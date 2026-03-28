Αυτοί είναι οι 56 εκλεκτοί της ΔΗΠΑ - Το είπε και το έκανε ο Καρογιάν

Το ψηφοδέλτιο της Δημοκρατικής Παράταξης αποτελεί προϊόν στοχευμένων καισυνειδητών επιλογών, με τη συμμετοχή ανθρώπων από όλη την Κύπρο που διαθέτουνεπαγγελματική επάρκεια, κοινωνική ευαισθησία, ήθος, αξιοπιστία και ισχυρή προσήλωσηστην έννοια της δημόσιας προσφοράς.

Η σύνθεσή του γεφυρώνει δημιουργικά διαφορετικές γενιές, εμπειρίες καιεπαγγελματικές πορείες, αποτυπώνοντας με αυθεντικότητα τις ανάγκες και τιςπροκλήσεις της σύγχρονης κυπριακής κοινωνίας.Κατά την ομιλία του, ο Πρόεδρος της Δημοκρατικής Παράταξης, Μάριος Καρογιάν εξέφρασε την ιδιαίτερη ικανοποίηση και περηφάνεια του για το επίπεδο και την ποιότητατων υποψηφίων, επισημαίνοντας ότι ο ίδιος τίθεται στην πρώτη γραμμή τηςπροεκλογικής προσπάθειας. Υπογράμμισε τη σημασία της ενεργού συμμετοχής τωννέων ανθρώπων στην πολιτική, αναδεικνύοντας την ανάγκη ανανέωσης.Παράλληλα, εξέφρασε την αισιοδοξία του για μια ισχυρή κοινοβουλευτική παρουσία της Παράταξης, η οποία θα της επιτρέψει να συνεχίσει να παρεμβαίνει δημιουργικά καιυπεύθυνα προς όφελος των πολιτών και της πατρίδας. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην ανάγκη πολιτικής εντιμότητας και λογοδοσίας.

Ο Πρόεδρος της ΔΗΠΑ προχώρησε σε αυτοκριτική, ζητώντας συγγνώμη για τυχόν λάθηκαι αδυναμίες που καταγράφηκαν, διευκρινίζοντας ωστόσο με έμφαση ότι ουδέποτε οιεπιλογές της Παράταξης έθεσαν σε κίνδυνο το δημόσιο συμφέρον ή προκάλεσαν βλάβηστη χώρα και τους πολίτες. Τόνισε ότι η Δημοκρατική Παράταξη πορεύεται με καθαρόπολιτικό στίγμα, χωρίς εξαρτήσεις και χωρίς να λειτουργεί ως δεκανίκια κανενός,επιμένοντας ότι η μόνη της δέσμευση και λογοδοσία είναι απέναντι στον κυπριακό λαό.Από την πλευρά του, ο Αντιπρόεδρος της ΔΗΠΑ και επικεφαλής της προεκλογικής εκστρατείας, Γιάννος Λακκοτρύπης, υπογράμμισε ότι σε μια περίοδο κατά την οποία ολαϊκισμός δηλητηριάζει τη δημόσια συζήτηση, η Δημοκρατική Παράταξη επιλέγεισυνειδητά τον δρόμο της σοβαρότητας και της υπευθυνότητας.

Όπως ανέφερε, η ΔΗΠΑ στάθηκε διαχρονικά ως μια υπεύθυνη πολιτική δύναμη, ακόμηκαι με πολιτικό κόστος, λειτουργώντας ως ανάχωμα απέναντι σε επιλογές που θαοδηγούσαν τη χώρα σε δύσκολες και οπισθοδρομικές καταστάσεις. Η ΔΗΠΑ, είπε,στήριξε και θα στηρίζει πάντα πολιτικές που ενισχύουν τους ευάλωτους συμπολίτεςμας, τη μεσαία τάξη και τους ηλικιωμένους.Καταλήγοντας, ο κ. Λακκοτρύπης έδωσε το κεντρικό σύνθημα της προεκλογικήςεκστρατείας, «Συνεχίζουμε νουσίμα – αποφασίζουμε υπεύθυνα», επισημαίνοντας ότι ηΔΗΠΑ προσέρχεται στην εκλογική αναμέτρηση δυνατή, ενωμένη και πλήρωςπροσηλωμένη για την είσοδο της στη νέα Βουλή

