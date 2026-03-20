Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΛεμεσός: Πλήρωσαν πάρκινγκ και βρήκαν... μαρίνα! - Σοκαριστικό βίντεο με δεκάδες αυτοκίνητα να «κολυμπούν» στη λάσπη
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Λεμεσός: Πλήρωσαν πάρκινγκ και βρήκαν... μαρίνα! - Σοκαριστικό βίντεο με δεκάδες αυτοκίνητα να «κολυμπούν» στη λάσπη

 20.03.2026 - 08:58
Λεμεσός: Πλήρωσαν πάρκινγκ και βρήκαν... μαρίνα! - Σοκαριστικό βίντεο με δεκάδες αυτοκίνητα να «κολυμπούν» στη λάσπη

Μια εικόνα που προκαλεί οργή και ταυτόχρονα θλίψη αντικρίζουν οι κάτοικοι και οι επισκέπτες στη Γερμασόγεια, καθώς η κακοκαιρία που έπληξε τη Λεμεσό την Πέμπτη, 19 Μαρτίου 2026, μετέτρεψε δημόσιο χώρο στάθμευσης σε ορμητικό χείμαρρο.

Το βίντεο που αναρτήθηκε στη σελίδα RoadReportCY αποτυπώνει το μέγεθος της καταστροφής.

Η έντονη βροχόπτωση και η σφοδρή χαλαζόπτωση που ξέσπασαν μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα ήταν αρκετές για να εκθέσουν για ακόμη μια φορά τις υποδομές της πόλης. Ο ελεγχόμενος χώρος στάθμευσης του Δήμου Γερμασόγειας, που βρίσκεται δίπλα από την οδό Αμερικάνας, «εξαφανίστηκε» κάτω από τους τόνους λάσπης και νερού. Η ειρωνεία της στιγμής είναι διάχυτη στα πλάνα, καθώς η πινακίδα που ενημερώνει τους οδηγούς για την «Ελεγχόμενη Ζώνη Στάθμευσης» στέκει αγέρωχη πάνω από δεκάδες ημιβυθισμένα οχήματα.

Αν και η περιοχή είναι γνωστή ως φυσική δίοδος για τα νερά που κατευθύνονται προς τη θάλασσα, οι αρμόδιες αρχές διευκρίνισαν πως η συγκεκριμένη πλημμύρα δεν οφείλεται σε υπερχείλιση του φράγματος της Γερμασόγειας. Αντιθέτως, ήταν ο τεράστιος όγκος του νερού σε συνδυασμό με την ένταση του φαινομένου που μετέτρεψε το σημείο σε μια επικίνδυνη παγίδα.

Το νερό έφτασε σε ελάχιστα λεπτά στο ύψος της πόρτας των αυτοκινήτων, εγκλωβίζοντας περιουσίες και προκαλώντας σοβαρές υλικές ζημιές, ενώ η ορμή του ρεύματος παρέσυρε λάσπη και φερτά υλικά μέσα από τις θέσεις στάθμευσης.

Χάος στους δρόμους και σοβαρά ερωτήματα

Η κατάσταση δεν περιορίστηκε μόνο στον συγκεκριμένο χώρο, καθώς η Λεωφόρος Σπύρου Κυπριανού και άλλοι κεντρικοί οδικοί άξονες της Γερμασόγειας μετατράπηκαν σε λίμνες, προκαλώντας κυκλοφοριακό έμφραγμα και ζημιές σε παρακείμενες ιδιοκτησίες.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία δέχθηκε δεκάδες κλήσεις για αντλήσεις υδάτων, ενώ οι αρχές παραμένουν σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού.

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΒΙΝΤΕΟ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

 

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Τραγωδία στην άσφαλτο: Νεκρός 15χρονος που οδηγούσε κλοπιμαία μοτοσικλέτα - Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του - Κρίσιμα 17χρονος
Αυτό είναι το νέο pizza spot της Λευκωσίας – Θα ξετρελαθείς – Τι περιέχει το μενού
Άμεση Δημοκρατία Κύπρου: Από μηχανικοί και αγρότες μέχρι νομικοί και καθηγητές οι υποψήφιοι Πρόεδροι του κόμματος - Ο μέσος όρος ηλικίας που θα συζητηθεί
Περικοπές φωτοβολταϊκών: Πληθαίνουν τα παράπονα πολιτών – Αναμένεται να ενταθεί το φαινόμενο - Τι συμβαίνει και ποια η λύση
Λεμεσός: Πλήρωσαν πάρκινγκ και βρήκαν... μαρίνα! - Σοκαριστικό βίντεο με δεκάδες αυτοκίνητα να «κολυμπούν» στη λάσπη
Σε κλοιό κακοκαιρίας η Κύπρος: Που αναμένονται βροχές, καταιγίδες και χαλάζι - Κίτρινη προειδοποίηση για έντονα φαινόμενα

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Ιωάννα Τούνη: Κοιμάμαι ήρεμη το βράδυ, ξέρω ποια είμαι και δεν χρειάζεται να αποδείξω κάτι σε κάποιον - Δείτε φωτογραφίες

