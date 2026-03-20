Αυτό είναι το νέο pizza spot της Λευκωσίας – Θα ξετρελαθείς – Τι περιέχει το μενού

Ο χώρος είναι απλός και cozy, με χαλαρή διάθεση που σε κάνει να νιώθεις άνετα από την πρώτη στιγμή. Το επισκεφθήκαμε Παρασκευή νωρίς το βράδυ και μόλις φτάσαμε τα τραπεζάκια ήταν ήδη γεμάτα, κάτι που δείχνει ότι το νέο αυτό spot έχει αρχίσει να αποκτά το δικό του κοινό. Έτσι, αρκετοί (όπως κι εμείς) απολαύσαμε την πίτσα μας καθισμένοι στα σκαλάκια της στοάς, δίνοντας στο μέρος έναν ακόμη πιο χαλαρό και urban χαρακτήρα.

Η φιλοσοφία του μενού είναι απλή και στοχευμένη. Στο Spin δεν θα βρεις πολλές επιλογές, αλλά ένα μικρό και προσεγμένο μενού που επικεντρώνεται στην πίτσα. Συγκεκριμένα προσφέρονται έξι διαφορετικές πίτσες που καλύπτουν τα περισσότερα γούστα.

Το στοιχείο που ξεχωρίζει είναι η προζυμένια ζύμη, η οποία κάνει τις πίτσες ιδιαίτερα νόστιμες, ελαφριές και απολαυστικά αφράτες.

Τι περιέχει το μενού

Στο μενού θα βρεις τη Margharita, μια κλασική αλλά προσεγμένη επιλογή με σάλτσα San Marzano, φρέσκια μοτσαρέλα, βασιλικό, πεκορίνο και έξτρα παρθένο ελαιόλαδο, καθώς και την Pepperoni με παραδοσιακό πεπερόνι, μοτσαρέλα, βασιλικό και πεκορίνο, μια πιο comfort επιλογή που δύσκολα απογοητεύει. Ανάμεσα στις πιο ιδιαίτερες επιλογές ξεχωρίζει η Agrelli, με σπιτική ζυμωμένη crème fraîche, κολοκυθάκια, καπνιστή scamorza, σπαράγγια και Sichuan πιπέρι, μια πίτσα με πιο ντελικάτο και ισορροπημένο χαρακτήρα.

Από τις πίτσες που δοκιμάσαμε, η The Cure ήταν αυτή που ξεχώρισε περισσότερο. Ετοιμάζεται με ζυμωμένη κρεμώδη σάλτσα ντομάτας, καπνιστή πανσέτα, scamorza affumicata, φρέσκια μοτσαρέλα και παρμιτζιάνο ρετζιάνο, προσφέροντας ένα πλούσιο και γεμάτο γευστικό αποτέλεσμα.

Στο μενού φιγουράρει επίσης η Chanterelle, με σπιτική ζυμωμένη crème fraîche, μαύρα μανιτάρια chanterelle, αγκινάρες Ιερουσαλήμ, scamorza affumicata, πεκορίνο, σουμάκ και σχοινόπρασο, καθώς και την Soil, μια vegan πρόταση με San Marzano ντομάτα, αγκινάρες Ιερουσαλήμ, μανιτάρια chanterelle, Sichuan πιπέρι και ελαιόλαδο.

Στο ίδιο απλό και προσεγμένο ύφος κινείται και η λίστα ποτών, όπου θα βρει κανείς επιλεγμένες ετικέτες κυπριακών κρασιών, local craft μπίρες, cocktails αλλά και soft drinks.

(99010214) Κώστα Χατζόπουλου, Λευκωσία, 1066. Τετ-Σ 18:00–23:30.

