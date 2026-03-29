Πιο ακριβές από χρυσό: Πέτρες στη χολή βοοειδών έχουν γίνει το πιο πολύτιμο εμπόρευμα παγκοσμίως - Μάθε τον λόγο - Βίντεο

Αν κάποιος ρωτούσε ποιο είναι το πιο πολύτιμο υποπροϊόν της βιομηχανίας κρέατος, ελάχιστοι θα απαντούσαν οι πέτρες από τη χολή των βοοειδών.

Κι όμως, αυτά τα μικρά ιζήματα πεπτικών υγρών αξίζουν πλέον κυριολεκτικά το βάρος τους σε χρυσό. Λόγω της αυξανόμενης ζήτησης από την ηπειρωτική Κίνα και το Χονγκ Κονγκ, έχουν μετατραπεί σε ένα από τα πιο ακριβά εμπορεύματα στον κόσμο.

Η χρήση στην παραδοσιακή κινεζική ιατρική

Για χιλιάδες χρόνια, οι πέτρες στη χολή των αγελάδων χρησιμοποιούνται στην παραδοσιακή κινεζική ιατρική για τη θεραπεία σοβαρών παθήσεων, όπως η υπέρταση και οι καρδιαγγειακές νόσοι. Με την Κίνα να καταγράφει πλέον ποσοστά εγκεφαλικών επεισοδίων τρεις φορές υψηλότερα από τις ΗΠΑ, η ζήτηση έχει εκτοξευθεί.

Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, το 2025 η τιμή τους έφτασε τα 5.800 δολάρια ανά ουγγιά, καθιστώντας τες δύο φορές ακριβότερες από τον χρυσό εκείνη την περίοδο. Γνωστές ως Niu Huang, αποτελούν βασικό συστατικό του φαρμάκου Angong Niuhuang Wan, το οποίο συνταγογραφείται για εγκεφαλικά, κωματώδεις καταστάσεις και διαταραχές συνείδησης.

Πόσο σπάνιες είναι;

Το κύριο πρόβλημα είναι η σπανιότητα. Οι πέτρες σχηματίζονται συνήθως σε μεγαλύτερης ηλικίας ζώα, όμως τα σύγχρονα σφαγεία προτιμούν τη σφαγή σε νεαρή ηλικία για λόγους αποδοτικότητας. Αυτή η έλλειψη έχει προκαλέσει φρενίτιδα σε περιοχές όπως η Βραζιλία, η Αυστραλία και το Τέξας.

Στο Σάο Πάολο της Βραζιλίας, έχουν σημειωθεί περιστατικά ένοπλων ληστειών σε φάρμες, όπου οι εγκληματίες δεν αναζητούν τα ζώα, αλλά τις πέτρες στη χολή τους. Παράλληλα, η λαθραία διακίνηση από υπαλλήλους σφαγείων έχει οδηγήσει στη δημιουργία μιας ακμάζουσας μαύρης αγοράς.

Εργαστηριακές εναλλακτικές και η αγορά... ανθρώπινων λίθων

Όπως συνέβη με τα διαμάντια, Κινέζοι ερευνητές ανέπτυξαν «καλλιεργημένες» πέτρες που αναπαράγουν εν μέρει τις θεραπευτικές ιδιότητες των φυσικών. Αν και οι φυσικές παραμένουν το «χρυσό πρότυπο», οι εργαστηριακές εναλλακτικές βοηθούν στον έλεγχο των τιμών.

Εντύπωση προκαλούν και αναφορές ρωσικών μέσων ενημέρωσης, σύμφωνα με τις οποίες έχει αυξηθεί στην Κίνα η ζήτηση ακόμη και για ανθρώπινες πέτρες χολής. Οι τιμές για μια μονάχα πέτρα μπορούν να φτάσουν τα 100.000 ρούβλια (περίπου 1.270 δολάρια), ανάλογα με το μέγεθος και τα χαρακτηριστικά της, με δεκάδες σχετικές αγγελίες να εμφανίζονται σε διαδικτυακές πλατφόρμες.

Πηγή: gazzetta.gr