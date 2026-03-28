Νερό σε κρίσιμο σημείο: Γιατί τα φράγματα είναι «ζωτικής σημασίας» για την Κύπρο
Νερό σε κρίσιμο σημείο: Γιατί τα φράγματα είναι «ζωτικής σημασίας» για την Κύπρο

 28.03.2026 - 19:10
Υψίστης σημασίας έργο ήταν η κατασκευή φραγμάτων στην Κύπρο, δήλωσε η Επίτροπος Περιβάλλοντος και Ευημερίας Ζώων Αντωνία Θεοδοσίου. Όπως είπε στο ΚΥΠΕ η κ. Θεοδοσίου, η Κύπρος είναι από τις πρώτες χώρες παγκόσμια στην υπερχείλιση φραγμάτων.

Τα φράγματα μαζί με τη σωστή διαχείριση του νερού, την εξοικονόμηση με τα σωστά συστήματα, τις υποδομές στα κτήρια, τα εκσυγχρονισμένα και έξυπνα δίκτυα υδροδότησης και άρδευσης και τις προσαρμοσμένες καλλιέργειες, επιτυγχάνεται να μην σπαταλιέται το νερό, που αυτό είναι πολύ σημαντικό, ειδικά σε περιοχές όπως είναι η Κύπρος που πλήττονται από μεγάλες περιόδους ολιγομβρίας, τόνισε.

Το νερό έχει γίνει ένα αγαθό που βρίσκεται σε παγκόσμια έλλειψη, γι’ αυτό, όπως είπε, πολλοί μιλούν για τους «πολέμους του νερού» εδώ και δύο δεκαετίες. Έχουμε, συνέχισε, πρώτα το θέμα της σωστής διαχείρισης και της προσοχής στη σπατάλη του νερού. Η κ. Θεοδοσίου αναφέρθηκε ακολούθως στη σημασία της αποθήκευσης του νερού, σημειώνοντας πως δεν έχουμε καταφέρει να επιλυθεί το θέμα της εξάτμισης από τα φράγματα.

Η κ. Θεοδοσίου ανέφερε ακολούθως πως είναι χαρμόσυνο το γεγονός ότι είχαμε αυτές τις άφθονες βροχές τον Μάρτιο, ενώ αναμένονται και τον Απρίλιο. Ο σωστός σχεδιασμός των φραγμάτων είναι ότι αφήνουν και ροή προς τη θάλασσα, γιατί το οικοσύστημα της θάλασσας χρειάζεται και εκείνο τον εμπλουτισμό του με φρέσκο νερό, είπε.

Τόνισε παράλληλα πως δεν πρέπει να επαναπαυόμαστε στις βροχές, γι’ αυτό και ταυτόχρονα «δίνουμε βάρος στις αφαλατώσεις, λέγοντας πως και αυτό θα πρέπει να γίνεται με μεγάλη φειδώ».

Επεσήμανε ακόμη πως η Ανατολική Μεσόγειος χαρακτηρίζεται από τη μεγάλη κατασκευή φραγμάτων και ιδιαίτερα μετά την κατασκευή του φράγματος του Ασουάν στην Αίγυπτο, που αποκόπηκε μεγάλη ροή νερού προς τη θάλασσα, η θάλασσα μας έχει αυτή την κρυστάλλινη όψη. Επεσήμανε επίσης πως το υψηλό φράγμα του Ασουάν στη νότια Αίγυπτο, που ολοκληρώθηκε το 1970 με σοβιετική βοήθεια, είναι ένα τεράστιο τεχνικό έργο 3,26 χλμ. και δημιούργησε τη λίμνη Νάσερ για τον έλεγχο των πλημμυρών του Νείλου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ένταση σε κτηνοτροφική μονάδα στη Λάρνακα - Ιδιοκτήτες αρνούνται να επιτρέψουν σε λειτουργούς τη θανάτωση ζώων
Αυτοί είναι οι 56 εκλεκτοί της ΔΗΠΑ - Το είπε και το έκανε ο Καρογιάν
Θανατηφόρο Λευκωσία: Έτσι αποχαιρέτησε η Αστυνομία τον 28χρονο αστυνομικό Αντρέα Αντωνίου - Φωτογραφία
Ρωτήσαμε το ChatGPT γιατί οι Κύπριες μαμάδες είναι πιο κουρασμένες από ποτέ και η απάντηση μας ξάφνιασε
Στο «κόκκινο» η κυπριακή πατάτα: Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή απειλεί τις εξαγωγές και την παρουσία μας στα ευρωπαϊκά ράφια
Αλλάζει το σκηνικό του καιρού: Σκόνη, βροχές και χιόνια στο «μενού» του καιρού – Πότε πέφτει η θερμοκρασία

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Αυτοί είναι οι 56 εκλεκτοί της ΔΗΠΑ - Το είπε και το έκανε ο Καρογιάν

 28.03.2026 - 16:25
Επόμενο άρθρο

Ο απίστευτος λόγος που δεν αποβλήθηκε μετά τη δεύτερη κίτρινη στο Αγγλία - Ουρουγουάη! VIDEO

 28.03.2026 - 17:32
Δεν υπάρχει ακόμη «πράσινο φως» για τη συνάντηση Χριστοδουλίδη - Έρχιουρμαν

Έκρηξη οργής στα Λιβάδια: Έκρυβε ζώα και μπλόκαρε ελέγχους - Κίνδυνος διασποράς - Τι λένε οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες

Θανατηφόρο Λευκωσία: Έτσι αποχαιρέτησε η Αστυνομία τον 28χρονο αστυνομικό Αντρέα Αντωνίου - Φωτογραφία

Θλίψη για την Μαρινέλλα: Η στιγμή που καταρρέει στο Ηρώδειο - Στην τελευταία της εμφάνιση - Βίντεο

Εδώ στήθηκε η ενέδρα θανάτου στον 34χρονο επιχειρηματία – Οι φωτογραφίες που μαρτυρούν την αποφασιστικότητα των εκτελεστών

LIVE: Επίθεση από τους Χούθι λέει ότι δέχτηκε το Ισραήλ – Το Ιράν υπόσχεται απάντηση στις επιθέσεις σε πυρηνικές εγκαταστάσεις του

Κατέρρευσε στο τιμόνι: Οδηγός καρφώθηκε σε δέντρο στον Αστρομερίτη - Φωτογραφία

Nicosia Antiracist Festival 2026: Όταν η κοινωνία των πολιτών κάνει τη δουλειά που το κράτος αποφεύγει

