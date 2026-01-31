«Νόμιζα ότι είχες πει να μην εμπλέξουμε τον Ντόναλντ» - Τα πρώτα συμπεράσματα του CNN από τα 3,5 εκατ. νέα έγγραφα της υπόθεσης Επστάιν

Το τεράστιο εύρος του υλικού, που περιλαμβάνει εσωτερικά υπηρεσιακά έγγραφα, emails, καταθέσεις και δημοσιεύματα, καθιστά σαφές ότι η πλήρης αποτίμησή του θα απαιτήσει χρόνο. Ωστόσο, ήδη από τις πρώτες ώρες προκύπτουν κρίσιμα συμπεράσματα που αναμένεται να πυροδοτήσουν νέες πολιτικές και θεσμικές αντιδράσεις.

Όπως δημοσιεύει το CNN σε ανάλυσή του, ένα από τα πιο ευαίσθητα σημεία αφορά τις πολυάριθμες αναφορές στο όνομα του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Σε έγγραφα που περιλαμβάνονται στο νέο υλικό εμφανίζεται εσωτερική αλληλογραφία του FBI από τον Αύγουστο του 2025, στην οποία καταγράφεται λίστα μη επαληθευμένων καταγγελιών που είχαν φτάσει στις Αρχές και συνέδεαν τον Τραμπ με τον Έπσταϊν. Στο ίδιο έγγραφο, υπηρεσιακοί παράγοντες διευκρινίζουν ότι πολλές από τις πληροφορίες ήταν ανεπιβεβαίωτες ή βασίζονταν σε μαρτυρίες τρίτων, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις δεν υπήρχε δυνατότητα επικοινωνίας με τους καταγγέλλοντες. Ο Τραμπ δεν έχει κατηγορηθεί ποτέ από τις Αρχές για αδικήματα που σχετίζονται με τον Έπσταϊν και έχει επανειλημμένα αρνηθεί οποιαδήποτε εμπλοκή.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης, απαντώντας σε ερωτήματα, υπογράμμισε ότι το υλικό «ενδέχεται να περιλαμβάνει ψευδή ή εσκεμμένα παραπλανητικά έγγραφα και ισχυρισμούς», οι οποίοι παρ’ όλα αυτά έπρεπε να δημοσιοποιηθούν βάσει του νόμου. Σε ανακοίνωσή του σημείωσε ότι «ορισμένοι από τους ισχυρισμούς κατά του προέδρου Τραμπ κατατέθηκαν στο FBI λίγο πριν τις εκλογές του 2020».

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και emails που φέρονται να ανταλλάχθηκαν το 2011 μεταξύ του Τζέφρι Έπσταϊν και λογαριασμού που αποδίδεται στη Γκισλέιν Μάξγουελ. Σε αυτά, οι δύο συζητούν πώς θα διαχειριστούν καταγγελία γυναίκας που είχε εργαστεί στο Mar-a-Lago, ενώ σε ένα σημείο γίνεται αναφορά στο ενδεχόμενο «εμπλοκής του Ντόναλντ», με απάντηση «νόμιζα ότι είχες πει να μην εμπλέξουμε τον Ντόναλντ». Τα στοιχεία αυτά ευθυγραμμίζονται με όσα έχει καταθέσει στο παρελθόν η Βιρτζίνια Τζιούφρε, μία από τις πιο γνωστές κατήγορους του Έπσταϊν.

Σημαντικό εύρημα αποτελεί και σχέδιο κατηγορητηρίου της εισαγγελίας της Νότιας Περιφέρειας της Φλόριντα από τις αρχές της δεκαετίας του 2000. Το έγγραφο δείχνει ότι σε εκείνη τη φάση οι εισαγγελείς εξέταζαν το ενδεχόμενο δίωξης του Έπσταϊν μαζί με τρία ακόμη πρόσωπα, τα οποία περιγράφονται ως συνεργάτες του και φέρονται να διευκόλυναν ραντεβού με ανήλικες. Το σχέδιο κατηγορητηρίου αναφέρεται σε συνωμοσία με στόχο την «παρακίνηση και εξαναγκασμό ανηλίκων κάτω των 18 ετών σε πορνεία». Τα ονόματα είναι διαγραμμένα και οι κατηγορίες δεν προχώρησαν ποτέ, γεγονός που αναμένεται να αναζωπυρώσει τα ερωτήματα για τη συμφωνία που επέτρεψε στον Έπσταϊν να αποφύγει βαρύτερες διώξεις.

