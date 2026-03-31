Ψάχνεις για brunch ή afternoon tea στην Πρωτεύουσα; Ένας ξεχωριστός χώρος που δεν φανταζόσουν είναι το νέο σημείο συνάντησης

Από το afternoon tea, μέχρι το δημοφιλές weekend brunch, το μοναδικό Hilton της πόλης προσκαλεί το κοινό να απολαύσει ποιοτικές επιλογές με θέα την πισίνα, σε ένα περιβάλλον που συνδυάζει φυσική ομορφιά και μοντέρνο design.

Η εμπειρία του afternoon tea στο Mint Bar συνδυάζει αριστοτεχνικά γλυκές και αλμυρές επιλογές με εκλεκτές ποικιλίες τσαγιού, που δημιουργούν την κατάλληλη ατμόσφαιρα για κοινωνικές συναντήσεις ή ένα χαλαρωτικό διάλειμμα μέσα στη μέρα.

Το weekend brunch του Mint Bar έχει εξελιχθεί σε αγαπημένη επιλογή των κατοίκων της Λευκωσίας, και όχι μόνο. Με προσεγμένο μενού που συνδυάζει κλασικές και σύγχρονες γκουρμέ γαστρονομικές επιλογές σε ένα φωτεινό και άνετο περιβάλλον, προσελκύει ζευγάρια, οικογένειες αλλά και παρέες που αναζητούν ποιοτικές γεύσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις, στο: 22695160

*Με πληροφορίες από το CheckInCyprus