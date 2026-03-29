Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΥγείαΠώς το χρόνιο στρες καταστρέφει τη σεξουαλική επιθυμία
Πώς το χρόνιο στρες καταστρέφει τη σεξουαλική επιθυμία

 29.03.2026 - 15:29
Η σωματική αποσύνδεση αναφέρεται στην κατάσταση όπου το νευρικό σύστημα μειώνει ή αποκόπτει την επικοινωνία με τις σωματικές επιθυμίες. Δεν πρόκειται για ιατρική πάθηση αλλά για προστατευτικό μηχανισμό που αναπτύσσει το σώμα ως απάντηση σε χρόνιο στρες, τραύμα ή υπερφόρτωση.

Το πρόβλημα; Αυτός ο μηχανισμός, αν και χρήσιμος βραχυπρόθεσμα, μπορεί να γίνει η default κατάσταση του σώματος, επηρεάζοντας δραματικά την ερωτική ικανότητα και την απόλαυση. Σύμφωνα με την έρευνα του ψυχοθεραπευτή Dr. Peter Levine, το σώμα “παγώνει” τις αισθήσεις του όταν αντιλαμβάνεται απειλή, ακόμα και ψυχολογική. Στη σύγχρονη ζωή η συνεχής ενεργοποίηση του συμπαθητικού νευρικού συστήματος από καθημερινό στρες προκαλεί μια κατάσταση μόνιμης εγρήγορσης που αποκλείει την πρόσβαση στην αισθητηριακή εμπειρία.

Η νευροβιολογία της ερωτικής απόκρισης

Για να κατανοήσουμε την επίδραση της αποσύνδεσης, πρέπει να εξετάσουμε τη βιολογία της σεξουαλικής απόκρισης. Η διέγερση, η απόλαυση και ο οργασμός απαιτούν την κυριαρχία του παρασυμπαθητικού νευρικού συστήματος, του τμήματος που ρυθμίζει τη χαλάρωση, την πέψη και την αναπαραγωγή. Όταν το συμπαθητικό σύστημα (“μάχη ή φυγή”) είναι υπερδιεγερμένο, το σώμα δίνει προτεραιότητα στην επιβίωση, όχι στην αναπαραγωγή.

Η χρόνια έκθεση σε στρες αυξάνει τα επίπεδα κορτιζόλης, η οποία καταστέλλει την παραγωγή οιστρογόνης και τεστοστερόνης, ορμονών κρίσιμων για τη σεξουαλική επιθυμία. Μελέτη του 2020 στο Journal of Sexual Medicine έδειξε ότι γυναίκες με χρόνιο στρες παρουσιάζουν 47% χαμηλότερα επίπεδα λίμπιντο σε σχέση με τον γενικό πληθυσμό. Επιπλέον, η σωματική αναισθησία επηρεάζει την ικανότητα να αντιλαμβανόμαστε τα εσωτερικά σωματικά σήματα. Έρευνα του 2019 στο Journal of Sex Research κατέδειξε ότι υψηλή ενδοαισθητική επίγνωση συνδέεται με σημαντικά αυξημένη σεξουαλική ικανοποίηση, συχνότητα οργασμού και γενικότερη ερωτική ποιότητα ζωής.

Πώς εκδηλώνεται η αποσύνδεση στη σεξουαλικότητα

Τα συμπτώματα της σωματικής αποσύνδεσης στην ερωτική σφαίρα είναι συγκεκριμένα και αναγνωρίσιμα: δυσκολία στη διέγερση παρά την ψυχολογική διάθεση, αίσθηση “μουδιάσματος” ή μειωμένης ευαισθησίας στις ερωτικές ζώνες, αδυναμία να παραμείνει κανείς παρών κατά τη διάρκεια του σεξ, απουσία ή δυσκολία στον οργασμό, αίσθημα αποστασιοποίησης από το σώμα κατά την ερωτική επαφή.

Μια κρίσιμη διάσταση της αποσύνδεσης είναι η απώλεια της πυελικής επίγνωσης. Η πύελος, ως κέντρο της σεξουαλικής ενέργειας, είναι συχνά η πρώτη περιοχή που επηρεάζεται εξαιτίας του στρες ή κάποιου πιθανού τραύματος. Μελέτες στη φυσικοθεραπεία του πυελικού εδάφους δείχνουν ότι πολλές γυναίκες δεν μπορούν να συσπάσουν ή να χαλαρώσουν συνειδητά τους μυς του πυελικού εδάφους, μια ένδειξη βαθιάς νευρομυϊκής αποσύνδεσης.

