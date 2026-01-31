Themasports lifenewscy
Προσοχή αν ανεβαίνεις Τρόοδος: Ανοικτοί οι δρόμοι αλλά… επικίνδυνες οι συνθήκες
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

 31.01.2026 - 13:37
Ανοικτοί για όλα τα οχήματα είναι γύρω στη 1.30 το μεσημέρι του Σαββάτου οι δρόμοι στο Τρόοδος, όπου ωστόσο συστήνεται ιδιαίτερη προσοχή κατά τις διακινήσεις του κοινού και ειδικότερα από μέρους των οδηγών οχημάτων, λόγω των χειμερινών συνθηκών που επικρατούν.

Ομίχλη συνεχίζει να επικρατεί στα ψηλότερα ορεινά του Τροόδους, επηρεάζοντας την ορατότητα στο οδικό δίκτυο. Η έντονη βροχόπτωση που σημειωνόταν το πρωί στο Τρόοδος, έχει πλέον υποχωρήσει, ωστόσο συστήνεται προσοχή στους οδηγούς οχημάτων, λόγω της ολισθηρότητας του βρεγμένου οδοστρώματος των δρόμων.

Μέλη της Αστυνομίας βρίσκονται στις περιοχές του Τροόδους για έλεγχο του οδικού δικτύου και παροχή βοήθειας, ειδικότερα σε σημεία του οδικού δικτύου όπου εντοπίζεται πτώση χώματος και πετρών, καθώς και συσσώρευση νερού.

Οι οδηγοί οχημάτων καλούνται να οδηγούν με ασφαλείς, χαμηλές ταχύτητες, να διατηρούν αποστάσεις ασφαλείας από τα προπορευόμενα οχήματα, να έχουν τα φώτα πορείας του οχήματός τους αναμμένα και να είναι εξαιρετικά προσεκτικοί σε σημεία όπου παρατηρείται συσσώρευση νερού στο οδόστρωμα.

