Θρήνος στην Κοφίνου μετά τον θάνατο του 55χρονου - Δείτε εικόνα από τη σκηνή του θανατηφόρου εργατικού ατυχήματος

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, 55χρονος εργάτης, ευρωπαίος υπήκοος, έχασε τη ζωή του γύρω στις 15:30, κατά τη διάρκεια εκφόρτωσης φορτηγού οχήματος. Ο άτυχος άνδρας βρισκόταν εντός της καρότσας του φορτηγού, το οποίο μετέφερε τσιμεντένια αντίβαρα και ηλεκτρικούς πασσάλους, όταν τραυματίστηκε θανάσιμα.

Θύμα του δυστυχήματος είναι ο Fins Alexandru, 55 ετών, από τη Ρουμανία, εργαζόμενος σε ιδιωτική εταιρεία που δραστηριοποιείται στη συναρμολόγηση πυλώνων της ΑΗΚ.

Υπό συνθήκες που τελούν ακόμη υπό διερεύνηση, το φορτηγό φαίνεται να έγειρε προς τα δεξιά, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του εργάτη.

Οι αρμόδιες Αρχές διεξάγουν ενδελεχή έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος σε συνεργασία με το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, ενώ αναμένεται η κατάθεση αιτήματος για έκδοση εντάλματος σύλληψης εναντίον του οδηγού του φορτηγού.

Δείτε εικόνα από τη σκηνή του θανατηφόρου εργατικού ατυχήματος: