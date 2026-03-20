ΑρχικήΚοινωνίαΑυτό είναι το νέο pizza spot της Λευκωσίας – Θα ξετρελαθείς – Τι περιέχει το μενού
Αυτό είναι το νέο pizza spot της Λευκωσίας – Θα ξετρελαθείς – Τι περιέχει το μενού

 20.03.2026 - 09:00
Αυτό είναι το νέο pizza spot της Λευκωσίας – Θα ξετρελαθείς – Τι περιέχει το μενού

Ένα νέο στέκι έκανε πρόσφατα την εμφάνισή του στη Λευκωσία και ήδη από τις πρώτες εβδομάδες λειτουργίας του φαίνεται να έχει τραβήξει το ενδιαφέρον των φίλων της πίτσας. Ο λόγος για το Spin, τη νέα άφιξη στην πόλη που έχει στρώσει τα τραπεζάκια του σε μια στοά κοντά στο κέντρο, δημιουργώντας ένα χαλαρό σημείο συνάντησης για όσους θέλουν να απολαύσουν καλή πίτσα και ποτό.

Ο χώρος είναι απλός και cozy, με χαλαρή διάθεση που σε κάνει να νιώθεις άνετα από την πρώτη στιγμή. Το επισκεφθήκαμε Παρασκευή νωρίς το βράδυ και μόλις φτάσαμε τα τραπεζάκια ήταν ήδη γεμάτα, κάτι που δείχνει ότι το νέο αυτό spot έχει αρχίσει να αποκτά το δικό του κοινό. Έτσι, αρκετοί (όπως κι εμείς) απολαύσαμε την πίτσα μας καθισμένοι στα σκαλάκια της στοάς, δίνοντας στο μέρος έναν ακόμη πιο χαλαρό και urban χαρακτήρα.

Η φιλοσοφία του μενού είναι απλή και στοχευμένη. Στο Spin δεν θα βρεις πολλές επιλογές, αλλά ένα μικρό και προσεγμένο μενού που επικεντρώνεται στην πίτσα. Συγκεκριμένα προσφέρονται έξι διαφορετικές πίτσες που καλύπτουν τα περισσότερα γούστα.

Το στοιχείο που ξεχωρίζει είναι η προζυμένια ζύμη, η οποία κάνει τις πίτσες ιδιαίτερα νόστιμες, ελαφριές και απολαυστικά αφράτες.

Τι περιέχει το μενού

Στο μενού θα βρεις τη Margharita, μια κλασική αλλά προσεγμένη επιλογή με σάλτσα San Marzano, φρέσκια μοτσαρέλα, βασιλικό, πεκορίνο και έξτρα παρθένο ελαιόλαδο, καθώς και την Pepperoni με παραδοσιακό πεπερόνι, μοτσαρέλα, βασιλικό και πεκορίνο, μια πιο comfort επιλογή που δύσκολα απογοητεύει. Ανάμεσα στις πιο ιδιαίτερες επιλογές ξεχωρίζει η Agrelli, με σπιτική ζυμωμένη crème fraîche, κολοκυθάκια, καπνιστή scamorza, σπαράγγια και Sichuan πιπέρι, μια πίτσα με πιο ντελικάτο και ισορροπημένο χαρακτήρα.

Από τις πίτσες που δοκιμάσαμε, η The Cure ήταν αυτή που ξεχώρισε περισσότερο. Ετοιμάζεται με ζυμωμένη κρεμώδη σάλτσα ντομάτας, καπνιστή πανσέτα, scamorza affumicata, φρέσκια μοτσαρέλα και παρμιτζιάνο ρετζιάνο, προσφέροντας ένα πλούσιο και γεμάτο γευστικό αποτέλεσμα.

Στο μενού φιγουράρει επίσης η Chanterelle, με σπιτική ζυμωμένη crème fraîche, μαύρα μανιτάρια chanterelle, αγκινάρες Ιερουσαλήμ, scamorza affumicata, πεκορίνο, σουμάκ και σχοινόπρασο, καθώς και την Soil, μια vegan πρόταση με San Marzano ντομάτα, αγκινάρες Ιερουσαλήμ, μανιτάρια chanterelle, Sichuan πιπέρι και ελαιόλαδο.

Στο ίδιο απλό και προσεγμένο ύφος κινείται και η λίστα ποτών, όπου θα βρει κανείς επιλεγμένες ετικέτες κυπριακών κρασιών, local craft μπίρες, cocktails αλλά και soft drinks.

 

(99010214) Κώστα Χατζόπουλου, Λευκωσία, 1066. Τετ-Σ 18:00–23:30.

