθανε η Κάθριν Ο' Χάρα, η «μητέρα» του Κέβιν ΜακΚάλιστερ από το «Μόνος στο Σπίτι»
LIFESTYLE

Θλίψη στο Hollywood: Πέθανε η Κάθριν Ο' Χάρα, η «μητέρα» του Κέβιν ΜακΚάλιστερ από το «Μόνος στο Σπίτι»

 30.01.2026 - 20:41
Θλίψη στο Hollywood: Πέθανε η Κάθριν Ο' Χάρα, η «μητέρα» του Κέβιν ΜακΚάλιστερ από το «Μόνος στο Σπίτι»

Η Κάθριν Ο’Χάρα, η μητέρα του Κέβιν ΜακΚάλιστερ από το «Μόνος στο Σπίτι», έφυγε από τη ζωή στα 71 της χρόνια την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου. Η δυσάρεστη είδηση έγινε γνωστή από το TMZ, με τα αίτια του θανάτου της να παραμένουν ακόμη άγνωστα.

Η ηθοποιός είχε ενσαρκώσει τη μητέρα του Μακόλεϊ Κάλκιν στις δύο πρώτες ταινίες «Μόνος στο Σπίτι», ενώ είχε εμφανιστεί ως Μόιρα Ρόουζ σε 80 επεισόδια της σειράς «Schitt’s Creek».

Μεταξύ άλλων αξιοσημείωτων κινηματογραφικών συμμετοχών της περιλαμβάνονται τα «Best in Show» (2000) και «A Mighty Wind» (2003), καθώς και το «Beetlejuice Beetlejuice» και το πρωτότυπο «Beetlejuice».

Η πιο πρόσφατη δουλειά της ήταν δίπλα στον Σεθ Ρόγκεν στη σειρά του Apple TV+ «The Studio», για την οποία απέσπασε υποψηφιότητα για βραβείο Emmy.

Το 2020 κέρδισε βραβείο Emmy για την ερμηνεία της στο «Schitt’s Creek», ενώ η πρώτη της βράβευση με Emmy είχε έρθει ήδη από το 1982 για τη συμβολή της ως σεναριογράφος στη σατιρική τηλεοπτική σειρά «SCTV Network 90».

Η Κάθριν Ο’Χάρα γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Τορόντο ως το έκτο από τα επτά παιδιά της οικογένειάς της. Με τον σύζυγό της , τον σκηνογράφο Μπο Γουέλτς, γνωρίστηκε στα γυρίσματα της ταινίας «Beetlejuice» το 1988, ενώ παντρεύτηκαν το 1992 και απέκτησαν δύο γιους.

ΠΗΓΗ: Protothema.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Νέες συγκλονιστικές αποκαλύψεις από την Annie Alexui για Φαίδωνος και όχι μόνο : «Ούτε βιαστές ούτε εκβιαστές δεχόμαστε» - VIDEO
Ιδού τα αυτοκίνητα που βγάζει σε πλειστηριασμό η Τρ. Κύπρου - Δείτε τιμές και φωτογραφίες
Θρήνος στην Κοφίνου μετά τον θάνατο του 55χρονου - Δείτε εικόνα από τη σκηνή του θανατηφόρου εργατικού ατυχήματος
VIDEO: Η τελευταία δημόσια εμφάνιση της Κάθριν Ο’Χάρα - «Το τέλος μιας αγαπημένης εποχής»
Βίντεο προκάλεσε σάλο: ΑμεΑ δεν είχε χώρο να παρκάρει λόγω.. περιπολικού - «Κάνει ότι θέλει η Αστυνομία...»
Σε αυξημένη επιφυλακή τα σχολεία στην Κύπρο: Έκτακτα μέτρα λόγω έξαρσης γρίπης - Τι πρέπει να γνωρίζουν οι γονείς
VIDEO: Σοβαρό τροχαίο στη Λεμεσό - Στο Νοσοκομείο μοτοσικλετιστής μετά από σύγκρουση με όχημα

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Θρήνος στην Κοφίνου μετά τον θάνατο του 55χρονου - Δείτε εικόνα από τη σκηνή του θανατηφόρου εργατικού ατυχήματος

