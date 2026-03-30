Φόνος Α. Αντωνίου: Υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας ο 58χρονος - Αναβλήθηκε η δίκη

Το Δικαστήριο όρισε εκ νέου την υπόθεση για τις 12 Μαΐου του 2026 στις 09:30, διατάσσοντας όπως ο 58χρονος παραμείνει υπό κράτηση. Στην επόμενη δικάσιμο αναμένεται να απαντήσει εάν παραδέχεται ή όχι τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει.

Ο 58χρονος μεταφέρθηκε το πρωί από τις Κεντρικές Φυλακές στο Δικαστήριο υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, σε μια ασφυκτικά γεμάτη αίθουσα.

Ο εκπρόσωπος της Κατηγορούσας Αρχής, Ανώτερος Δικηγόρος της Δημοκρατίας Ανδρέας Χατζηκύρου ζήτησε αναβολή λόγω της ετοιμασίας βίντεο που καταγράφει πως εξελίχθηκε το επεισόδιο και που ακόμη δεν είναι έτοιμα, όπως ανέφερε στο Δικαστήριο. Ο κ. Χατζηκύρου ανέφερε ακόμη πως εκκρεμούν εκτός από τα βίντεο και κάποιες εκθέσεις εμπειρογνωμόνων.

Παράλληλα, ζήτησε όπως ο 58χρονος παραμείνει υπό κράτηση, επικαλούμενος τη σοβαρότητα των αδικημάτων και τονίζοντας ότι η ανθρώπινη ζωή αποτελεί το ύψιστο αγαθό, ενώ αναφέρθηκε και σε κίνδυνο μη εμφάνισης του κατηγορουμένου.

Ο συνήγορος υπεράσπισης του 58χρονου Ηλίας Στεφάνου δεν έφερε ένσταση ζητώντας να του δοθεί το επιπρόσθετο μαρτυρικό υλικό πριν την επόμενη δικάσιμο.

Το Δικαστήριο ως εκ τούτου όρισε την υπόθεση για τις 12 Μαΐου του 2026 και ζήτησε όπως δοθεί το επιπρόσθετο μαρτυρικό υλικό στην υπεράσπιση.

Υπενθυμίζεται ότι ο φόνος διαπράχθηκε το απόγευμα της 19ης Νοεμβρίου, στην κοινότητα Κονιών.

Σημειώνεται πως γενετικό υλικό που εντοπίστηκε στην πλάτη του καθίσματος του οδηγού όπου καθόταν το θύμα, ανήκει σύμφωνα με τις εξετάσεις του Ινστιτούτου Γενετικής στον 58χρονο, ενώ η ιατροδικαστική εξέταση, κατέδειξε ότι ο θάνατος του νεαρού προκλήθηκε από χτύπημα με νήσον και τέμνον όργανο στην καρωτίδα.