Τα νέα αρχεία δημιουργούν επίσης προβλήματα σε δημόσια πρόσωπα που έχουν επιχειρήσει να αποστασιοποιηθούν από τον Έπσταϊν. Μεταξύ αυτών είναι ο υπουργός Εμπορίου των ΗΠΑ, Χάουαρντ Λάτνικ, ο οποίος σε email του 2012 φέρεται να κανονίζει συνάντηση με τον Έπσταϊν και να συζητά ταξίδι στο ιδιωτικό του νησί, παρότι έχει δηλώσει ότι είχε διακόψει κάθε σχέση μαζί του από το 2005. Αντίστοιχα, έγγραφα δείχνουν ότι ο Έλον Μασκ αντάλλασσε μηνύματα με τον Έπσταϊν το 2012 και το 2013 σχετικά με πιθανή επίσκεψη στο νησί, παρά τους ισχυρισμούς του ότι είχε απορρίψει τέτοιες προσκλήσεις. Καμία από αυτές τις περιπτώσεις δεν συνοδεύεται από κατηγορίες εκ μέρους των Αρχών.

Σοβαρές αντιδράσεις προκαλούν και τα προβλήματα που συνόδευσαν τη δημοσιοποίηση. Δικηγόροι θυμάτων καταγγέλλουν ότι σε αρκετά έγγραφα εμφανίζονται μη καλυμμένα ονόματα θυμάτων, γεγονός που –όπως τονίζουν– συνιστά σοβαρή παραβίαση της ιδιωτικότητάς τους. Ο αναπληρωτής υπουργός Δικαιοσύνης, Τοντ Μπλανς, αναγνώρισε ότι «λάθη ήταν αναπόφευκτα» λόγω του όγκου, σημειώνοντας ότι έχει δημιουργηθεί ειδικό κανάλι για την υποβολή παραπόνων από θύματα.

Πέρα από τις πολιτικές και θεσμικές διαστάσεις, τα έγγραφα επαναφέρουν στο προσκήνιο τη σκληρή πραγματικότητα των εγκλημάτων του Έπσταϊν. Περιλαμβάνονται μαρτυρίες με ιδιαίτερα ωμές περιγραφές σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων, υπενθυμίζοντας το εύρος της βλάβης που υπέστησαν εκατοντάδες θύματα, πολλά από τα οποία δεν είδαν ποτέ δικαιοσύνη μετά τον θάνατό του το 2019, ενώ ανέμενε τη δίκη του.

Ο πρίγκιπας Άντριου

Την ίδια ώρα, κύμα αντιδράσεων προκαλεί η δημοσιοποίηση φωτογραφιών και εγγράφων από τον φάκελο του Τζέφρι Έπσταϊν στα οποία περιλαμβάνονται εικόνες που απεικονίζουν τον πρίγκιπα Άντριου σε αμφιλεγόμενες στιγμές με γυναίκα ξαπλωμένη στο πάτωμα. Στις φωτογραφίες, σύμφωνα με τις περιγραφές που συνοδεύουν το υλικό, διακρίνεται άνδρας που μοιάζει με τον πρώην δούκα της Υόρκης να σκύβει πάνω από γυναίκα, ενώ σε μία από τις εικόνες κοιτά απευθείας τον φακό.

Όπως και σε μεγάλο μέρος του υλικού που περιλαμβάνεται στα λεγόμενα «αρχεία Έπσταϊν», δεν διευκρινίζεται πότε και πού τραβήχτηκαν οι φωτογραφίες, ούτε παρέχονται πρόσθετες εξηγήσεις. Υπενθυμίζεται ότι σε προηγούμενη δέσμη εγγράφων είχε δημοσιοποιηθεί φωτογραφία του πρίγκιπα Άντριου σε ιδιωτική κατοικία, περιστοιχισμένου από γυναίκες, γεγονός που είχε ήδη προκαλέσει έντονη κριτική



Στις τρεις εικόνες, άνδρας που φέρεται να είναι ο πρώην πρίγκιπας εμφανίζεται σκυμμένος πάνω από το άτομο που είναι ξαπλωμένο ανάσκελα, με τα χέρια απλωμένα

Τα αρχεία δείχνουν επίσης ότι ο Επστάιν προσέφερε μια Ρωσίδα γυναίκα στον Άντριου Ουίνδσορ, τον πρίγκιπα Άντριου τότε και ότι ο χρηματιστής έστειλε επίσης 10.000 λίρες στον σύζυγο του Πίτερ Μάντελσον.

Ο Επστάιν έγραφε σε e-mail ότι ο Μπιλ Γκέιτς κόλλησε σεξουαλικώς μεταδιδόμενο νόσημα

Σε άλλη πτυχή της υπόθεσης, σύμφωνα με την Telegraph, ο Επστάιν στις 18 Ιουλίου 2013 είχε στείλει σημείωμα στον εαυτό του, στο οποίο περιέγραφε την ρήξη στις σχέσεις του με τον δισεκατομμυριούχο, καθώς επίσης και καταγγελίες: «Με ικετεύετε να διαγράψω τα email σχετικά με το σεξουαλικά μεταδιδόμενο νόσημα σας, το αίτημά σας να σας προμηθεύσω αντιβιοτικά που μπορείτε να δώσετε κρυφά στη Μελίντα και την περιγραφή του πέους σας».