 20.03.2026 - 08:57
Επόμενο άρθρο

Αυτό είναι το νέο pizza spot της Λευκωσίας – Θα ξετρελαθείς – Τι περιέχει το μενού

 20.03.2026 - 09:00
Οι Βρετανικές Βάσεις δεν είναι πια ταμπού: Το μήνυμα του Νίκου Χριστοδουλίδη από τις Βρυξέλλες και η αρχή ενός δύσκολου διαλόγου

Οι Βρετανικές Βάσεις δεν είναι πια ταμπού: Το μήνυμα του Νίκου Χριστοδουλίδη από τις Βρυξέλλες και η αρχή ενός δύσκολου διαλόγου

Η παρέμβαση του Προέδρου της Δημοκρατίας στις Βρυξέλλες δεν ήταν μια τυπική διπλωματική τοποθέτηση. Ήταν μια κίνηση με σαφή πολιτικό βάρος, υψηλό συμβολισμό και, κυρίως, στρατηγική στόχευση. Για πρώτη φορά μετά από χρόνια, το ζήτημα των Βρετανικών Βάσεων στην Κύπρο επανέρχεται με ένταση στο προσκήνιο, όχι ως ιστορική εκκρεμότητα, αλλά ως ζωντανό πολιτικό και κυριαρχικό ζήτημα.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Οι Βρετανικές Βάσεις δεν είναι πια ταμπού: Το μήνυμα του Νίκου Χριστοδουλίδη από τις Βρυξέλλες και η αρχή ενός δύσκολου διαλόγου

Οι Βρετανικές Βάσεις δεν είναι πια ταμπού: Το μήνυμα του Νίκου Χριστοδουλίδη από τις Βρυξέλλες και η αρχή ενός δύσκολου διαλόγου

  •  20.03.2026 - 06:13
LIVE: Ομοβροντία πυραύλων από το Ιράν, με αεροπορικές επιδρομές απαντάει το Ισραήλ - Στήριξη στην Κύπρο από Ευρωπαϊκό Συμβούλιο

LIVE: Ομοβροντία πυραύλων από το Ιράν, με αεροπορικές επιδρομές απαντάει το Ισραήλ - Στήριξη στην Κύπρο από Ευρωπαϊκό Συμβούλιο

  •  20.03.2026 - 06:10
Τραγωδία στην άσφαλτο: Νεκρός 15χρονος που οδηγούσε κλοπιμαία μοτοσικλέτα - Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του - Κρίσιμα 17χρονος

Τραγωδία στην άσφαλτο: Νεκρός 15χρονος που οδηγούσε κλοπιμαία μοτοσικλέτα - Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του - Κρίσιμα 17χρονος

  •  20.03.2026 - 06:15
Θρίλερ στο Βασιλικό: Πώς η «έκρηξη» μετατράπηκε σε βίαιη εκτόνωση – Τα νεότερα για την υγεία των δύο εργαζομένων

Θρίλερ στο Βασιλικό: Πώς η «έκρηξη» μετατράπηκε σε βίαιη εκτόνωση – Τα νεότερα για την υγεία των δύο εργαζομένων

  •  20.03.2026 - 09:14
Άμεση Δημοκρατία Κύπρου: Από μηχανικοί και αγρότες μέχρι νομικοί και καθηγητές οι υποψήφιοι Πρόεδροι του κόμματος - Ο μέσος όρος ηλικίας που θα συζητηθεί

Άμεση Δημοκρατία Κύπρου: Από μηχανικοί και αγρότες μέχρι νομικοί και καθηγητές οι υποψήφιοι Πρόεδροι του κόμματος - Ο μέσος όρος ηλικίας που θα συζητηθεί

  •  20.03.2026 - 06:20
Απίστευτες εικόνες: Γέμισε κρεβατάκια ο βυθός της Αγίας Νάπας μετά την κακοκαιρία – Επικίνδυνες λαμαρίνες θαμμένες στην άμμο - Βίντεο

Απίστευτες εικόνες: Γέμισε κρεβατάκια ο βυθός της Αγίας Νάπας μετά την κακοκαιρία – Επικίνδυνες λαμαρίνες θαμμένες στην άμμο - Βίντεο

  •  20.03.2026 - 09:11
Αυτό είναι το νέο pizza spot της Λευκωσίας – Θα ξετρελαθείς – Τι περιέχει το μενού

Αυτό είναι το νέο pizza spot της Λευκωσίας – Θα ξετρελαθείς – Τι περιέχει το μενού

  •  20.03.2026 - 09:00
Λεμεσός: Πλήρωσαν πάρκινγκ και βρήκαν... μαρίνα! - Σοκαριστικό βίντεο με δεκάδες αυτοκίνητα να «κολυμπούν» στη λάσπη

Λεμεσός: Πλήρωσαν πάρκινγκ και βρήκαν... μαρίνα! - Σοκαριστικό βίντεο με δεκάδες αυτοκίνητα να «κολυμπούν» στη λάσπη

  •  20.03.2026 - 08:58

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα