Video: Γεμάτη με νεκρά ψάρια η λίμνη στην Αθαλάσσα - Έκτακτη σύσκεψη για τα αίτια

Όπως εξηγεί στο Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων ο εκπρόσωπος Τύπου του Τμήματος Δασών, Γλαύκος Κυριάκου «η απότομη αύξηση νερού ανακάτεψε τη λάσπη στον πυθμένα και επηρέασε τα ψάρια».

Τόνισε πάντως πως το φαινόμενο «δεν φαίνεται να οφείλεται σε ασθένεια ή ρύπανση».

«Από χθες έχει ανακληθεί προσωπικό του Τμήματος Δασών, για να μαζεύει τα νεκρά ψάρια και να μην επεκταθεί το φαινόμενο σε άλλους ζωντανούς οργανισμούς της λίμνης», ανέφερε ο κ. Κυριάκου, για να σημειώσει ότι έκτακτη σύσκεψη βρίσκεται σε εξέλιξη, με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών, ώστε να εξεταστούν τα αίτια και να καθοριστούν τα επόμενα βήματα.

Τι δείχνουν οι πρώτες εκτιμήσεις

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου του Τμήματος Δασών, ο αριθμός των νεκρών ψαριών ανέρχεται μέχρι στιγμής στα 80, ενώ συνεχίζεται η ανάσυρση νέων.

Όπως είπε, τα περισσότερα νεκρά ψαριά είναι κυπρίνοι βάρους 2-3 κιλών, με μικρότερα γύρω στο ένα κιλό.

«Το πιο πιθανό είναι πως η απότομη συσσώρευση νερού αναμόχλευσε τη λάσπη στον πυθμένα, επηρεάζοντας τα ψάρια. Δεν φαίνεται να πρόκειται για ασθένεια ή ρύπανση», είπε.

Μέτρα και αναλύσεις

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, ανέφερε ότι όλες οι υπηρεσίες λαμβάνουν δείγματα νερού και ψαριών για εργαστηριακές αναλύσεις, με τα αποτελέσματα να αναμένονται περίπου σε μία εβδομάδα.

Σημείωσε, επίσης, ότι από χθες συνεργεία μαζεύουν τα νεκρά ψάρια και περιπολούν περιμετρικά της λίμνης.

Ερωτηθείς σχετικά, ο κ. Κυριάκου είπε πως παρόμοιο περιστατικό είχε παρατηρηθεί και το 2024, χωρίς να δημιουργηθεί πρόβλημα στην οικολογική ισορροπία του ταμιευτήρα.

«Ο αριθμός των νεκρών ψαριών είναι μικρός και υπάρχουν αρκετά ζωντανά ψάρια, καθώς και χελώνες και πουλιά που δεν επηρεάζονται», σημείωσε ο κ. Κυριάκου.

O κ. Κυριάκου είπε πως το κοινό αναμένεται να ενημερωθεί μόλις ολοκληρωθούν οι εργασίες, σημειώνοντας ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας για το κοινό.

Ενημέρωση από το Υπουργείο

Εξάλλου, το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος εξέδωσε ανακοίνωση, επισημαίνοντας ότι «δόθηκαν άμεσα οδηγίες στα αρμόδια Τμήματα για διερεύνηση και διαχείριση του περιστατικού».

«Στόχος του Υπουργείου και των εμπλεκόμενων Τμημάτων του είναι ο άμεσος εντοπισμός των αιτίων και ο περιορισμός του φαινομένου. Με την ολοκλήρωση της διερεύνησης του περιστατικού, θα ακολουθήσει σχετική ενημέρωση του κοινού», αναφέρει η ανακοίνωση.