Πασχαλινή «μαγεία» στη Λάρνακα: Ανοίγει μια όμορφη αγορά με διασκέδαση και πολλές λιχουδιές - Όλες οι πληροφορίες

Το Σάββατο 28 Μαρτίου 2026 από τις 11:00 π.μ. – 5:00 μ.μ. στα Κτίρια Δημοτικού Διαμερίσματος Κιτίου (Λεωφ. Παναγίας Αγγελόκτιστης 12, απέναντι από την εκκλησία).

Διοργάνωση: Θεατρική Ομάδα «Τέταρτος Τοίχος»

Υποστηρικτές: Δήμος Δρομολαξιάς – Μενεού & Δημοτικό Διαμέρισμα Κιτίου

Στην αγορά θα βρείτε:

Ανοιξιάτικες δημιουργίες

Χειροποίητες λαμπάδες

Σοκολατένια αυγά

Πρωτότυπες ιδέες για πασχαλινά δωράκια

Όλα φτιαγμένα με αγάπη από εθελοντές, με σκοπό την ενίσχυση των υπηρεσιών και προγραμμάτων του ΠΑΣΥΚΑΦ.

Η εκδήλωση πραγματοποιείται εις μνήμην της Δέσποινας Λαζαρή.

Είσοδος ελεύθερη – Θα προσφέρονται κεραστικά!

Σας περιμένουμε όλους να στηρίξουμε μαζί αυτή την όμορφη πρωτοβουλία!

Πληροφορίες 99 337126 Νίκη Πλυσή, 24 665198 ΠΑΣΥΚΑΦ

