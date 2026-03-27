Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήLike OnlineΤους καταλαβαίνουμε: Ζευγάρι ζει τα τελευταία 3 χρόνια σε ξενοδοχείο για να... γλιτώνει το νοίκι
LIKE ONLINE

Τους καταλαβαίνουμε: Ζευγάρι ζει τα τελευταία 3 χρόνια σε ξενοδοχείο για να... γλιτώνει το νοίκι

Εντύπωση προκαλεί η απόφαση ενός ζευγαριού Αμερικανών, οι οποίοι μετακόμισαν σε ξενοδοχείο προκειμένου να εξοικονομήσουν χρήματα από το νοίκι.

Συγκεκριμένα, η 47χρονη Μιράντα και ο 40χρονος σύζυγός της Τζον, νοίκιαζαν μέχρι το 2023, ένα σπίτι δύο επιπέδων και τριών υπνοδωματίων για 2.300 δολάρια τον μήνα.

«Συγγνώμη που σε έκλεψα πριν 15 χρόνια, πάρε 100 λίρες»: Ιδιοκτήτης καταστήματος έλαβε το πιο απρόσμενο γράμμα
Ωστόσο, ο Τζον είχε ένα εργατικό ατύχημα εκείνη τη χρονιά και ήταν πλέον αδύνατο να εργάζεται, ενώ παράλληλα η Μιράντα που έχει μια εταιρία καθαρισμού, δεν ήταν σε θέση να συνεχίσει να πληρώνει μόνη της το νοίκι. Έτσι, το ζευγάρι αποφάσισε να ζήσει σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείου, προκειμένου να μπορούν να ανταπεξέλθουν οικονομικά.

Έκτοτε, όπως λένε στη New York Post, υπολογίζουν ότι εξοικονομούν κατά μέσο 12.000 δολάρια τον χρόνο, όχι μόνο από το νοίκι αλλά και τους λογαριασμούς και τα έξοδα στάθμευσης του αυτοκινήτου, καθώς καλύπτονται όλα από το κόστος διαμονής στο ξενοδοχείο, που τους παρέχει ηλεκτρικό ρεύμα, νερό, Ίντερνετ και δωρεάν πάρκινγκ.

«Κάθε μήνα, εξοικονομούμε γύρω στα 1.000 δολάρια»

Ελπίζουν μάλιστα κάποια στιγμή να έχουν καταφέρει να αποταμιεύσουν αρκετά χρήματα ώστε να αγοράσουν ένα μικρό σπίτι, μέσα σε ένα κτήμα. «Όταν κλείνω σε αυτό το ξενοδοχείο μια εξάμηνη διαμονή, ξέρω ότι τα εβδομαδιαία έξοδά μου θα είναι 307 δολάρια. Κάθε μήνα, εξοικονομούμε γύρω στα 1.000 δολάρια» λέει η Miranda.

«Έχουμε μια μικρή κουζίνα με δύο εστίες και ένα ψυγείο κανονικού μεγέθους, οπότε μπορούμε να μαγειρεύουμε εμείς. Κάθε δύο εβδομάδες, μας καθαρίζουν το δωμάτιο αν το ζητήσουμε. Καθημερινά, μας φέρνουν καθαρά σεντόνια. Δεν ανησυχώ για το πόσο νερό θα χρησιμοποιήσω ή αν θα ανάψω τον κλιματισμό. Προτιμάμε, αντί να δίνουμε όλα τα χρήματά μας σε ένα μεγάλο σπίτι, να ζούμε απλά, να πηγαίνουμε διακοπές και να ζούμε τη ζωή μας. Τα παιδιά μας έχουν μεγαλώσει, οπότε δε μας πειράζει να ζούμε σε ένα κοινόχρηστο κτίριο».

Μάλιστα στο δωμάτιο ξενοδοχείου που νοικιάζουν, η Miranda κατάφερε να βάλει ακόμα και ένα διαχωριστικό, για να δημιουργήσει έναν απομονωμένο χώρο εργασίας. «Πολλοί νομίζουν ότι το να μένεις σε ξενοδοχείο σημαίνει να ξοδεύεις πολλά χρήματα σε εστιατόρια, αλλά και αυτό το έχουμε λύσει. Μαγειρεύω καθημερινά. Μάλιστα στη Γιορτή των Ευχαριστιών και τα Χριστούγεννα, μαγείρεψα για το μισό ξενοδοχείο».

