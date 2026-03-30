Καμπανάκι από το Τμήμα Δασών: Μην πλησιάζετε το Φαράγγι του Άβακα – Γιατί δεν πρέπει να το επισκεφθείτε

 30.03.2026 - 12:34
Απαγορευμένο σημείο παραμένει το Φαράγγι του Άβακα στο Εθνικό Δασικό Πάρκο Ακάμα, με το Τμήμα Δασών να υπενθυμίζει στο κοινό την απόλυτη αναγκαιότητα συμμόρφωσης με τις σχετικές υποδείξεις.

Η επανεκτίμηση της κατάστασης κρίθηκε επιβεβλημένη μετά το περιστατικό που σημειώθηκε, την Τετάρτη 25 Μαρτίου, κατά το οποίο περιηγητές εγκλωβίστηκαν εντός του φαραγγιού, θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο τη σωματική τους ακεραιότητα.

​Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας, επισημαίνουν ότι το φαράγγι παραμένει εξαιρετικά επικίνδυνο για τους επισκέπτες λόγω των έντονων καιρικών συνθηκών. Η αυξημένη ροή νερού σε συνδυασμό με την έντονη ολισθηρότητα του εδάφους δημιουργούν ένα ασταθές περιβάλλον, ενώ ο διαρκής κίνδυνος πτώσης βράχων και όγκων χώματος καθιστά την είσοδο στο σημείο απαγορευτική.

​Υπενθυμίζεται ότι η αρχική απόφαση για το κλείσιμο του χώρου είχε ληφθεί στις 6 Δεκεμβρίου 2025, ενώ στην είσοδο του φαραγγιού έχουν ήδη τοποθετηθεί σαφείς απαγορευτικές σημάνσεις που προειδοποιούν για τον κίνδυνο.

Το Τμήμα Δασών, απολογούμενο για την όποια ταλαιπωρία προκαλείται στους λάτρεις της φύσης, τονίζει ότι η διατήρηση του περιορισμού είναι αναγκαία για την προστασία της ανθρώπινης ζωής.

Η πρόσβαση θα παραμείνει κλειστή μέχρι ότου οι συνθήκες αξιολογηθούν ως πλήρως ασφαλείς, οπότε και θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση για το άνοιγμα του χώρου.

Φόνος Α. Αντωνίου: Υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας ο 58χρονος - Αναβλήθηκε η δίκη

«Έπαθα 12 εγκεφαλικά και έξι ανακοπές»: Ο πρωταθλητής του NBA που νίκησε μέχρι και τον θάνατο

