IQ 2026: Φέρνει ανατροπές - Η Αλβανία μπροστά από την Ελλάδα - Πού κατατάσσεται η κάθε χώρα
IQ 2026: Φέρνει ανατροπές - Η Αλβανία μπροστά από την Ελλάδα - Πού κατατάσσεται η κάθε χώρα

 27.03.2026 - 21:02
Ο νέος παγκόσμιος χάρτης IQ για το 2026 φέρνει ανατροπές: Η Κορέα στην κορυφή, ισχυρή άνοδος της Αλβανίας και πτώση της Ελλάδας στην κατάταξη.

Σημαντικές ανακατατάξεις καταγράφονται στην τελευταία έκθεση του International IQ Test, που αποτυπώνει τις επιδόσεις 100 χωρών βάσει δεδομένων από περισσότερους από 16 εκατομμύρια συμμετέχοντες από το 2018 έως σήμερα.

Η φετινή ανανέωση επιβεβαιώνει ότι περίπου 20 χώρες παρουσίασαν βελτίωση σε σχέση με το προηγούμενο έτος, ενώ η κορυφή της κατάταξης αλλάζει χέρια για πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια.

Ποιοι προηγούνται παγκοσμίως

Στην πρώτη θέση βρίσκεται πλέον η Νότια Κορέα, η οποία ξεπερνά την Κίνα και την Ιαπωνία, χώρες που παραδοσιακά βρίσκονται στην κορυφή. Και οι τρεις διατηρούν εξαιρετικά υψηλές επιδόσεις, με μέσο όρο άνω των 106 μονάδων.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί η παρουσία του Ιράν στην τέταρτη θέση παγκοσμίως, με επίδοση κοντά στις 105 μονάδες, επιβεβαιώνοντας τη σταθερά ανοδική του πορεία.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η Ρωσία αποτελεί την κορυφαία δύναμη, καταλαμβάνοντας την 6η θέση παγκοσμίως και αποτελώντας τη μοναδική χώρα της γηραιάς ηπείρου που βρίσκεται εντός της πρώτης δεκάδας.

Η εικόνα στην Ευρώπη και η άνοδος της Αλβανίας

Αμέσως μετά την πρώτη δεκάδα, η Ισπανία και η Κύπρος ακολουθούν σε υψηλές θέσεις, ενώ στο Top 20 περιλαμβάνονται επίσης χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, η Σλοβενία, η Λευκορωσία και η Ελβετία.

Ξεχωρίζει ωστόσο η περίπτωση της Αλβανίας, η οποία καταγράφει μία από τις μεγαλύτερες ετήσιες βελτιώσεις διεθνώς. Με άνοδο σχεδόν τεσσάρων μονάδων, σκαρφαλώνει στην 19η θέση, σημειώνοντας την τρίτη μεγαλύτερη αύξηση παγκοσμίως για το 2026.

Πού βρίσκεται η Ελλάδα

Η Ελλάδα κατατάσσεται στην 36η θέση, με μέσο δείκτη IQ 99,55, εμφανίζοντας υποχώρηση σε σχέση με το προηγούμενο έτος, όταν ξεπερνούσε οριακά τις 100 μονάδες.

Παρά την πτώση, εξακολουθεί να διατηρεί καλύτερη θέση από μια σειρά ευρωπαϊκών χωρών, μεταξύ των οποίων η Γερμανία, η Πολωνία και η Τσεχία, παραμένοντας εντός της πρώτης πενηντάδας.

Οι παράγοντες πίσω από τις επιδόσεις

Ειδικοί επισημαίνουν ότι οι διαφορές στους δείκτες IQ δεν μπορούν να αποδοθούν αποκλειστικά σε έμφυτες ικανότητες, αλλά επηρεάζονται σε μεγάλο βαθμό από κοινωνικούς, οικονομικούς και εκπαιδευτικούς παράγοντες.

Στην περίπτωση της Ελλάδας, συχνά τίθεται στο επίκεντρο το εκπαιδευτικό σύστημα, το οποίο -σύμφωνα με αναλύσεις- εξακολουθεί να δίνει έμφαση στην αποστήθιση, περιορίζοντας την ανάπτυξη κριτικής σκέψης και δημιουργικών δεξιοτήτων.

Την ίδια στιγμή, στις χαμηλότερες θέσεις της κατάταξης παραμένουν χώρες της Αφρικής, όπου η φτώχεια, η περιορισμένη πρόσβαση στην εκπαίδευση και ζητήματα υγείας επηρεάζουν καθοριστικά τις επιδόσεις.

Μια κατάταξη με πολλαπλές αναγνώσεις

Παρά το ενδιαφέρον που προκαλούν οι λίστες IQ, οι ειδικοί υπενθυμίζουν ότι πρόκειται για ενδεικτικά δεδομένα που δεν αποτυπώνουν πλήρως το σύνολο των γνωστικών ικανοτήτων ενός πληθυσμού.

