ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Απίστευτο τι σκαρφίστηκαν – Έκρυψαν ναρκωτικά σε συσκευασίες συμπληρωμάτων διατροφής – Χειροπέδες σε 40χρονο – Δείτε φωτογραφίες

 24.03.2026 - 09:15
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Απίστευτο τι σκαρφίστηκαν – Έκρυψαν ναρκωτικά σε συσκευασίες συμπληρωμάτων διατροφής – Χειροπέδες σε 40χρονο – Δείτε φωτογραφίες

 24.03.2026 - 09:15
Στην κατάσχεση ποσότητας κοκαΐνης μεικτού βάρους 550 γραμμαρίων και στη σύλληψη άντρα ηλικίας 40 ετών, προχώρησε η ΥΚΑΝ, μετά από συντονισμένη επιχείρηση χθες το απόγευμα, στην επαρχία Λευκωσίας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Έλαβε δέμα με κάνναβη σε ταχυδρομείο – Χειροπέδες στον 23χρονο παραλήπτη – Τι βρήκαν στην οικία του - Δείτε φωτογραφίες

Ο 40χρονος τέθηκε υπό κράτηση, για σκοπούς διερεύνησης υπόθεσης εισαγωγής και εμπορίας ναρκωτικών.

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο διερεύνησης σχετικής πληροφορίας, μέλη της ΥΚΑΝ ανέκοψαν τον 40χρονο για έλεγχο, λίγο πριν τις 3.30 χθες το απόγευμα, σε περιοχή στην επαρχία Λευκωσίας. Ο 40χρονος είχε μόλις νωρίτερα μεταβεί σε υποστατικό εταιρείας ταχυμεταφορών στην περιοχή, από όπου και παρέλαβε ταχυδρομικό πακέτο.

Αφού τον ανέκοψαν και τον υπέβαλαν σε έλεγχο, τα μέλη της ΥΚΑΝ εντόπισαν στο ταχυδρομικό δέμα που ο 40χρονος μόλις είχε παραλάβει, την ποσότητα κοκαΐνης μεικτού βάρους 550 γραμμαρίων, επιμελώς κρυμμένη μέσα σε σκευάσματα διατροφικών συμπληρωμάτων.

Με τον εντοπισμό της ποσότητας κοκαΐνης, τα μέλη της ΥΚΑΝ προχώρησαν στη σύλληψη του 40χρονου για αυτόφωρα αδικήματα. Στη συνέχεια, εναντίον του 40χρονου εκδόθηκε δικαστικό ένταλμα σύλληψης, δυνάμει του οποίου αυτός επανασυνελήφθη και τέθηκε υπό κράτηση, για σκοπούς διερεύνησης υπόθεσης παράνομης εισαγωγής ναρκωτικών, παράνομης κατοχής ναρκωτικών με σκοπό την προμήθεια σε άλλο πρόσωπο, και συνωμοσίας προς διάπραξη κακουργήματος.

Την υπόθεση διερευνά η ΥΚΑΝ (Επαρχιακό Κλιμάκιο Λευκωσίας).

Δείτε φωτογραφίες

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Έκρηξη σε υποστατικό στη Λεμεσό με το «καλημέρα» - Οι πρώτες πληροφορίες
Καιρός: Είναι άστατος, όχι και τόσο πολύ - Πώς θα παρελάσουμε την 25η Μαρτίου – Πόσα εκατοστά έφτασε το χιόνι στο Τρόοδος
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 24 Μαρτίου - Ποιου ιερομάρτυρα τιμάται η μνήμη
Πένθος για Ελληνίδα τραγουδίστρια - Έφυγε από τη ζωή αγαπημένο της πρόσωπο
Υπενθύμιση σε οδηγούς: Λήγει η παράταση για τις άδειες κυκλοφορίας – Πόσοι ανανέωσαν και ο «κίνδυνος» της τελευταίας στιγμής
«Στο τραπέζι» τα στεγαστικά δάνεια – Κρίσιμη συζήτηση στην επιτροπή προσφύγων για επιδότηση επιτοκίων και δικαιούχους

 

 

 

