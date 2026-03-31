Ανείπωτη θλίψη: «Έφυγε» από τη ζωή η Ελένη Φαίδωνα Στυλιανίδη – Δείτε φωτογραφία της

Η Εξόδιος ακολουθία της θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίας Ζώνης στη Λεμεσό, σήμερα Τρίτη 31/03/2026, ώρα 14:00.

Η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο Σφαλαγιώτισσας στη Λεμεσό.

Η οικογένεια θα δέχεται συλλυπητήρια από τις 13:00 στην εκκλησιά.

Οι τεθλιμμένοι:

Σύζυγος: Φαίδων Στυλιανίδης

Τα παιδιά: Νικόλ & Στέλλα

Τα αδέλφια: Μαρία Παυλίδου και Κυριάκος Μεστανάς

Τα εγγόνια

Τα Δισέγγονα

Παράκληση είναι όπως αντί στεφάνων να γίνονται εισφορές για τον σύνδεσμο «ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ».