ΑρχικήΔιεθνή
Παντρεμένη καθηγήτρια ομολόγησε ότι έκανε σεξ με 16χρονο σε ντουλάπα σχολικής αίθουσας και μέσα σε θάμνους

 20.03.2026 - 08:30
Παντρεμένη καθηγήτρια ομολόγησε ότι έκανε σεξ με 16χρονο σε ντουλάπα σχολικής αίθουσας και μέσα σε θάμνους

Τις σεξουαλικές επαφές που είχε με 16χρονο μαθητή παραδέχθηκε η 29χρονη παντρεμένη καθηγήτρια Μαντλίν Γκρέγκορι που συνελήφθη τη Δευτέρα ακριβώς απέναντι από το Sprague High School στην πολιτεία της Ουάσινγκτον των ΗΠΑ όπου δίδασκε.

Η 29χρονη περιέγραψε, μάλιστα, στους αστυνομικούς ότι έκανε σεξ με τον ανήλικο τόσο σε ντουλάπα σχολικής αίθουσας όσο και μέσα σε θάμνους κοντά στα γήπεδα τένις του σχολείου.

Την αστυνομία ενημέρωσε η μητέρα του αγοριού μία ημέρα μετά την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, αφού βρήκε μηνύματα στο κινητό του γιου της — συμπεριλαμβανομένου, όπως φέρεται, ενός στο οποίο η 29χρονη έγραφε «δεν θέλω να σε χάσω», όταν ο 16χρονος προσπάθησε να τερματίσει τη σχέση.

Η ανάρμοστη σχέση καθηγήτριας και μαθητή καταγράφηκε και από κάμερες ασφαλείας καθώς στα βίντεο φαίνεται ότι η Γκρέγκορι έμενε συχνά μόνη με το αγόρι μετά το σχολείο, παρόλο που εκείνος είχε καλούς βαθμούς.

Ο 16χρονος ήταν μαθητής της 29χρονης για δύο χρόνια και είχε γίνει ακόμη και βοηθός της αλλά, όπως είπε η μητέρα του, άρχισε να περνά περισσότερο χρόνο με την καθηγήτριά του από τον Σεπτέμβριο. Η ίδια υποστήριξε ότι οι δύο τους περνούσαν χρόνο μαζί μετά το σχολείο — ακόμη και τα Σαββατοκύριακα - με τις υποψίες της να φουντώνουν όταν αντιλήφθηκε ότι ο ανήλικος έστελνε συνεχώς μηνύματα μέχρι αργά τη νύχτα.

Από τα μηνύματα προέκυψε ότι η δασκάλα εκμυστηρευόταν στον ανήλικο προσωπικά προβλήματα στον γάμο της, αναφέροντας πιθανό διαζύγιο. «Ξέρω ότι μπορεί να φαίνεται περίεργο αλλά δεν θέλω να σε χάσω» έγραφε η 29χρονη σε ένα από τα μηνύματα.

Σύμφωνα με τη δικογραφία η καθηγήτρια είχε «διατάξει» τον ανήλικο να μην βγει ραντεβού με κανέναν άλλο από το σχολείο ή την πόλη που έμεναν με τον 16χρονο να ισχυρίζεται ότι είχε προσπαθήσει να βάλει τέλος στη σχέση τους αλλά η 29χρονη είχε απειλήσει ότι θα βάλει τέλος στη ζωή της.

ΠΗΓΗ: Protothema.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Τραγωδία στην άσφαλτο: Νεκρός 15χρονος που οδηγούσε κλοπιμαία μοτοσικλέτα - Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του - Κρίσιμα 17χρονος
Αυτό είναι το νέο pizza spot της Λευκωσίας – Θα ξετρελαθείς – Τι περιέχει το μενού
Άμεση Δημοκρατία Κύπρου: Από μηχανικοί και αγρότες μέχρι νομικοί και καθηγητές οι υποψήφιοι Πρόεδροι του κόμματος - Ο μέσος όρος ηλικίας που θα συζητηθεί
Περικοπές φωτοβολταϊκών: Πληθαίνουν τα παράπονα πολιτών – Αναμένεται να ενταθεί το φαινόμενο - Τι συμβαίνει και ποια η λύση
Λεμεσός: Πλήρωσαν πάρκινγκ και βρήκαν... μαρίνα! - Σοκαριστικό βίντεο με δεκάδες αυτοκίνητα να «κολυμπούν» στη λάσπη
Σε κλοιό κακοκαιρίας η Κύπρος: Που αναμένονται βροχές, καταιγίδες και χαλάζι - Κίτρινη προειδοποίηση για έντονα φαινόμενα

 

 

 

