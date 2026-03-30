ΑρχικήΕλλάδα
ΕΛΛΑΔΑ

Ελλάδα: Νεκρές μάνα και κόρη σε «σφραγισμένο» δωμάτιο, έχει προσαχθεί ο γιος της οικογένειας

 30.03.2026 - 12:02
Νεκρές βρέθηκαν σε «σφραγισμένο» δωμάτιο σε διαμέρισμα στου Ζωγράφου μια 91χρονη μητέρα και η 56χρονη κόρη της. Οι δύο γυναίκες ήταν σε προχωρημένη σήψη ενώ για την υπόθεση έχει προσαχθεί και εξετάζεται ο 54χρονος γιος της οικογένειας που ήταν κι αυτός στο διαμέρισμα.

Η μακάβρια ανακάλυψη έγινε μετά από καταγγελίες συγγενών των δύο γυναικών στο ΑΤ Ζωγράφου, την περασμένη Πέμπτη (26/3).

Σύμφωνα με τις καταγγελίες, οι γυναίκες αγνοούνταν για μήνες ενώ εκφράζονταν φόβοι ότι πιθανόν να τους είχε κάνει κακό ο γιος της οικογένειας.

Το Σάββατο (28/3) αστυνομικοί πήγαν στο διαμέρισμα που τους υπέδειξαν οι συγγενείς των δύο γυναικών αλλά κανείς δεν τους άνοιξε το σπίτι.
 
Ωστόσο, το απόγευμα της Κυριακής (29/3) ο 54χρονος γιος της οικογένειας άνοιξε την πόρτα και αρχικά δεν άφησε τους αστυνομικούς να μπουν στο διαμέρισμα, ενώ στη συνέχεια τους είπε ότι οι δύο γυναίκες έμεναν σε σπίτι που βρισκόταν σε άλλη οδό.

Όταν οι αστυνομικοί πήγαν εκεί που τους υπέδειξε ο γιος, διαπίστωσαν ότι ήταν ψευδή όσα τους είχε πει ο άντρας και επέστρεψαν στο αρχικό διαμέρισμα.

Κατά τον έλεγχο του διαμερίσματος, όλοι οι χώροι ήταν σε φυσιολογική κατάσταση, πλην ενός δωματίου, του οποίου η πόρτα ήταν σφραγισμένη με στόκο.

Αφού ενημερώθηκε ο εισαγγελέας και έδωσε τη σχετική άδεια, οι αστυνομικοί μπήκαν στο σφραγισμένο δωμάτιο στο οποίο εντόπισαν τις σορούς των δύο γυναικών σε προχωρημένη σήψη.

Μετά και το εύρημα αυτό, ο γιος της οικογένειας προσήχθη και ανακρίνεται. Όπως μεταφέρουν αστυνομικές πηγές, πάντως, ο 54χρονος δεν λέει τίποτα και υποστηρίζει ότι δεν γνωρίζει τίποτα για την υπόθεση.
 
ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Χειροπέδες σε τέσσερα πρόσωπα - Από μαχαιροφορία μέχρι παράνομη διαμονή στην ΚΔ - Μάστιγα η οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ
Πυρκαγιά ξέσπασε σε υπνοδωμάτιο στη Λευκωσία - Τρία άτομα στο νοσοκομείο - Από πού φαίνεται να ξεκίνησε η φωτιά
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 30 Μαρτίου - Η μνήμη του Αγίου που τιμά η Εκκλησία
Φόβοι για επικίνδυνα περιστατικά: Έκτακτα μέτρα στα σχολεία για το Πάσχα
Πάσχα σε ναρκοπέδιο: Η Αστυνομία «κηρύσσει» τον πόλεμο σε λαμπρατζιές και κροτίδες – Το «μάθημα» αίματος του 2025
Κι όμως: Αυτή η αεροπορική εταιρεία χαμηλού κόστους προσφέρει μια μεγάλη καινοτομία στους επιβάτες της - «Οι πελάτες μας θα το εκτιμήσουν»

 

 

 

Video: Γεμάτη με νεκρά ψάρια η λίμνη στην Αθαλάσσα - Έκτακτη σύσκεψη για τα αίτια

 30.03.2026 - 11:46
Φόνος Α. Αντωνίου: Υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας ο 58χρονος - Αναβλήθηκε η δίκη

 30.03.2026 - 12:28
Κλείδωσε η συνάντηση Χριστοδουλίδη με Έρχιουρμαν: Πότε θα γίνει

Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας και ο Τ/κ ηγέτης, Τουφάν Έρχιουρμαν, συμφώνησαν να συναντηθούν τη Δευτέρα 6 Απριλίου, στην οικία του Επικεφαλής της Αποστολής εντός της προστατευόμενης περιοχής των Ηνωμένων Εθνών, όπως ανακοίνωσαν τα Ηνωμένα Έθνη τη Δευτέρα.

Από την Ευρωβουλή στη Βουλή: Ο Φειδίας και τα ερωτήματα της επόμενης μέρας - Η αμηχανία των παραδοσιακών κομμάτων

Φόνος Α. Αντωνίου: Υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας ο 58χρονος - Αναβλήθηκε η δίκη

Καμπανάκι από το Τμήμα Δασών: Μην πλησιάζετε το Φαράγγι του Άβακα – Γιατί δεν πρέπει να το επισκεφθείτε

LIVE: Οι ισραηλινοί στρατιώτες διεισδύουν με άρματα σε μεγάλες πόλεις στον νότιο Λίβανο

Πρώτη πτήση από νέα εταιρεία στο Αεροδρόμιο Λάρνακας – Μας ταξιδεύει σε δύο μοναδικούς προορισμούς - Δείτε φωτογραφία

Θα διεκδικήσετε θέση για Ανώτατα Στρατιωτικά Ιδρύματα και σχολές; Δείτε πού και πώς να υποβάλετε αίτηση

