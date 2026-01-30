Themasports lifenewscy
Νέα τραγωδία: Νεκρός 55χρονος μετά από εργατικό ατύχημα - Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

 30.01.2026 - 20:16
Θανατηφόρο εργατικό ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα στην περιοχή Κοφίνου.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Θρήνος στην Κοφίνου μετά τον θάνατο του 55χρονου - Δείτε εικόνα από τη σκηνή του θανατηφόρου εργατικού ατυχήματος

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, 55χρονος εργάτης, ευρωπαίος υπήκοος, έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια εκφόρτωσης φορτηγού οχήματος, γύρω στις 15:30. Ο άτυχος άνδρας τραυματίστηκε θανάσιμα ενώ βρισκόταν εντός της καρότσας του φορτηγού, το οποίο ήταν φορτωμένο με τσιμεντένια αντίβαρα και ηλεκτρικούς πασσάλους.

Πρόκειται για τον 55χρονο FINS ALEXANDRU από Ρουμανία.

Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, το φορτηγό φέρεται να έγειρε προς τα δεξιά, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του εργάτη. Ο θανών ήταν υπάλληλος ιδιωτικής εταιρείας που δραστηριοποιείται στη συναρμολόγηση πυλώνων της ΑΗΚ.

Οι αρμόδιες Αρχές διερευνούν τις συνθήκες του δυστυχήματος σε συνεργασία με το Τμήμα Εργασίας, ενώ αναμένεται να κατατεθεί αίτημα για έκδοση εντάλματος σύλληψης εναντίον του οδηγού του φορτηγού.

Tις προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, υπό το φως των περιφερειακών και διεθνών εξελίξεων, ανέλυσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, στη διάρκεια ομιλίας του στο Συνέδριο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (ΕΛΚ), στο Ζάγκρεμπ, της Κροατίας.