Οι αποκαλύψεις για τον Γκέιτς προσφέρουν τις πρώτες λεπτομέρειες για τη σχέση τους, μετά την κυκλοφορία φωτογραφιών τους από το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ. Ο Μπιλ Γκέιτς επί μακρόν υποβάθμιζε τη σχέση του με τον Επστάιν, λέγοντας στη Wall Street Journal το 2019: «Δεν είχα καμία επαγγελματική σχέση ή φιλία μαζί του». Ωστόσο, σύμφωνα με ρεπορτάζ των New York Times, οι δύο άνδρες συναντήθηκαν «σε πολλές περιπτώσεις» από το 2011 και μετά, αφότου ο Επστάιν είχε καταδικαστεί.

Κατάλογος πτήσεων από το ιδιωτικό τζετ Gulfstream του Επστάιν δείχνει ότι ο κ. Γκέιτς ταξίδεψε μαζί του από το αεροδρόμιο Teterboro στο Νιου Τζέρσεϊ προς το Παλμ Μπιτς της Φλόριντα τον Μάρτιο του 2013. Ο Μπιλ Γκέιτς έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι μετανιώνει για τη φιλία του με τον Τζέφρι Επστάιν και έχει αρνηθεί οποιαδήποτε παρανομία.

Email του 2013 δείχνει τον Έλον Μασκ να ρωτά τον Επστάιν «πότε πάμε στο νησί σου;»

Έγγραφα που έδωσε στη δημοσιότητα την Παρασκευή το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ περιλαμβάνουν ανταλλαγή email στα τέλη του 2013, στην οποία ο Έλον Μασκ φαίνεται να συντονίζει πιθανή επίσκεψη στο νησί στην Καραϊβική που ανήκε στον Τζέφρι Επστάιν. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του CNN, ο Μασκ είχε στο παρελθόν υποστηρίξει ότι είχε απορρίψει προσπάθειες του Επστάιν να τον πείσει να επισκεφθεί ένα από τα δύο νησιά που διέθετε στις Παρθένες Νήσους των ΗΠΑ, το Great St. James και το Little St. James. Το δεύτερο έχει συνδεθεί με την κακοποίηση κοριτσιών και νεαρών γυναικών για δεκαετίες.

Στις 13 Δεκεμβρίου 2013, ο Μασκ έστειλε email στον Επστάιν γράφοντας ότι θα βρίσκεται «στην περιοχή Βρετανικές Παρθένες Νήσοι/Σεν Μπαρτς» κατά τις γιορτές και ρώτησε αν υπάρχει «καλή στιγμή για επίσκεψη». Ο Επστάιν απάντησε δύο ημέρες αργότερα ότι οι πρώτες ημέρες της νέας χρονιάς θα ήταν κατάλληλες, προσθέτοντας ότι «πάντα υπάρχει χώρος για εσένα».

Τα Χριστούγεννα, σε νέο email, ο Επστάιν ανέφερε ότι «το 2 ή το 3 θα ήταν τέλειο» και ότι «θα έρθω να σε πάρω». Ο Μασκ απάντησε αρχικά ότι θα έπρεπε να πετάξει πίσω στο Λος Άντζελες το βράδυ της 2ας Ιανουαρίου, πριν γράψει ότι μπορεί να μεταθέσει την αναχώρησή του κατά μία ημέρα. Σε επόμενο μήνυμα ρώτησε: «Πότε πάμε στο νησί σου στις 2;».

Από την πλευρά του πάντως ο Έλον Μασκ δήλωσε ότι γνώριζε «πολύ καλά πως ορισμένη ηλεκτρονική αλληλογραφία» με τον Τζέφρι Έπσταϊν θα μπορούσε να παρερμηνευτεί και να χρησιμοποιηθεί για να πληγεί το όνομά του, απαντώντας σε χρήστη της πλατφόρμας X. «Κανείς δεν πίεσε περισσότερο από εμένα για να δοθούν στη δημοσιότητα τα αρχεία Έπσταϊν και χαίρομαι που αυτό τελικά συνέβη», έγραψε.

Ο δισεκατομμυριούχος υποστήριξε ότι είχε ελάχιστη επικοινωνία με τον Έπσταϊν και ότι είχε απορρίψει στο παρελθόν προσκλήσεις να επισκεφθεί το νησί του ή να ταξιδέψει με το αεροσκάφος που ήταν γνωστό ως «Lolita Express». Πρόσθεσε ότι εκείνο που τον ενδιαφέρει περισσότερο είναι να διωχθούν ποινικά «όσοι διέπραξαν σοβαρά εγκλήματα μαζί με τον Έπσταϊν».

