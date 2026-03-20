Λεμεσός: Πλήρωσαν πάρκινγκ και βρήκαν... μαρίνα! - Σοκαριστικό βίντεο με δεκάδες αυτοκίνητα να «κολυμπούν» στη λάσπη

Το βίντεο που αναρτήθηκε στη σελίδα RoadReportCY αποτυπώνει το μέγεθος της καταστροφής.

Η έντονη βροχόπτωση και η σφοδρή χαλαζόπτωση που ξέσπασαν μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα ήταν αρκετές για να εκθέσουν για ακόμη μια φορά τις υποδομές της πόλης. Ο ελεγχόμενος χώρος στάθμευσης του Δήμου Γερμασόγειας, που βρίσκεται δίπλα από την οδό Αμερικάνας, «εξαφανίστηκε» κάτω από τους τόνους λάσπης και νερού. Η ειρωνεία της στιγμής είναι διάχυτη στα πλάνα, καθώς η πινακίδα που ενημερώνει τους οδηγούς για την «Ελεγχόμενη Ζώνη Στάθμευσης» στέκει αγέρωχη πάνω από δεκάδες ημιβυθισμένα οχήματα.

Αν και η περιοχή είναι γνωστή ως φυσική δίοδος για τα νερά που κατευθύνονται προς τη θάλασσα, οι αρμόδιες αρχές διευκρίνισαν πως η συγκεκριμένη πλημμύρα δεν οφείλεται σε υπερχείλιση του φράγματος της Γερμασόγειας. Αντιθέτως, ήταν ο τεράστιος όγκος του νερού σε συνδυασμό με την ένταση του φαινομένου που μετέτρεψε το σημείο σε μια επικίνδυνη παγίδα.

Το νερό έφτασε σε ελάχιστα λεπτά στο ύψος της πόρτας των αυτοκινήτων, εγκλωβίζοντας περιουσίες και προκαλώντας σοβαρές υλικές ζημιές, ενώ η ορμή του ρεύματος παρέσυρε λάσπη και φερτά υλικά μέσα από τις θέσεις στάθμευσης.

Χάος στους δρόμους και σοβαρά ερωτήματα

Η κατάσταση δεν περιορίστηκε μόνο στον συγκεκριμένο χώρο, καθώς η Λεωφόρος Σπύρου Κυπριανού και άλλοι κεντρικοί οδικοί άξονες της Γερμασόγειας μετατράπηκαν σε λίμνες, προκαλώντας κυκλοφοριακό έμφραγμα και ζημιές σε παρακείμενες ιδιοκτησίες.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία δέχθηκε δεκάδες κλήσεις για αντλήσεις υδάτων, ενώ οι αρχές παραμένουν σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού.