ΑρχικήLike OnlineVideo: Απόδραση με άρωμα… Prison Break: Γυναίκα το έσκασε από μισάνοιχτο παράθυρο περιπολικού φορώντας χειροπέδες
Video: Απόδραση με άρωμα… Prison Break: Γυναίκα το έσκασε από μισάνοιχτο παράθυρο περιπολικού φορώντας χειροπέδες

 31.03.2026 - 08:41
Video: Απόδραση με άρωμα… Prison Break: Γυναίκα το έσκασε από μισάνοιχτο παράθυρο περιπολικού φορώντας χειροπέδες

Μια ασυνήθιστη απόδραση σημειώθηκε στο Μίσιγκαν των ΗΠΑ, όταν γυναίκα που βρισκόταν υπό κράτηση κατάφερε να διαφύγει από περιπολικό της αστυνομίας, παρά το γεγονός ότι φορούσε χειροπέδες.

Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και προκάλεσε έντονο ενδιαφέρον.

Σύμφωνα με τις αρχές, η γυναίκα συνελήφθη το απόγευμα του Σαββάτου (28/3) στην περιοχή Muskegon Heights για παραβίαση των όρων αποφυλάκισής της, έπειτα από έλεγχο σε όχημα που βρισκόταν σταθμευμένο έξω από εγκαταλελειμμένη επιχείρηση.

Η ταυτότητά της επιβεβαιώθηκε μέσω δακτυλικών αποτυπωμάτων, ενώ στη συνέχεια τοποθετήθηκε με χειροπέδες στο πίσω μέρος περιπολικού.

Η κινηματογραφική απόδραση
Όπως φαίνεται στο βίντεο, η γυναίκα εκμεταλλεύτηκε μισάνοιχτο παράθυρο του οχήματος και κατάφερε να περάσει το σώμα της προς τα έξω, παρά τους περιορισμούς από τις χειροπέδες. Με προσεκτικές κινήσεις, βγήκε από το παράθυρο και τράπηκε σε φυγή, χωρίς να γίνει άμεσα αντιληπτή από τους αστυνομικούς που βρίσκονταν σε κοντινή απόσταση.

Δείτε το βίντεο:



Η απουσία της έγινε αντιληπτή λίγο αργότερα, όταν αστυνομικός πλησίασε το περιπολικό και διαπίστωσε ότι η συλληφθείσα είχε εξαφανιστεί, γεγονός που προκάλεσε άμεση κινητοποίηση για τον εντοπισμό της.

Λίγο αργότερα, κάτοικος της περιοχής κατήγγειλε απόπειρα διάρρηξης κατοικίας, περίπου μία ώρα μετά τη διαφυγή. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο η δραπέτης να σχετίζεται με το περιστατικό.

Η γυναίκα παραμένει ασύλληπτη, ενώ πλέον αντιμετωπίζει πρόσθετες κατηγορίες για διαφυγή από αστυνομική κράτηση και κακούργημα διάρρηξης κατοικίας, πέρα από την παραβίαση των όρων αποφυλάκισής της.

Οι έρευνες των αρχών βρίσκονται σε εξέλιξη.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

Ψάχνεις για brunch ή afternoon tea στην Πρωτεύουσα; Ένας ξεχωριστός χώρος που δεν φανταζόσουν είναι το νέο σημείο συνάντησης

Μαρινέλλα: Σήμερα το τελευταίο αντίο - Με χειροκροτήματα έφτασε η σορός, συγκινημένοι οι συγγενείς της, δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Το χαρτί της Βουλής, παίζει η Αννίτα Δημητρίου - Σενάρια deal και οι προσωπικές ατζέντες στον ΔΗΣΥ

Το χαρτί της Βουλής, παίζει η Αννίτα Δημητρίου - Σενάρια deal και οι προσωπικές ατζέντες στον ΔΗΣΥ

Η φράση της Αννίτας Δημητρίου στον τηλεοπτικό σταθμό SIGMA, «ναι, αν είναι εισήγηση του κόμματος», σε σχέση με το ενδεχόμενο επαναδιεκδίκησης της Προεδρίας της Βουλής, μπορεί εκ πρώτης όψεως να ακούγεται θεσμικά ισορροπημένη. Ωστόσο, σε μια πιο προσεκτική ανάγνωση, συνιστά μια δήλωση με σαφές πολιτικό βάθος, που ανοίγει πολλαπλά σενάρια τόσο για την επόμενη μέρα στη Βουλή όσο και για το εσωτερικό του ΔΗΣΥ.

Το χαρτί της Βουλής, παίζει η Αννίτα Δημητρίου - Σενάρια deal και οι προσωπικές ατζέντες στον ΔΗΣΥ

Το χαρτί της Βουλής, παίζει η Αννίτα Δημητρίου - Σενάρια deal και οι προσωπικές ατζέντες στον ΔΗΣΥ

Απόπειρα φόνου στη Λεμεσό: Άντρας φέρει τραύματα από πυροβολισμούς στα πόδια - Χειροπέδες σε έξι πρόσωπα

Απόπειρα φόνου στη Λεμεσό: Άντρας φέρει τραύματα από πυροβολισμούς στα πόδια - Χειροπέδες σε έξι πρόσωπα

Επεισοδιακή καταδίωξη: Δείτε βίντεο από τη στιγμή που ακούγονται οι πυροβολισμοί – «Το Τέξας της Λευκωσίας»

Επεισοδιακή καταδίωξη: Δείτε βίντεο από τη στιγμή που ακούγονται οι πυροβολισμοί – «Το Τέξας της Λευκωσίας»

Απολογήθηκε δημόσια ο Φειδίας Παναγιώτου - Αυτός είναι ο λόγος - Βίντεο

Απολογήθηκε δημόσια ο Φειδίας Παναγιώτου - Αυτός είναι ο λόγος - Βίντεο

Ξανά στόχος ο γνωστός επιχειρηματίας στη Λεμεσό - Έπεσαν πυροβολισμοί σε μπαρ στη Γερμασόγεια

Ξανά στόχος ο γνωστός επιχειρηματίας στη Λεμεσό - Έπεσαν πυροβολισμοί σε μπαρ στη Γερμασόγεια

LIVE: Ο Τραμπ δήλώνει πρόθυμος να τερματίσει τον πόλεμο χωρίς να ανοίξει ξανά το στενό του Ορμούζ - Εκρήξεις και διακοπές ρεύματος στην Τεχεράνη

LIVE: Ο Τραμπ δήλώνει πρόθυμος να τερματίσει τον πόλεμο χωρίς να ανοίξει ξανά το στενό του Ορμούζ - Εκρήξεις και διακοπές ρεύματος στην Τεχεράνη

Άδειες κυκλοφορίας: Τι ώρα λήγει η προθεσμία - Ποια η επιβάρυνση

Άδειες κυκλοφορίας: Τι ώρα λήγει η προθεσμία - Ποια η επιβάρυνση

Σοκ στο Πεντάκωμο – Βρήκαν πύθωνα στα σκουπίδια – «Η ανοχή του κόσμου έχει όρια» – Δείτε βίντεο

Σοκ στο Πεντάκωμο – Βρήκαν πύθωνα στα σκουπίδια – «Η ανοχή του κόσμου έχει όρια» – Δείτε βίντεο

