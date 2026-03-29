Νέο Ρεκόρ Γκίνες: Νιγηριανή μετρούσε φωναχτά για 70 ημέρες και έφτασε το 1.070.000 - Δείτε βίντεο

Τα Ρεκόρ Γκίνες έχουν καταγράψει μερικές πολύ ιδιαίτερες επιδόσεις μέσα στα χρόνια, όμως το κατόρθωμα της Favour Ogechi Ani από τη Νιγηρία διεκδικεί επάξια μια θέση ανάμεσα στα πιο παράξενα και εξαντλητικά.

Η νεαρή γυναίκα πέρασε 70 ολόκληρες ημέρες κλεισμένη στο σπίτι της, μετρώντας φωναχτά μέχρι τον αριθμό 1.070.000.

14 ώρες μέτρημα την ημέρα επί 70 συνεχόμενες ημέρες

Το να μετράει κανείς φωναχτά μπορεί να ακούγεται απλό, όμως η πρόκληση γίνεται ακραία όταν πρέπει να το κάνει κανείς για 14 ώρες καθημερινά, επί 70 συναπτές ημέρες. Πρόκειται για μια μονότονη επανάληψη που θα μπορούσε να λυγίσει τον οποιονδήποτε, αλλά η Favour ήταν αποφασισμένη να καταρρίψει ένα ρεκόρ που παρέμενε αλώβητο για 18 χρόνια.

«Ειλικρινά ήταν δύσκολο, αλλά το πάθος μου για το μέτρημα με κρατούσε όρθια. Είχα μια υπέροχη ομάδα που με στήριζε και με εμψύχωνε. Η αποφασιστικότητά μου ήταν τέτοια που δεν σκέφτηκα ποτέ να τα παρατήσω, για κανέναν λόγο», δήλωσε η ίδια. Η Favour ξεκίνησε την προσπάθειά της στις 8 Οκτωβρίου 2025, μεταδίδοντας καθημερινά τη διαδικασία μέσω livestream στο YouTube, γεγονός που βοήθησε στην επικύρωση του ρεκόρ. Η μαραθώνια αυτή διαδικασία ολοκληρώθηκε στις 16 Δεκεμβρίου του περασμένου έτους.

Όπως εξήγησε η ίδια, η επιθυμία της να ξεπεράσει τα όρια και να πετύχει κάτι εξαιρετικό ήταν η κινητήριος δύναμη πίσω από αυτό το εγχείρημα.

Καταρρίπτοντας ένα ρεκόρ 18 ετών

Το προηγούμενο ρεκόρ, που κρατούσε σχεδόν δύο δεκαετίες, ήταν το μέτρημα μέχρι το 1.000.000. Η Favour, αντί να σταματήσει μόλις ξεπέρασε οριακά τον προκάτοχό της, συνέχισε μέχρι να φτάσει το 1.070.000, θέτοντας τον πήχη ακόμη ψηλότερα.

«Η τελευταία μέρα ήταν πολύ συναισθηματική. Λέγοντας τον τελευταίο αριθμό, ένιωσα ένα μείγμα ανακούφισης και χαράς. Ήταν ένα απίστευτο συναίσθημα, γνωρίζοντας ότι πέτυχα κάτι τόσο μοναδικό», θυμάται η Νιγηριανή ρέκορντμαν.