Αντίστροφη μέτρηση για τις κάλπες: Ανοικτές οι Επαρχιακές Διοικήσεις και το Σάββατο για τις εκλογικές λίστες

 24.03.2026 - 09:10
Πασχαλινή «μαγεία» στη Λάρνακα: Ανοίγει μια όμορφη αγορά με διασκέδαση και πολλές λιχουδιές - Όλες οι πληροφορίες

 24.03.2026 - 09:19
Βρετανικές Βάσεις: Διάλογος με το Λονδίνο ή προεκλογική σύγκρουση - Επιλέγει χαμηλούς τόνους η Kυβέρνηση

Βρετανικές Βάσεις: Διάλογος με το Λονδίνο ή προεκλογική σύγκρουση - Επιλέγει χαμηλούς τόνους η Kυβέρνηση

  •  24.03.2026 - 06:33

Στο επίκεντρο της πολιτικής επικαιρότητας επανέρχεται το ζήτημα των Βρετανικών Βάσεων, αυτή τη φορά μέσα από τη συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου και τις δηλώσεις του Κυβερνητικού Εκπροσώπου που επιχειρούν να χαράξουν τη γραμμή της κυβέρνησης. Την ώρα που η προεκλογική περίοδος για τις βουλευτικές εκλογές ανεβάζει τους τόνους, το θέμα μετατρέπεται σε πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης, με διαφορετικές προσεγγίσεις να συγκρούονται.

LIVE: Πυραυλική επίθεση του Ιράν σε Τελ Αβίβ και Ιερουσαλήμ, το Ισραήλ σφυροκοπά ξανά τη Βηρυτό - Χιλιάδες πεζοναύτες στη Μέση Ανατολή την Παρασκευή, γράφει η WSJ

LIVE: Πυραυλική επίθεση του Ιράν σε Τελ Αβίβ και Ιερουσαλήμ, το Ισραήλ σφυροκοπά ξανά τη Βηρυτό - Χιλιάδες πεζοναύτες στη Μέση Ανατολή την Παρασκευή, γράφει η WSJ

  •  24.03.2026 - 06:46

  •  24.03.2026 - 06:46
«Στο τραπέζι» τα στεγαστικά δάνεια – Κρίσιμη συζήτηση στην επιτροπή προσφύγων για επιδότηση επιτοκίων και δικαιούχους

  •  24.03.2026 - 06:41

Νέο «χτύπημα» στη Λεμεσό: Στο στόχαστρο εστιατόριο Ρώσου επιχειρηματία την ώρα που η υπόθεση Δημοσθένους οδηγείται στο δικαστήριο

Νέο «χτύπημα» στη Λεμεσό: Στο στόχαστρο εστιατόριο Ρώσου επιχειρηματία την ώρα που η υπόθεση Δημοσθένους οδηγείται στο δικαστήριο

  •  24.03.2026 - 08:30

  •  24.03.2026 - 08:30
Αντίστροφη μέτρηση για τις κάλπες: Ανοικτές οι Επαρχιακές Διοικήσεις και το Σάββατο για τις εκλογικές λίστες

  •  24.03.2026 - 09:10

«Πιάστηκε» ο «κλέφτης» του περιπολικού – Σε διαθεσιμότητα ο αστυνομικός – Τι διερευνάται

«Πιάστηκε» ο «κλέφτης» του περιπολικού – Σε διαθεσιμότητα ο αστυνομικός – Τι διερευνάται

  •  24.03.2026 - 08:09

  •  24.03.2026 - 08:09
Υπενθύμιση σε οδηγούς: Λήγει η παράταση για τις άδειες κυκλοφορίας – Πόσοι ανανέωσαν και ο «κίνδυνος» της τελευταίας στιγμής

  •  24.03.2026 - 06:43

Πασχαλινή «μαγεία» στη Λάρνακα: Ανοίγει μια όμορφη αγορά με διασκέδαση και πολλές λιχουδιές - Όλες οι πληροφορίες

Πασχαλινή «μαγεία» στη Λάρνακα: Ανοίγει μια όμορφη αγορά με διασκέδαση και πολλές λιχουδιές - Όλες οι πληροφορίες

  •  24.03.2026 - 09:19

  •  24.03.2026 - 09:19