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

1 ΑΒΡΑΑΜΙΔΟΥ ΕΛΕΝΑ Επιχειρηματίας

2 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Πρόεδρος «Ένωσης Κατεχομένων Κοινοτήτων

Λευκωσίας

3 ΒΡΑΧΙΜΗ ΕΛΕΝΑ Φαρμακοποιός

4 ΓΙΑΠΑΤΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ Πρόεδρος Συνδέσμου Πιστοποιούντων

Υπαλλήλων

5 ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ ΜΑΡΙΝΟΣ Αντιπρόεδρος ΔΗΠΑ – Δικηγόρος

6 ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΑΝΝΑ Νομικός

7 ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΧΑΤΖΗΣΤΥΛΛΗ ΚΥΠΡΟΥΛΑ Εκπαιδευτικός – Οργανωτική

Γραμματέας ΣΕΚ

8 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Επιχειρηματίας - Πρόεδρος Γυναικείας

Έπαλξης ΔΗΠΑ

9 ΜΙΡΑΛΛΑΗΣ ΤΑΚΗΣ Καθηγητής Φυσικής Αγωγής και Πρόεδρος

Συνδέσμου Προπονητών Καλαθοσφαίρισης

10 ΝΕΟΦΥΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ (ΚΟΚΟΣ) Επιχειρηματίας - Γεωργοκτηνοτρόφος

Πρόεδρος Αγροτικής Ένωσης Κυπρίων ΔΗΠΑ

11 ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΝΕΣΤΟΡΑΣ Πρώην Ελληνοκύπριος Εκπρόσωπος

Διερευνητικής Επιτροπής Αγνοουμένων (ΔΕΑ) – Ανώτερος Λειτουργός ΚΟΑΓ

12 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΘΕΑ Υπεύθυνη Πωλήσεων, Διαφήμισης και Προώθησης –

Εκπρόσωπος Τύπου Lakatamia FC – Διοικητική Λειτουργός Συνδέσμου ΔΕΠΥ

Κύπρου

13 ΠΕΝΗΝΤΑΕΞ ΓΙΩΡΓΟΣ Βουλευτής – Εθελοντής Πρόεδρος Παγκύπριου

Συνδέσμου για παιδιά με καρκίνο και συναφείς παθήσεις «Ένα Όνειρο Μια Ευχή

14 ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Πρόεδρος Σωματείου στήριξης ΑμέΑ

«ΑΡΩΓΟΣ», Φυσιοθεραπευτής

15 ΣΩΦΡΟΝΙΟΥ ΚΡΙΣ Επιχειρηματίας

16 ΤΡΥΦΩΝΙΔΗΣ ΑΛΕΚΟΣ Βουλευτής – Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος

ΔΗΠΑ

17 ΧΑΠΕΣΙΑΝ ΑΡΙ Πολιτικός Επιστήμονας – Δημοτικός Σύμβουλος

Στροβόλου

18 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ Υποστράτηγος (ε.α)

19 ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΕΛΕΝΗ Πολιτικός Μηχανικός - Γραμματέας

Κοινοβουλευτικής Ομάδας ΔΗΠΑ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ

1 ΑΧΙΛΛΕΩΣ ΕΛΕΝΗ Ιδιωτική Υπάλληλος

2 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΑΡΙΑ Επαγγελματικός Στέλεχος ΔΗΠΑ – Εθελόντρια –

Γραμματέας Φιλανθρωπικού Σωματείου “Αλυσιδα Αγάπης – Γέφυρα

Προσφοράς”

3 ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ ΗΛΙΑΝΑ Χειρούργος Οδοντίατρος

4 ΚΟΥΜΗ ΡΕΝΟΣ Δημοτικός Γραμματέας Λαπήθου

5 ΜΙΧΑΗΛ ΛΟΙΖΟΣ Διεθνολόγος – Πολιτικός Αναλυτής

6 ΣΟΛΩΜΟΥ ΑΒΡΑΑΜ Γενικός Διευθυντής Πολυεθνικής Εταιρείας –

Βοηθός Γενικός Οργανώτικός ΔΗΠΑ

7 ΣΤΑΥΡΟΥ ΗΛΙΑ ΣΤΑΥΡΟΣ Επιχειρηματίας

8 ΣΤΑΥΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ Πρώην Βαθμοφόρος Αστυνομικός