Ο ρόλος του χρόνιου στρες και του τραύματος

Το χρόνιο στρες αποτελεί τον κύριο παράγοντα σωματικής αποσύνδεσης στις σύγχρονες γυναίκες. Σύμφωνα με στοιχεία της American Psychological Association, το 75% των ενηλίκων αναφέρουν μέτριο έως υψηλό στρες, με τις γυναίκες να παρουσιάζουν υψηλότερα ποσοστά από τους άνδρες. Η συνεχής ζήτηση για πολυδιάστατη απόδοση (επαγγελματική, οικογενειακή, κοινωνική) κρατά το νευρικό σύστημα σε κατάσταση υπερδιέγερσης. Το τραύμα, ακόμα και το “μικρό τραύμα”, επίσης συμβάλλει. Αρνητικές σεξουαλικές εμπειρίες, ντροπή γύρω από τη σεξουαλικότητα ή απλά η έλλειψη θετικής εκπαίδευσης γύρω από το σώμα στην παιδική ηλικία μπορούν να δημιουργήσουν μοτίβα αποσύνδεσης που διατηρούνται στην ενήλικη ζωή.

Η οδός της επανασύνδεσης

Η καλή είδηση είναι ότι η σωματική σύνδεση μπορεί να αποκατασταθεί μέσω στοχευμένων πρακτικών. Η σωματική ψυχοθεραπεία και οι ταντρικές πρακτικές καθώς και το mindfulness προσφέρουν αποδεδειγμένα εργαλεία επαναφοράς της αισθητηριακής επίγνωσης. Οι βασικές αρχές περιλαμβάνουν:

• Τη ρύθμιση του νευρικού συστήματος μέσω αναπνευστικών τεχνικών που ενεργοποιούν το παρασυμπαθητικό σύστημα.

• Την καλλιέργεια της επίγνωσης του σώματος μέσω body scan πρακτικών και του mindfulness.

• Την πυελική επίγνωση μέσω στοχευμένων ασκήσεων πυελικού εδάφους που ξεπερνούν τις απλές Kegels.

Την αισθητηριακή αφύπνιση μέσω συνειδητής επαφής με υφές, θερμοκρασίες και αισθήσεις στην καθημερινότητα.

Έρευνα στο Archives of Sexual Behavior (2021) έδειξε ότι σωματικές πρακτικές για 8 εβδομάδες οδήγησαν σε 63% βελτίω ση στη σεξουαλική ικανοποίηση και 58% αύξηση στη συχνότητα οργασμού σε γυ ναίκες με σεξουαλική δυσλειτουργία που σχετίζεται με το στρες.

Το μέλλον της σεξουαλικής ευεξίας

Η σωματική σύνδεση δεν είναι πολυτέλεια, είναι βασική προϋπόθεση για μια ολοκληρωμένη σεξουαλική υγεία. Καθώς η επιστήμη αποκαλύπτει τις βαθιές συνδέσεις μεταξύ νευρικού συστήματος, ορμονών και ερωτικής απόκρισης, γίνεται σαφές ότι η προσέγγιση της σεξουαλικότητας πρέπει να είναι ολιστική. Το σώμα μας δεν είναι απλώς “όχημα” για την ερωτική εμπειρία, αλλά και η ίδια η πηγή της.

 

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Πιο ακριβές από χρυσό: Πέτρες στη χολή βοοειδών έχουν γίνει το πιο πολύτιμο εμπόρευμα παγκοσμίως - Μάθε τον λόγο - Βίντεο

 29.03.2026 - 15:20
Την αισιοδοξία του για μετουσίωση της πολιτικής βούλησης της ελληνοκυπριακής πλευράς σε μια συγκεκριμένη πρωτοβουλία που θα φέρει αποτελέσματα στην προσπάθεια επανέναρξης των συνομιλιών για το Κυπριακό εξέφρασε την Κυριακή ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, σε δηλώσεις του μετά τη συμμετοχή του στον φιλανθρωπικό αγώνα δρόμου «Run for Autism», στην Αγία Νάπα.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα