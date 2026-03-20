Παντρεμένη καθηγήτρια ομολόγησε ότι έκανε σεξ με 16χρονο σε ντουλάπα σχολικής αίθουσας και μέσα σε θάμνους

Η 29χρονη περιέγραψε, μάλιστα, στους αστυνομικούς ότι έκανε σεξ με τον ανήλικο τόσο σε ντουλάπα σχολικής αίθουσας όσο και μέσα σε θάμνους κοντά στα γήπεδα τένις του σχολείου.

Την αστυνομία ενημέρωσε η μητέρα του αγοριού μία ημέρα μετά την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, αφού βρήκε μηνύματα στο κινητό του γιου της — συμπεριλαμβανομένου, όπως φέρεται, ενός στο οποίο η 29χρονη έγραφε «δεν θέλω να σε χάσω», όταν ο 16χρονος προσπάθησε να τερματίσει τη σχέση.

Η ανάρμοστη σχέση καθηγήτριας και μαθητή καταγράφηκε και από κάμερες ασφαλείας καθώς στα βίντεο φαίνεται ότι η Γκρέγκορι έμενε συχνά μόνη με το αγόρι μετά το σχολείο, παρόλο που εκείνος είχε καλούς βαθμούς.

Ο 16χρονος ήταν μαθητής της 29χρονης για δύο χρόνια και είχε γίνει ακόμη και βοηθός της αλλά, όπως είπε η μητέρα του, άρχισε να περνά περισσότερο χρόνο με την καθηγήτριά του από τον Σεπτέμβριο. Η ίδια υποστήριξε ότι οι δύο τους περνούσαν χρόνο μαζί μετά το σχολείο — ακόμη και τα Σαββατοκύριακα - με τις υποψίες της να φουντώνουν όταν αντιλήφθηκε ότι ο ανήλικος έστελνε συνεχώς μηνύματα μέχρι αργά τη νύχτα.

Από τα μηνύματα προέκυψε ότι η δασκάλα εκμυστηρευόταν στον ανήλικο προσωπικά προβλήματα στον γάμο της, αναφέροντας πιθανό διαζύγιο. «Ξέρω ότι μπορεί να φαίνεται περίεργο αλλά δεν θέλω να σε χάσω» έγραφε η 29χρονη σε ένα από τα μηνύματα.

Σύμφωνα με τη δικογραφία η καθηγήτρια είχε «διατάξει» τον ανήλικο να μην βγει ραντεβού με κανέναν άλλο από το σχολείο ή την πόλη που έμεναν με τον 16χρονο να ισχυρίζεται ότι είχε προσπαθήσει να βάλει τέλος στη σχέση τους αλλά η 29χρονη είχε απειλήσει ότι θα βάλει τέλος στη ζωή της.

