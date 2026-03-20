Λουκάς Φουρλάς: Να κυριαρχήσει ο ανθρωπισμός στο θέμα των εκποιήσεων

Μια πραγματικότητα σκληρή, όπου οικογένειες έχασαν τα σπίτια τους ή κινδυνεύουν να τα χάσουν και να βρεθούν κυριολεκτικά στο δρόμο.

Για μένα, η προσέγγιση σε αυτό το ζήτημα πρέπει να έχει στο επίκεντρο μία λέξη. Ανθρωπισμός.

Ως Ευρωβουλευτής του ΔΗΣΥ, γνωρίζω ότι έχουν κατατεθεί προτάσεις και από το κόμμα μου, που κινούνται προς την ορθή κατεύθυνση αντιμετώπισης του προβλήματος.

Είναι αλήθεια, όμως, ότι η κοινωνία συνεχίζει να ανησυχεί και όχι αδίκως. Και όταν η κοινωνία ανησυχεί, οφείλουμε να την ακούμε. Θεωρώ πολύ σημαντικό να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη της αποδεικνύοντας ότι βρισκόμαστε στο πλευρό της. Αυτό θα το κερδίσουμε μόνο με συγκεκριμένες δράσεις.

Προς αυτή την κατεύθυνση, λοιπόν, πιστεύω ότι θα πρέπει να ενισχυθεί ουσιαστικά ο ρόλος της Χρηματοοικονομικής Επιτρόπου.

Χρειάζεται να της δοθούν τα κατάλληλα εργαλεία και αρμοδιότητες ώστε να μπορεί να παρεμβαίνει πιο αποτελεσματικά και να δίνει πραγματικές λύσεις στις υποθέσεις που φτάνουν ενώπιον της. Δεν αρκεί η διαμεσολάβηση, απαιτείται ουσιαστική δυνατότητα παρέμβασης προς όφελος των πολιτών.

Παράλληλα, έχω ήδη ξεκινήσει σειρά επαφών με τον Σύνδεσμο Τραπεζών Κύπρου και με τα ίδια τα τραπεζικά ιδρύματα, με στόχο να διασφαλιστεί ότι ευάλωτες ομάδες τυγχάνουν της απαραίτητης κατανόησης και ευελιξίας. Ιδιαίτερα με απασχολούν οι οικογένειες που αναγκάζονται να μεταβαίνουν στο εξωτερικό για μακροχρόνιες θεραπείες των παιδιών τους.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, η απώλεια εισοδήματος είναι αναπόφευκτη και η αδυναμία εξυπηρέτησης των δανείων δεν είναι δική τους επιλογή. Είναι οι καταστάσεις που βιώνουν που τους οδηγούν σε αυτήν τη δύσκολη θέση.

Εδώ το σύστημα οφείλει να δείχνει το ανθρώπινο του πρόσωπο και τα μηνύματα που λαμβάνω είναι ότι υπάρχει διάθεση από τους τραπεζικούς οργανισμούς για να βρεθούν οι ρυθμίσεις εκείνες ώστε αυτές οι οικογένειες να μην έχουν ακόμη ένα πρόβλημα να αντιμετωπίσουν.

Καλώ λοιπόν αυτές τις οικογένειες, μετά τη διαβούλευση που είχα με τις τράπεζες, να αποτίνονται κοντά τους για να δίνεται άμεσα λύση στο πρόβλημα που προκύπτει.

Την ίδια ώρα, δεν μπορούμε να αγνοούμε το ζήτημα των καταχρηστικών ρητρών, οι οποίες διογκώνουν υπέρμετρα τις οφειλές και επιδεινώνουν την ήδη δύσκολη θέση των δανειοληπτών.

Η αντιμετώπισή τους πρέπει να είναι άμεση και αποφασιστική. Η διαφάνεια και η δικαιοσύνη στις συμβάσεις δεν είναι διαπραγματεύσιμες και εδώ χρειάζεται η συμβολή όλων προκειμένου το φαινόμενο αυτό να αντιμετωπιστεί στη ρίζα του.

Επίσης, είναι εξίσου σημαντικό να ενταθούν οι προσπάθειες εντοπισμού των στρατηγικών κακοπληρωτώνΔεν είναι όλοι οι δανειολήπτες το ίδιο.

Υπάρχουν συμπολίτες μας που πραγματικά αδυνατούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους και υπάρχουν και εκείνοι που επιλέγουν να μην πληρώνουν ενώ μπορούν.

Οι δύο αυτές κατηγορίες πρέπει να αντιμετωπίζονται με εντελώς διαφορετικό τρόπο. Η κοινωνική δικαιοσύνη επιβάλλει στήριξη στους πρώτους και αυστηρότητα προς τους δεύτερους.

Συνοψίζοντας, η λύση στο ζήτημα των εκποιήσεων δεν θα έρθει μέσα από μονοδιάστατες προσεγγίσεις.

Χρειάζεται ισορροπία, δικαιοσύνη και πάνω απ’ όλα ανθρωπισμός.

Μόνο έτσι μπορούμε να αποκαταστήσουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών και να διασφαλίσουμε ότι κανείς δεν θα μένει αβοήθητος σε μια από τις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής του.