Μαρινέλλα: Σήμερα το τελευταίο αντίο - Με χειροκροτήματα έφτασε η σορός, συγκινημένοι οι συγγενείς της, δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Το χαρτί της Βουλής, παίζει η Αννίτα Δημητρίου - Σενάρια deal και οι προσωπικές ατζέντες στον ΔΗΣΥ
Η φράση της Αννίτας Δημητρίου στον τηλεοπτικό σταθμό SIGMA, «ναι, αν είναι εισήγηση του κόμματος», σε σχέση με το ενδεχόμενο επαναδιεκδίκησης της Προεδρίας της Βουλής, μπορεί εκ πρώτης όψεως να ακούγεται θεσμικά ισορροπημένη. Ωστόσο, σε μια πιο προσεκτική ανάγνωση, συνιστά μια δήλωση με σαφές πολιτικό βάθος, που ανοίγει πολλαπλά σενάρια τόσο για την επόμενη μέρα στη Βουλή όσο και για το εσωτερικό του ΔΗΣΥ.