ΠΗΓΗ: Ethnos.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Στο «σφυρί» εκατοντάδες αντικείμενα - Από iPhone και laptop μέχρι κοσμήματα και ρολόγια - Δείτε τιμές και φωτογραφίες
Παραλίγο τραγωδία στη Λάρνακα: Κινδύνεψε να καεί ζωντανός 36χρονος ενώ κοιμόταν -Τον έσωσαν αστυνομικοί
VIDEO: H τραγική ιστορία της 25χρονης που θα κάνει ευθανασία - Ο ομαδικός βιασμός, η βουτιά στο κενό που την άφησε παραπληγική και η έκκληση «θέλω να πεθάνω όμορφη»
Έφυγε από τη ζωή ο Χαράλαμπος Γεωργιάδης - «Η απώλειά του αφήνει ένα μεγάλο κενό...» - Δείτε φωτογραφία
VIDEO: Αυτός ο υποψήφιος αποχώρησε μετά τις εσωκομματικές της Άμεσης Δημοκρατίας – «Κουράστηκα να κάνω τον καραγκιόζη»
Στυλιάνα Αβερκίου: «Έχω κοιλιακούς, τουλάχιστον πάλι είμαι σέξι ακόμα και άβαφη είμαι πραγματικά πανέμορφη»

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Η Josephine επιβεβαίωσε ότι είναι ξανά ζευγάρι με τον Νίνο – «Είμαι ερωτευμένη. Υπάρχει ένας έρωτας μεγάλος»

 27.03.2026 - 15:33
Επόμενο άρθρο

Οι έξυπνοι άνθρωποι δεν έχουν μόνο υψηλό IQ – Έχουν και αυτά τα 10 χαρακτηριστικά

 27.03.2026 - 15:34
Σε ετοιμότητα τα ΗΕ για το αδιέξοδο: Οι 4 πυλώνες της ΟΥΝΦΙΚΥΠ και το ραντεβού του Απριλίου

Σε ετοιμότητα τα ΗΕ για το αδιέξοδο: Οι 4 πυλώνες της ΟΥΝΦΙΚΥΠ και το ραντεβού του Απριλίου

Τα Ηνωμένα Έθνη είναι έτοιμα να διευκολύνουν οποιαδήποτε συνάντηση, ανά πάσα στιγμή, δήλωσε την Παρασκευή ο Ειδικός Αντιπρόσωπος του ΓΓ των ΗΕ στην Κύπρο Χασίμ Ντιάν, μετά από συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη στο Προεδρικό Μέγαρο.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Σε ετοιμότητα τα ΗΕ για το αδιέξοδο: Οι 4 πυλώνες της ΟΥΝΦΙΚΥΠ και το ραντεβού του Απριλίου

Σε ετοιμότητα τα ΗΕ για το αδιέξοδο: Οι 4 πυλώνες της ΟΥΝΦΙΚΥΠ και το ραντεβού του Απριλίου

  •  27.03.2026 - 13:52
Λετυμπιώτης: «Έχουν καταρτιστεί διάφορα σενάρια για μέτρα στήριξης... τότε θα ενεργοποιηθεί μια σειρά από μέτρα»

Λετυμπιώτης: «Έχουν καταρτιστεί διάφορα σενάρια για μέτρα στήριξης... τότε θα ενεργοποιηθεί μια σειρά από μέτρα»

  •  27.03.2026 - 14:06
Εξελίξεις για τα δάνεια προσφύγων: Απόφαση-κλειδί στη Βουλή – Πώς επηρεάζονται οι δανειολήπτες - Τι σημαίνει το 0%

Εξελίξεις για τα δάνεια προσφύγων: Απόφαση-κλειδί στη Βουλή – Πώς επηρεάζονται οι δανειολήπτες - Τι σημαίνει το 0%

  •  27.03.2026 - 13:14
Ψηφίστηκαν αλλαγές στα ωφελήματα πρώην Προέδρων Δημοκρατίας και Βουλής - Απείχε από τη ψηφοφορία η ΠτΒ

Ψηφίστηκαν αλλαγές στα ωφελήματα πρώην Προέδρων Δημοκρατίας και Βουλής - Απείχε από τη ψηφοφορία η ΠτΒ

  •  27.03.2026 - 12:00
Καταδικάστηκαν 35χρονος και 19χρονος για υπόθεση ναρκωτικών - Τους έκανε... τσακωτούς η ΥΚΑΝ

Καταδικάστηκαν 35χρονος και 19χρονος για υπόθεση ναρκωτικών - Τους έκανε... τσακωτούς η ΥΚΑΝ

  •  27.03.2026 - 15:48
LIVE: Φρουροί της Επανάστασης: Τα Στενά του Ορμούζ είναι κλειστά, θα εμποδίσουμε όποιον επιχειρήσει να τα περάσει

LIVE: Φρουροί της Επανάστασης: Τα Στενά του Ορμούζ είναι κλειστά, θα εμποδίσουμε όποιον επιχειρήσει να τα περάσει

  •  27.03.2026 - 12:41
Γιατί «δεν κάνει» να σκουπίζεις τη Μεγάλη Εβδομάδα: Οι δοξασίες των Καθολικών και τι ισχύει στην Kύπρο

Γιατί «δεν κάνει» να σκουπίζεις τη Μεγάλη Εβδομάδα: Οι δοξασίες των Καθολικών και τι ισχύει στην Kύπρο

  •  27.03.2026 - 13:55
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα