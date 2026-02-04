Τροχαίο με δύο τραυματίες στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας-Λεμεσού - Έκλεισε η αριστερή λωρίδα

Λόγω οδικής σύγκρουσης, έχει κλείσει η αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας του αυτοκινητόδρομου Λευκωσίας – Λεμεσού, με κατεύθυνση τη Λεμεσό, κοντά στη έξοδο προς Άγιο Τύχωνα.

Από τη σύγκρουση προέκυψε τραυματισμός δύο προσώπων. Καλούνται οι οδηγοί να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.