 30.01.2026 - 20:37
Επόμενο άρθρο

VIDEO: Η τελευταία δημόσια εμφάνιση της Κάθριν Ο’Χάρα - «Το τέλος μιας αγαπημένης εποχής»

 30.01.2026 - 21:06
ΠτΔ: Ανέλυσε τις προτεραιότητες της Προεδρίας ΕΕ στο ΕΛΚ - «Πρωτοβουλίες στο πλαίσιο του Νέου Συμφώνου για τη Μεσόγειο»

ΠτΔ: Ανέλυσε τις προτεραιότητες της Προεδρίας ΕΕ στο ΕΛΚ - «Πρωτοβουλίες στο πλαίσιο του Νέου Συμφώνου για τη Μεσόγειο»

Tις προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, υπό το φως των περιφερειακών και διεθνών εξελίξεων, ανέλυσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, στη διάρκεια ομιλίας του στο Συνέδριο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (ΕΛΚ), στο Ζάγκρεμπ, της Κροατίας.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΠτΔ: Ανέλυσε τις προτεραιότητες της Προεδρίας ΕΕ στο ΕΛΚ - «Πρωτοβουλίες στο πλαίσιο του Νέου Συμφώνου για τη Μεσόγειο»

ΠτΔ: Ανέλυσε τις προτεραιότητες της Προεδρίας ΕΕ στο ΕΛΚ - «Πρωτοβουλίες στο πλαίσιο του Νέου Συμφώνου για τη Μεσόγειο»

  •  30.01.2026 - 19:49
Από τη Λευκωσία στο Νέο Δελχί και τη Μουμπάι, η επίσκεψη του Προέδρου Χριστοδουλίδη που ανοίγει νέους επενδυτικούς ορίζοντες

Από τη Λευκωσία στο Νέο Δελχί και τη Μουμπάι, η επίσκεψη του Προέδρου Χριστοδουλίδη που ανοίγει νέους επενδυτικούς ορίζοντες

  •  30.01.2026 - 07:14
Θρήνος στην Κοφίνου μετά τον θάνατο του 55χρονου - Δείτε εικόνα από τη σκηνή του θανατηφόρου εργατικού ατυχήματος

Θρήνος στην Κοφίνου μετά τον θάνατο του 55χρονου - Δείτε εικόνα από τη σκηνή του θανατηφόρου εργατικού ατυχήματος

  •  30.01.2026 - 20:37
Νέα ένταση στον Δήμο Λάρνακας: Εισήγηση Βύρα για πώληση τεμαχίου στο παραλιακό μέτωπο παρά προηγούμενη απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Νέα ένταση στον Δήμο Λάρνακας: Εισήγηση Βύρα για πώληση τεμαχίου στο παραλιακό μέτωπο παρά προηγούμενη απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

  •  30.01.2026 - 16:49
Υπόθεση Φαίδωνος: Επιβεβαιώνει τη λήψη επιστολής η Αστυνομία - «Βρίσκεται υπό εξέταση»

Υπόθεση Φαίδωνος: Επιβεβαιώνει τη λήψη επιστολής η Αστυνομία - «Βρίσκεται υπό εξέταση»

  •  30.01.2026 - 18:42
VIDEO: Σοβαρό τροχαίο στη Λεμεσό - Στο Νοσοκομείο μοτοσικλετιστής μετά από σύγκρουση με όχημα

VIDEO: Σοβαρό τροχαίο στη Λεμεσό - Στο Νοσοκομείο μοτοσικλετιστής μετά από σύγκρουση με όχημα

  •  30.01.2026 - 21:50
Από το Faces of Death στη λοβοτομή της ενσυναίσθησης

Από το Faces of Death στη λοβοτομή της ενσυναίσθησης

  •  30.01.2026 - 20:04
VIDEO: Η τελευταία δημόσια εμφάνιση της Κάθριν Ο’Χάρα - «Το τέλος μιας αγαπημένης εποχής»

VIDEO: Η τελευταία δημόσια εμφάνιση της Κάθριν Ο’Χάρα - «Το τέλος μιας αγαπημένης εποχής»

  •  30.01.2026 - 21:06

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα