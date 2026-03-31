ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Σοκ στο Πεντάκωμο – Βρήκαν πύθωνα στα σκουπίδια – «Η ανοχή του κόσμου έχει όρια» – Δείτε βίντεο

 31.03.2026 - 08:38
Απογοητευμένος και αγανακτισμένος δηλώνει ο κοινοτάρχης Πεντακώμου Γιώργος Οικονόμου αναφορικά με την κατάσταση στον ΟΕΔΑ Πεντακώμου.

«Η ανοχή του κόσμου έχει όρια» είπε στην εκπομπή «ALPHA Καλημέρα» προσθέτοντας ότι σύντομα οι Κυβερνώντες θα εισπράξουν θα δουν την οργή του τοπικού πληθυσμού. «Δεν είναι κτηνά που ζουν εκεί», είπε χαρακτηριστικά.

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΙΣ ΕΙΚΟΝΕΣ

Στην αρχική του τοποθέτηση είπε πως το θέμα της διαχείρισης των σκουπιδιών το είχαμε συζητήσει ξανά πριν τρεις μήνες. «Δεν νομίζω να έχουν αλλάξει πολλά πράγματα. Η Κυβέρνηση συνεχίζει να θάβει σκουπίδια. Αλλάξαν δύο πράγματα. Έχουμε εκλογές, οπότε πολλοί βουλευτές και κόμματα περνάνε να μας δώσουν τη συμπάθειά τους την οποία πιστεύω ότι δεν θα έχουμε την επόμενη των εκλογών. Το δεύτερο είναι ένα πρόστιμο το οποίο επιβλήθηκε στην ΚΔ ύψους 23 εκατ. γιατί θάβουν σκουπίδια στο νησί χωρίς επεξεργασία και δεν το άκουσα πουθενά στα ΜΜΕ», δήλωσε ο κ. Οικονόμου.

Δείτε το σχετικό απόσπασμα

Η φράση της Αννίτας Δημητρίου στον τηλεοπτικό σταθμό SIGMA, «ναι, αν είναι εισήγηση του κόμματος», σε σχέση με το ενδεχόμενο επαναδιεκδίκησης της Προεδρίας της Βουλής, μπορεί εκ πρώτης όψεως να ακούγεται θεσμικά ισορροπημένη. Ωστόσο, σε μια πιο προσεκτική ανάγνωση, συνιστά μια δήλωση με σαφές πολιτικό βάθος, που ανοίγει πολλαπλά σενάρια τόσο για την επόμενη μέρα στη Βουλή όσο και για το εσωτερικό του ΔΗΣΥ.