Οι Βρετανικές Βάσεις δεν είναι πια ταμπού: Το μήνυμα του Νίκου Χριστοδουλίδη από τις Βρυξέλλες και η αρχή ενός δύσκολου διαλόγου

Οι Βρετανικές Βάσεις δεν είναι πια ταμπού: Το μήνυμα του Νίκου Χριστοδουλίδη από τις Βρυξέλλες και η αρχή ενός δύσκολου διαλόγου

Η παρέμβαση του Προέδρου της Δημοκρατίας στις Βρυξέλλες δεν ήταν μια τυπική διπλωματική τοποθέτηση. Ήταν μια κίνηση με σαφή πολιτικό βάρος, υψηλό συμβολισμό και, κυρίως, στρατηγική στόχευση. Για πρώτη φορά μετά από χρόνια, το ζήτημα των Βρετανικών Βάσεων στην Κύπρο επανέρχεται με ένταση στο προσκήνιο, όχι ως ιστορική εκκρεμότητα, αλλά ως ζωντανό πολιτικό και κυριαρχικό ζήτημα.

Οι Βρετανικές Βάσεις δεν είναι πια ταμπού: Το μήνυμα του Νίκου Χριστοδουλίδη από τις Βρυξέλλες και η αρχή ενός δύσκολου διαλόγου

Οι Βρετανικές Βάσεις δεν είναι πια ταμπού: Το μήνυμα του Νίκου Χριστοδουλίδη από τις Βρυξέλλες και η αρχή ενός δύσκολου διαλόγου

  •  20.03.2026 - 06:13
LIVE: Ομοβροντία πυραύλων από το Ιράν, με αεροπορικές επιδρομές απαντάει το Ισραήλ - Στήριξη στην Κύπρο από Ευρωπαϊκό Συμβούλιο

LIVE: Ομοβροντία πυραύλων από το Ιράν, με αεροπορικές επιδρομές απαντάει το Ισραήλ - Στήριξη στην Κύπρο από Ευρωπαϊκό Συμβούλιο

  •  20.03.2026 - 06:10
Τραγωδία στην άσφαλτο: Νεκρός 15χρονος που οδηγούσε κλοπιμαία μοτοσικλέτα - Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του - Κρίσιμα 17χρονος

Τραγωδία στην άσφαλτο: Νεκρός 15χρονος που οδηγούσε κλοπιμαία μοτοσικλέτα - Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του - Κρίσιμα 17χρονος

  •  20.03.2026 - 06:15
Θρίλερ στο Βασιλικό: Πώς η «έκρηξη» μετατράπηκε σε βίαιη εκτόνωση – Τα νεότερα για την υγεία των δύο εργαζομένων

Θρίλερ στο Βασιλικό: Πώς η «έκρηξη» μετατράπηκε σε βίαιη εκτόνωση – Τα νεότερα για την υγεία των δύο εργαζομένων

  •  20.03.2026 - 09:14
Άμεση Δημοκρατία Κύπρου: Από μηχανικοί και αγρότες μέχρι νομικοί και καθηγητές οι υποψήφιοι Πρόεδροι του κόμματος - Ο μέσος όρος ηλικίας που θα συζητηθεί

Άμεση Δημοκρατία Κύπρου: Από μηχανικοί και αγρότες μέχρι νομικοί και καθηγητές οι υποψήφιοι Πρόεδροι του κόμματος - Ο μέσος όρος ηλικίας που θα συζητηθεί

  •  20.03.2026 - 06:20
Απίστευτες εικόνες: Γέμισε κρεβατάκια ο βυθός της Αγίας Νάπας μετά την κακοκαιρία – Επικίνδυνες λαμαρίνες θαμμένες στην άμμο - Βίντεο

Απίστευτες εικόνες: Γέμισε κρεβατάκια ο βυθός της Αγίας Νάπας μετά την κακοκαιρία – Επικίνδυνες λαμαρίνες θαμμένες στην άμμο - Βίντεο

  •  20.03.2026 - 09:11
Αυτό είναι το νέο pizza spot της Λευκωσίας – Θα ξετρελαθείς – Τι περιέχει το μενού

Αυτό είναι το νέο pizza spot της Λευκωσίας – Θα ξετρελαθείς – Τι περιέχει το μενού

  •  20.03.2026 - 09:00
Λεμεσός: Πλήρωσαν πάρκινγκ και βρήκαν... μαρίνα! - Σοκαριστικό βίντεο με δεκάδες αυτοκίνητα να «κολυμπούν» στη λάσπη

Λεμεσός: Πλήρωσαν πάρκινγκ και βρήκαν... μαρίνα! - Σοκαριστικό βίντεο με δεκάδες αυτοκίνητα να «κολυμπούν» στη λάσπη

  •  20.03.2026 - 08:58

