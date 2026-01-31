Ραντεβού κορυφής στον ΟΗΕ για τον Υπουργό Εργασίας – Τι θα συζητηθεί

Ανακοίνωση το Υπουργείου αναφέρει ότι κατά τη διάρκεια της Συνόδου, ο κ. Μουσιούττας θα λάβει μέρος σε υψηλού επιπέδου συζητήσεις με αντικείμενο την κοινωνική ανάπτυξη, την κοινωνική συνοχή, τη μείωση των ανισοτήτων και την προώθηση πολιτικών κοινωνικής δικαιοσύνης, στο πλαίσιο των παγκόσμιων προσπαθειών για βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη.

Η συμμετοχή της Κύπρου στη Σύνοδο εντάσσεται στη διαρκή προσήλωσή της στις αρχές της κοινωνικής αλληλεγγύης και της ενίσχυσης των κοινωνικών δικαιωμάτων, καθώς και στη στήριξη των στόχων της Ατζέντας 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, προστίθεται στην ανακοίνωση.

Στο περιθώριο της Συνόδου, ο Υπουργός Εργασίας αναμένεται να έχει διμερείς επαφές με ομολόγους του και εκπροσώπους διεθνών οργανισμών, με σκοπό την ανταλλαγή απόψεων και καλών πρακτικών σε θέματα απασχόλησης.