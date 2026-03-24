Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνία
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πασχαλινή «μαγεία» στη Λάρνακα: Ανοίγει μια όμορφη αγορά με διασκέδαση και πολλές λιχουδιές - Όλες οι πληροφορίες

 24.03.2026 - 09:19
Πασχαλινή «μαγεία» στη Λάρνακα: Ανοίγει μια όμορφη αγορά με διασκέδαση και πολλές λιχουδιές - Όλες οι πληροφορίες

Ο Δήμος Δρομολαξιάς – Μενεού, το Δημοτικό Διαμέρισμα Κιτίου και η Θεατρική Ομάδα «Τέταρτος Τοίχος» μας προσκαλούν σε μια ξεχωριστή πασχαλινή εκδήλωση γεμάτη άνοιξη, δημιουργικότητα και προσφορά!

Το Σάββατο 28 Μαρτίου 2026 από τις 11:00 π.μ. – 5:00 μ.μ. στα Κτίρια Δημοτικού Διαμερίσματος Κιτίου (Λεωφ. Παναγίας Αγγελόκτιστης 12, απέναντι από την εκκλησία).

Διοργάνωση: Θεατρική Ομάδα «Τέταρτος Τοίχος»

Υποστηρικτές: Δήμος Δρομολαξιάς – Μενεού & Δημοτικό Διαμέρισμα Κιτίου

Στην αγορά θα βρείτε:

Ανοιξιάτικες δημιουργίες
Χειροποίητες λαμπάδες
Σοκολατένια αυγά
Πρωτότυπες ιδέες για πασχαλινά δωράκια

Όλα φτιαγμένα με αγάπη από εθελοντές, με σκοπό την ενίσχυση των υπηρεσιών και προγραμμάτων του ΠΑΣΥΚΑΦ.

Η εκδήλωση πραγματοποιείται εις μνήμην της Δέσποινας Λαζαρή.

Είσοδος ελεύθερη – Θα προσφέρονται κεραστικά!

Σας περιμένουμε όλους να στηρίξουμε μαζί αυτή την όμορφη πρωτοβουλία!

>>Σάββατο 28 Μαρτίου, Κτίρια Δημοτικού Διαμερίσματος Κιτίου, Λεωφ. Παναγίας Αγγελόκτιστης 12, 11.00-17.00.

Πληροφορίες 99 337126 Νίκη Πλυσή, 24 665198 ΠΑΣΥΚΑΦ

πασχαλινη αφορα.jpg

Με πληροφορίες από το Checkincyprus.com

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

Βρετανικές Βάσεις: Διάλογος με το Λονδίνο ή προεκλογική σύγκρουση - Επιλέγει χαμηλούς τόνους η Kυβέρνηση

Βρετανικές Βάσεις: Διάλογος με το Λονδίνο ή προεκλογική σύγκρουση - Επιλέγει χαμηλούς τόνους η Kυβέρνηση

Στο επίκεντρο της πολιτικής επικαιρότητας επανέρχεται το ζήτημα των Βρετανικών Βάσεων, αυτή τη φορά μέσα από τη συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου και τις δηλώσεις του Κυβερνητικού Εκπροσώπου που επιχειρούν να χαράξουν τη γραμμή της κυβέρνησης. Την ώρα που η προεκλογική περίοδος για τις βουλευτικές εκλογές ανεβάζει τους τόνους, το θέμα μετατρέπεται σε πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης, με διαφορετικές προσεγγίσεις να συγκρούονται.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Βρετανικές Βάσεις: Διάλογος με το Λονδίνο ή προεκλογική σύγκρουση - Επιλέγει χαμηλούς τόνους η Kυβέρνηση

Βρετανικές Βάσεις: Διάλογος με το Λονδίνο ή προεκλογική σύγκρουση - Επιλέγει χαμηλούς τόνους η Kυβέρνηση

  •  24.03.2026 - 06:33
LIVE: Πυραυλική επίθεση του Ιράν σε Τελ Αβίβ και Ιερουσαλήμ, το Ισραήλ σφυροκοπά ξανά τη Βηρυτό - Χιλιάδες πεζοναύτες στη Μέση Ανατολή την Παρασκευή, γράφει η WSJ

LIVE: Πυραυλική επίθεση του Ιράν σε Τελ Αβίβ και Ιερουσαλήμ, το Ισραήλ σφυροκοπά ξανά τη Βηρυτό - Χιλιάδες πεζοναύτες στη Μέση Ανατολή την Παρασκευή, γράφει η WSJ

  •  24.03.2026 - 06:46
«Στο τραπέζι» τα στεγαστικά δάνεια – Κρίσιμη συζήτηση στην επιτροπή προσφύγων για επιδότηση επιτοκίων και δικαιούχους

«Στο τραπέζι» τα στεγαστικά δάνεια – Κρίσιμη συζήτηση στην επιτροπή προσφύγων για επιδότηση επιτοκίων και δικαιούχους

  •  24.03.2026 - 06:41
Νέο «χτύπημα» στη Λεμεσό: Στο στόχαστρο εστιατόριο Ρώσου επιχειρηματία την ώρα που η υπόθεση Δημοσθένους οδηγείται στο δικαστήριο

Νέο «χτύπημα» στη Λεμεσό: Στο στόχαστρο εστιατόριο Ρώσου επιχειρηματία την ώρα που η υπόθεση Δημοσθένους οδηγείται στο δικαστήριο

  •  24.03.2026 - 08:30
Αντίστροφη μέτρηση για τις κάλπες: Ανοικτές οι Επαρχιακές Διοικήσεις και το Σάββατο για τις εκλογικές λίστες

Αντίστροφη μέτρηση για τις κάλπες: Ανοικτές οι Επαρχιακές Διοικήσεις και το Σάββατο για τις εκλογικές λίστες

  •  24.03.2026 - 09:10
«Πιάστηκε» ο «κλέφτης» του περιπολικού – Σε διαθεσιμότητα ο αστυνομικός – Τι διερευνάται

«Πιάστηκε» ο «κλέφτης» του περιπολικού – Σε διαθεσιμότητα ο αστυνομικός – Τι διερευνάται

  •  24.03.2026 - 08:09
Υπενθύμιση σε οδηγούς: Λήγει η παράταση για τις άδειες κυκλοφορίας – Πόσοι ανανέωσαν και ο «κίνδυνος» της τελευταίας στιγμής

Υπενθύμιση σε οδηγούς: Λήγει η παράταση για τις άδειες κυκλοφορίας – Πόσοι ανανέωσαν και ο «κίνδυνος» της τελευταίας στιγμής

  •  24.03.2026 - 06:43
Πασχαλινή «μαγεία» στη Λάρνακα: Ανοίγει μια όμορφη αγορά με διασκέδαση και πολλές λιχουδιές - Όλες οι πληροφορίες

Πασχαλινή «μαγεία» στη Λάρνακα: Ανοίγει μια όμορφη αγορά με διασκέδαση και πολλές λιχουδιές - Όλες οι πληροφορίες

  •  24.03.2026 - 09:19

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα