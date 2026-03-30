ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Επείγουσα έκκληση για τον εντοπισμό του Bibi - Χάθηκε κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του - Δείτε φωτογραφίες

 30.03.2026 - 10:58
Ένα ιδιαίτερα σοβαρό και ανησυχητικό περιστατικό σημειώθηκε κατά τη μεταφορά ζώου από το αεροδρόμιο Λάρνακας προς το εξωτερικό, με ενδιάμεσο σταθμό την Αθήνα στις 28/3/2026.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση των Οικολόγων, ο Bibi, αρσενικός γάτος, τυφλός στο ένα μάτι, χάθηκε κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του. Κατά την άφιξη στον τελικό προορισμό, διαπιστώθηκε ότι, ενώ στο crate βρίσκονταν δύο γάτες, παραδόθηκε μόνο η μία.

Τονίζεται ότι το crate ήταν εγκεκριμένου τύπου IATA, πλήρως ασφαλισμένο και ελεγμένο πριν την αποβίβαση, ενώ είχαν ληφθεί επιπρόσθετα μέτρα ώστε να αποκλειστεί οποιοδήποτε ενδεχόμενο διαφυγής.

Το περιστατικό αυτό προκαλεί σοβαρά ερωτήματα και ανησυχία, καθώς δεν είναι μεμονωμένο. Υπενθυμίζεται ότι τον Σεπτέμβριο του 2025 είχε χαθεί υπό παρόμοιες συνθήκες η γάτα Μίκα στο αεροδρόμιο Λάρνακας, η οποία εντοπίστηκε μετά από 9 ημέρες.

Είναι αδιανόητο να επαναλαμβάνονται τέτοια περιστατικά, τα οποία θέτουν σε άμεσο κίνδυνο τη ζωή ζώων που μεταφέρονται υπό την ευθύνη αρμόδιων υπηρεσιών και εταιρειών.

Οι πιθανότερες τοποθεσίες απώλειας του Bibi είναι:

• το αεροδρόμιο Λάρνακας

• το αεροδρόμιο Αθηνών

Η συντονίστρια της ομάδας δράσης για τα ζώα, κα. Ανθή Μουζουρή, καλεί:

• όλους τους εμπλεκόμενους φορείς να προχωρήσουν άμεσα σε ενδελεχή διερεύνηση του περιστατικού και να βοηθήσουν στην ανεύρεση του . Από ότι έχουμε πληροφορηθεί διεξάγονται ήδη έρευνες για ανεύρεση του κάτι. Που είναι θετικό.

Οποιοσδήποτε έχει δει ή γνωρίζει οτιδήποτε σχετικό με τον Bibi σε περίπτωση που βρίσκεται στο αεροδρόμιο Λατνακας παρακαλείται να επικοινωνήσει άμεσα.

Η άμεση κινητοποίηση όλων είναι κρίσιμη, καθώς πρόκειται για ένα ζώο που βρίσκεται μόνο του, σε άγνωστο περιβάλλον, με αυξημένο κίνδυνο για τη ζωή του.

Εκφράζεται η έντονη προσδοκία ότι θα υπάρξει άμεση ανταπόκριση και θετική έκβαση, όπως συνέβη στην περίπτωση της Μίκας.

Δείτε φωτογραφίες

Excellence in Tourism: Cap St Georges Hotel & Resort Honored with the British Airways Holidays Customer Excellence Award 2025

Μαρινέλλα: Τα 3 μοναδικά άτομα που την έβλεπαν – Ο λόγος που δεν επέτρεπαν σε κανέναν άλλον

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: Στην Αίγυπτο για EGYPES και συναντήσεις με Σίσι και TOTAL/Energies

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης επισκέπτεται σήμερα, Δευτέρα, την Αίγυπτο, όπου θα συμμετάσχει στο EGYPES 2026, που αποτελεί κορυφαία έκθεση και συνέδριο ενέργειας στην Αίγυπτο, τη Βόρειο Αφρική και τη Μεσόγειο, η οποία πραγματοποιείται στις 30 Μαρτίου με 1η Απριλίου.

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: Στην Αίγυπτο για EGYPES και συναντήσεις με Σίσι και TOTAL/Energies

Από την Ευρωβουλή στη Βουλή: Ο Φειδίας και τα ερωτήματα της επόμενης μέρας - Η αμηχανία των παραδοσιακών κομμάτων

Φυτιρής: Ξεκαθαρίζει για το νομοσχέδιο παρακολουθήσεων - «Το οργανωμένο έγκλημα έχει εξοπλιστεί πολύ περισσότερο από το κράτος»

False alarm: Απειλή για βόμβα «πίσω» από την αναστάτωση σε σχολείο – Τι έδειξαν οι έρευνες της Αστυνομίας

Απίστευτο περιστατικό: Έβγαλαν μαχαίρι μετά από καβγά οδηγών στη Λεμεσό - Στο Νοσοκομείο 68χρονος

LIVE: Τραμπ: H Τεχεράνη αποδέχθηκε τα περισσότερα από τα 15 σημεία για το τέλος του πολέμου

Στην αντεπίθεση οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες: «Οι ταύροι είναι επικίνδυνα ζώα – Το όπλο ήταν η μόνη λύση»

Θα διεκδικήσετε θέση για Ανώτατα Στρατιωτικά Ιδρύματα και σχολές; Δείτε πού και πώς να υποβάλετε αίτηση

