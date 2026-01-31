Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΤο χρονικό του θανατηφόρου στην Κοφίνου: Πώς έχασε τη ζωή του ο 55χρονος – Χειροπέδες σε 51χρονο
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Το χρονικό του θανατηφόρου στην Κοφίνου: Πώς έχασε τη ζωή του ο 55χρονος – Χειροπέδες σε 51χρονο

 31.01.2026 - 08:55
Το χρονικό του θανατηφόρου στην Κοφίνου: Πώς έχασε τη ζωή του ο 55χρονος – Χειροπέδες σε 51χρονο

Συνεχίζονται οι έρευνες για το θανατηφόρο εργατικό ατύχημα στη Λάρνακα .

Σε εργατικό ατύχημα που συνέβη γύρω στις 3.00 χθες το απόγευμα σε αγροτική περιοχή της Κοφίνου, έχασε τη ζωή του ο Finis Alexandru, 55 ετών από τη Ρουμανία. Συγκεκριμένα, ενώ 51χρονος ασχολείτο με την εκφόρτωση τσιμεντένιων αντίβαρων βάρους 2-3 τόνους το καθένα, με τη χρήση γερανού που βρισκόταν εγκατεστημένος σε φορτηγό, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, το φορτηγό ανατράπηκε προς τα δεξιά με αποτέλεσμα ο άτυχος 55χρονος ο οποίος βρισκόταν πάνω στο φορτηγό, να πέσει στο έδαφος και να τραυματιστεί από τσιμεντένιο αντίβαρο.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Θρήνος στην Κοφίνου μετά τον θάνατο του 55χρονου - Δείτε εικόνα από τη σκηνή του θανατηφόρου εργατικού ατυχήματος

Ο Alexandru, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος του. Μέλη της Αστυνομίας, καθώς και λειτουργοί του Τμήματος Επιθεωρήσεως Εργασίας, διενήργησαν εξετάσεις στη σκηνή. Στο πλαίσιο της διερεύνησης, ο 51χρονος συνελήφθη με δικαστικό ένταλμα και τέθηκε υπό κράτηση.

Ο Περιφερειακός Αστυνομικός Σταθμός Κοφίνου σε συνεργασία με το Τμήμα Επιθεωρήσεως Εργασίας συνεχίζει τις εξετάσεις.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ανησυχία για πανδημία από νέο ιό που μεταφέρεται από νυχτερίδες – Ποια τα συμπτώματα - Δρ Καραγιάννης στο «Τ» για τον κίνδυνο εξάπλωσης στην Κύπρο
Αφρικανική σκόνη και βροχές αλλάζουν το σκηνικό του καιρού - Τι περιλαμβάνει το «μενού»
Ποιος πήρε τα εκρηκτικά; Τα αναπάντητα ερωτήματα για τα 13 κιλά ΤΝΤ
Ψάχνεις εστιατόριο για την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου; Εδώ θα βρεις τα καλύτερα στη Λευκωσία
«Ούτε πουλιά δεν προσγειώνονται έτσι»: Έλληνας πιλότος γίνεται viral για τις ατάκες του εν ώρα πτήσης
Φάκελοι Έπσταϊν: Ο Μασκ ρωτά τον χρηματιστή «πότε να πάμε στο νησί σου»
Νέες συγκλονιστικές αποκαλύψεις από την Annie Alexui για Φαίδωνος και όχι μόνο : «Ούτε βιαστές ούτε εκβιαστές δεχόμαστε» - VIDEO

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Επικό! Λευτέρης Πανταζής και Τάκης Ζαχαράτος μαζί στη σκηνή – Δείτε τι συνέβη

 31.01.2026 - 09:15
Επόμενο άρθρο

Για άμεσα επαπειλούμενη «οικονομική κατάρρευση» του ΟΗΕ προειδοποιεί ο ΓΓ

 31.01.2026 - 11:10
Λιμάνι και μαρίνα Λάρνακας: Πολιτική ανεπάρκεια, δημοτική σιωπή και ένα έργο όμηρος συμφερόντων - Σήμερα μεγάλη διαμαρτυρία στην Πλατεία Ευρώπης