*Με πληροφορίες από το CheckinCyprus

 

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Τραγωδία στην άσφαλτο: Νεκρός 15χρονος που οδηγούσε κλοπιμαία μοτοσικλέτα - Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του - Κρίσιμα 17χρονος
Αυτό είναι το νέο pizza spot της Λευκωσίας – Θα ξετρελαθείς – Τι περιέχει το μενού
Άμεση Δημοκρατία Κύπρου: Από μηχανικοί και αγρότες μέχρι νομικοί και καθηγητές οι υποψήφιοι Πρόεδροι του κόμματος - Ο μέσος όρος ηλικίας που θα συζητηθεί
Περικοπές φωτοβολταϊκών: Πληθαίνουν τα παράπονα πολιτών – Αναμένεται να ενταθεί το φαινόμενο - Τι συμβαίνει και ποια η λύση
Λεμεσός: Πλήρωσαν πάρκινγκ και βρήκαν... μαρίνα! - Σοκαριστικό βίντεο με δεκάδες αυτοκίνητα να «κολυμπούν» στη λάσπη
Σε κλοιό κακοκαιρίας η Κύπρος: Που αναμένονται βροχές, καταιγίδες και χαλάζι - Κίτρινη προειδοποίηση για έντονα φαινόμενα

 

 

 

Οι Βρετανικές Βάσεις δεν είναι πια ταμπού: Το μήνυμα του Νίκου Χριστοδουλίδη από τις Βρυξέλλες και η αρχή ενός δύσκολου διαλόγου

Οι Βρετανικές Βάσεις δεν είναι πια ταμπού: Το μήνυμα του Νίκου Χριστοδουλίδη από τις Βρυξέλλες και η αρχή ενός δύσκολου διαλόγου

Η παρέμβαση του Προέδρου της Δημοκρατίας στις Βρυξέλλες δεν ήταν μια τυπική διπλωματική τοποθέτηση. Ήταν μια κίνηση με σαφή πολιτικό βάρος, υψηλό συμβολισμό και, κυρίως, στρατηγική στόχευση. Για πρώτη φορά μετά από χρόνια, το ζήτημα των Βρετανικών Βάσεων στην Κύπρο επανέρχεται με ένταση στο προσκήνιο, όχι ως ιστορική εκκρεμότητα, αλλά ως ζωντανό πολιτικό και κυριαρχικό ζήτημα.

Οι Βρετανικές Βάσεις δεν είναι πια ταμπού: Το μήνυμα του Νίκου Χριστοδουλίδη από τις Βρυξέλλες και η αρχή ενός δύσκολου διαλόγου

Οι Βρετανικές Βάσεις δεν είναι πια ταμπού: Το μήνυμα του Νίκου Χριστοδουλίδη από τις Βρυξέλλες και η αρχή ενός δύσκολου διαλόγου

  •  20.03.2026 - 06:13
LIVE: Ομοβροντία πυραύλων από το Ιράν, με αεροπορικές επιδρομές απαντάει το Ισραήλ - Στήριξη στην Κύπρο από Ευρωπαϊκό Συμβούλιο

LIVE: Ομοβροντία πυραύλων από το Ιράν, με αεροπορικές επιδρομές απαντάει το Ισραήλ - Στήριξη στην Κύπρο από Ευρωπαϊκό Συμβούλιο

  •  20.03.2026 - 06:10
Τραγωδία στην άσφαλτο: Νεκρός 15χρονος που οδηγούσε κλοπιμαία μοτοσικλέτα - Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του - Κρίσιμα 17χρονος

Τραγωδία στην άσφαλτο: Νεκρός 15χρονος που οδηγούσε κλοπιμαία μοτοσικλέτα - Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του - Κρίσιμα 17χρονος

  •  20.03.2026 - 06:15
Θρίλερ στο Βασιλικό: Πώς η «έκρηξη» μετατράπηκε σε βίαιη εκτόνωση – Τα νεότερα για την υγεία των δύο εργαζομένων

Θρίλερ στο Βασιλικό: Πώς η «έκρηξη» μετατράπηκε σε βίαιη εκτόνωση – Τα νεότερα για την υγεία των δύο εργαζομένων

  •  20.03.2026 - 09:14
Άμεση Δημοκρατία Κύπρου: Από μηχανικοί και αγρότες μέχρι νομικοί και καθηγητές οι υποψήφιοι Πρόεδροι του κόμματος - Ο μέσος όρος ηλικίας που θα συζητηθεί

Άμεση Δημοκρατία Κύπρου: Από μηχανικοί και αγρότες μέχρι νομικοί και καθηγητές οι υποψήφιοι Πρόεδροι του κόμματος - Ο μέσος όρος ηλικίας που θα συζητηθεί

  •  20.03.2026 - 06:20
Απίστευτες εικόνες: Γέμισε κρεβατάκια ο βυθός της Αγίας Νάπας μετά την κακοκαιρία – Επικίνδυνες λαμαρίνες θαμμένες στην άμμο - Βίντεο

Απίστευτες εικόνες: Γέμισε κρεβατάκια ο βυθός της Αγίας Νάπας μετά την κακοκαιρία – Επικίνδυνες λαμαρίνες θαμμένες στην άμμο - Βίντεο

  •  20.03.2026 - 09:11
Αυτό είναι το νέο pizza spot της Λευκωσίας – Θα ξετρελαθείς – Τι περιέχει το μενού

Αυτό είναι το νέο pizza spot της Λευκωσίας – Θα ξετρελαθείς – Τι περιέχει το μενού

  •  20.03.2026 - 09:00
Λεμεσός: Πλήρωσαν πάρκινγκ και βρήκαν... μαρίνα! - Σοκαριστικό βίντεο με δεκάδες αυτοκίνητα να «κολυμπούν» στη λάσπη

Λεμεσός: Πλήρωσαν πάρκινγκ και βρήκαν... μαρίνα! - Σοκαριστικό βίντεο με δεκάδες αυτοκίνητα να «κολυμπούν» στη λάσπη

  •  20.03.2026 - 08:58