Η εκπαίδευση, οι ευκαιρίες και το κοινωνικό περιβάλλον παραμένουν κρίσιμοι παράγοντες που μπορούν να μεταβάλουν σημαντικά την εικόνα τα επόμενα χρόνια.

ΠΗΓΗ: Gazzetta.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

VIDEO: Αναστάτωση στη Λεμεσό - Στις φλόγες μοτοσικλέτα σε κεντρικό δρόμο
Παραλίγο τραγωδία στη Λάρνακα: Κινδύνεψε να καεί ζωντανός 36χρονος ενώ κοιμόταν -Τον έσωσαν αστυνομικοί
Τροχαίο με φορτηγό στον αυτοκινητόδρομο: Δείτε φωτογραφίες από το σημείο
Φρίκη: Μητέρα ευνούχισε και έκαψε τον σύντροφό της που προσπάθησε να βιάσει την 11χρονη κόρη της
Ανείπωτη θλίψη: «Έφυγε» ο Ανδρέας Πίττας – Ήταν μόλις 38 ετών – Δείτε φωτογραφία του
Τι αλλάζει για τον χρήστη με το iPhone 18 Pro

 

 

 

Σε ετοιμότητα τα ΗΕ για το αδιέξοδο: Οι 4 πυλώνες της ΟΥΝΦΙΚΥΠ και το ραντεβού του Απριλίου

Σε ετοιμότητα τα ΗΕ για το αδιέξοδο: Οι 4 πυλώνες της ΟΥΝΦΙΚΥΠ και το ραντεβού του Απριλίου

Τα Ηνωμένα Έθνη είναι έτοιμα να διευκολύνουν οποιαδήποτε συνάντηση, ανά πάσα στιγμή, δήλωσε την Παρασκευή ο Ειδικός Αντιπρόσωπος του ΓΓ των ΗΕ στην Κύπρο Χασίμ Ντιάν, μετά από συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη στο Προεδρικό Μέγαρο.

Σε ετοιμότητα τα ΗΕ για το αδιέξοδο: Οι 4 πυλώνες της ΟΥΝΦΙΚΥΠ και το ραντεβού του Απριλίου

Σε ετοιμότητα τα ΗΕ για το αδιέξοδο: Οι 4 πυλώνες της ΟΥΝΦΙΚΥΠ και το ραντεβού του Απριλίου

Λετυμπιώτης: «Έχουν καταρτιστεί διάφορα σενάρια για μέτρα στήριξης... τότε θα ενεργοποιηθεί μια σειρά από μέτρα»

Λετυμπιώτης: «Έχουν καταρτιστεί διάφορα σενάρια για μέτρα στήριξης... τότε θα ενεργοποιηθεί μια σειρά από μέτρα»

Τι αλλάζει για χιλιάδες νοικοκυριά που έχουν φωτοβολταϊκά και ποιοι κερδίζουν από τον νέο νόμο

Τι αλλάζει για χιλιάδες νοικοκυριά που έχουν φωτοβολταϊκά και ποιοι κερδίζουν από τον νέο νόμο

Αφθώδης πυρετός: Θανατωθηκαν 30.000 ζώα - Όλα τα νεότερα για την πρώτη φάση των εμβολιασμών

Αφθώδης πυρετός: Θανατωθηκαν 30.000 ζώα - Όλα τα νεότερα για την πρώτη φάση των εμβολιασμών

Θετικό πρόσιμο ειδικών για τα μέτρα της Κυβέρνησης - Η «ανάγνωση» και η προειδοποίηση για νέο κύμα αυξήσεων

Θετικό πρόσιμο ειδικών για τα μέτρα της Κυβέρνησης - Η «ανάγνωση» και η προειδοποίηση για νέο κύμα αυξήσεων

LIVE: Φρουροί της Επανάστασης: Τα Στενά του Ορμούζ είναι κλειστά - «Ούτε η ΚΔ ούτε οι βρετανικές βάσεις αποτελούν στόχους του Ιράν» λέει ο Πρέσβης

LIVE: Φρουροί της Επανάστασης: Τα Στενά του Ορμούζ είναι κλειστά - «Ούτε η ΚΔ ούτε οι βρετανικές βάσεις αποτελούν στόχους του Ιράν» λέει ο Πρέσβης

Εξελίξεις για τα δάνεια προσφύγων: Απόφαση-κλειδί στη Βουλή – Πώς επηρεάζονται οι δανειολήπτες - Τι σημαίνει το 0%

Εξελίξεις για τα δάνεια προσφύγων: Απόφαση-κλειδί στη Βουλή – Πώς επηρεάζονται οι δανειολήπτες - Τι σημαίνει το 0%

VIDEO: Αναστάτωση στη Λεμεσό - Στις φλόγες μοτοσικλέτα σε κεντρικό δρόμο

VIDEO: Αναστάτωση στη Λεμεσό - Στις φλόγες μοτοσικλέτα σε κεντρικό δρόμο

