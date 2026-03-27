Τους καταλαβαίνουμε: Ζευγάρι ζει τα τελευταία 3 χρόνια σε ξενοδοχείο για να... γλιτώνει το νοίκι

Συγκεκριμένα, η 47χρονη Μιράντα και ο 40χρονος σύζυγός της Τζον, νοίκιαζαν μέχρι το 2023, ένα σπίτι δύο επιπέδων και τριών υπνοδωματίων για 2.300 δολάρια τον μήνα.

Ωστόσο, ο Τζον είχε ένα εργατικό ατύχημα εκείνη τη χρονιά και ήταν πλέον αδύνατο να εργάζεται, ενώ παράλληλα η Μιράντα που έχει μια εταιρία καθαρισμού, δεν ήταν σε θέση να συνεχίσει να πληρώνει μόνη της το νοίκι. Έτσι, το ζευγάρι αποφάσισε να ζήσει σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείου, προκειμένου να μπορούν να ανταπεξέλθουν οικονομικά.

Έκτοτε, όπως λένε στη New York Post, υπολογίζουν ότι εξοικονομούν κατά μέσο 12.000 δολάρια τον χρόνο, όχι μόνο από το νοίκι αλλά και τους λογαριασμούς και τα έξοδα στάθμευσης του αυτοκινήτου, καθώς καλύπτονται όλα από το κόστος διαμονής στο ξενοδοχείο, που τους παρέχει ηλεκτρικό ρεύμα, νερό, Ίντερνετ και δωρεάν πάρκινγκ.

«Κάθε μήνα, εξοικονομούμε γύρω στα 1.000 δολάρια»

Ελπίζουν μάλιστα κάποια στιγμή να έχουν καταφέρει να αποταμιεύσουν αρκετά χρήματα ώστε να αγοράσουν ένα μικρό σπίτι, μέσα σε ένα κτήμα. «Όταν κλείνω σε αυτό το ξενοδοχείο μια εξάμηνη διαμονή, ξέρω ότι τα εβδομαδιαία έξοδά μου θα είναι 307 δολάρια. Κάθε μήνα, εξοικονομούμε γύρω στα 1.000 δολάρια» λέει η Miranda.

«Έχουμε μια μικρή κουζίνα με δύο εστίες και ένα ψυγείο κανονικού μεγέθους, οπότε μπορούμε να μαγειρεύουμε εμείς. Κάθε δύο εβδομάδες, μας καθαρίζουν το δωμάτιο αν το ζητήσουμε. Καθημερινά, μας φέρνουν καθαρά σεντόνια. Δεν ανησυχώ για το πόσο νερό θα χρησιμοποιήσω ή αν θα ανάψω τον κλιματισμό. Προτιμάμε, αντί να δίνουμε όλα τα χρήματά μας σε ένα μεγάλο σπίτι, να ζούμε απλά, να πηγαίνουμε διακοπές και να ζούμε τη ζωή μας. Τα παιδιά μας έχουν μεγαλώσει, οπότε δε μας πειράζει να ζούμε σε ένα κοινόχρηστο κτίριο».

Μάλιστα στο δωμάτιο ξενοδοχείου που νοικιάζουν, η Miranda κατάφερε να βάλει ακόμα και ένα διαχωριστικό, για να δημιουργήσει έναν απομονωμένο χώρο εργασίας. «Πολλοί νομίζουν ότι το να μένεις σε ξενοδοχείο σημαίνει να ξοδεύεις πολλά χρήματα σε εστιατόρια, αλλά και αυτό το έχουμε λύσει. Μαγειρεύω καθημερινά. Μάλιστα στη Γιορτή των Ευχαριστιών και τα Χριστούγεννα, μαγείρεψα για το μισό ξενοδοχείο».

ΠΗΓΗ: Ethnos.gr