Λιμάνι και μαρίνα Λάρνακας: Πολιτική ανεπάρκεια, δημοτική σιωπή και ένα έργο όμηρος συμφερόντων - Σήμερα μεγάλη διαμαρτυρία στην Πλατεία Ευρώπης

Το ζήτημα του λιμανιού και της μαρίνας Λάρνακας δεν αποτελεί πλέον απλώς ένα ακόμη αναπτυξιακό έργο σε εκκρεμότητα. Έχει μετατραπεί σε σύμβολο πολιτικής ανεπάρκειας, θεσμικής αδράνειας και δημοτικής απουσίας, με το κόστος να το πληρώνει αποκλειστικά η πόλη και οι πολίτες της.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Λιμάνι και μαρίνα Λάρνακας: Πολιτική ανεπάρκεια, δημοτική σιωπή και ένα έργο όμηρος συμφερόντων - Σήμερα μεγάλη διαμαρτυρία στην Πλατεία Ευρώπης

Λιμάνι και μαρίνα Λάρνακας: Πολιτική ανεπάρκεια, δημοτική σιωπή και ένα έργο όμηρος συμφερόντων - Σήμερα μεγάλη διαμαρτυρία στην Πλατεία Ευρώπης

  •  31.01.2026 - 10:54
Σάλος, καταγγελίες και αδιέξοδο: Οι 4 υποθέσεις που συγκλόνισαν την Κύπρο αυτή την εβδομάδα - Από την Annie μέχρι Κυπριακό - Βίντεο

Σάλος, καταγγελίες και αδιέξοδο: Οι 4 υποθέσεις που συγκλόνισαν την Κύπρο αυτή την εβδομάδα - Από την Annie μέχρι Κυπριακό - Βίντεο

  •  31.01.2026 - 07:23
Ανησυχία για πανδημία από νέο ιό που μεταφέρεται από νυχτερίδες – Ποια τα συμπτώματα - Δρ Καραγιάννης στο «Τ» για τον κίνδυνο εξάπλωσης στην Κύπρο

Ανησυχία για πανδημία από νέο ιό που μεταφέρεται από νυχτερίδες – Ποια τα συμπτώματα - Δρ Καραγιάννης στο «Τ» για τον κίνδυνο εξάπλωσης στην Κύπρο

  •  31.01.2026 - 07:16
Το χρονικό του θανατηφόρου στην Κοφίνου: Πώς έχασε τη ζωή του ο 55χρονος – Χειροπέδες σε 51χρονο

Το χρονικό του θανατηφόρου στην Κοφίνου: Πώς έχασε τη ζωή του ο 55χρονος – Χειροπέδες σε 51χρονο

  •  31.01.2026 - 08:55
Για άμεσα επαπειλούμενη «οικονομική κατάρρευση» του ΟΗΕ προειδοποιεί ο ΓΓ

Για άμεσα επαπειλούμενη «οικονομική κατάρρευση» του ΟΗΕ προειδοποιεί ο ΓΓ

  •  31.01.2026 - 11:10
Ψάχνεις εστιατόριο για την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου; Εδώ θα βρεις τα καλύτερα στη Λευκωσία

Ψάχνεις εστιατόριο για την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου; Εδώ θα βρεις τα καλύτερα στη Λευκωσία

  •  31.01.2026 - 07:22
Από το Faces of Death στη λοβοτομή της ενσυναίσθησης

Από το Faces of Death στη λοβοτομή της ενσυναίσθησης

  •  30.01.2026 - 20:04
Επικό! Λευτέρης Πανταζής και Τάκης Ζαχαράτος μαζί στη σκηνή – Δείτε τι συνέβη

Επικό! Λευτέρης Πανταζής και Τάκης Ζαχαράτος μαζί στη σκηνή – Δείτε τι συνέβη

  •  31.01.2026 - 09:15

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα