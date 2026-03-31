Επεισοδιακή καταδίωξη: Δείτε βίντεο από τη στιγμή που ακούγονται οι πυροβολισμοί – «Το Τέξας της Λευκωσίας»

Συγκεκριμένα, περίπολο της ΜΜΑΔ εντόπισε σε περιοχή των Λυμπιών, ύποπτο όχημα.

Μιλώντας στην εκπομπή «Alpha Καλημέρα» η δημοσιογράφος Κατερίνα Αγαπητού, η οποία έγινε αυτόπτης μάρτυρας της καταδίωξης, ανέφερε πως το συγκεκριμένο βαν έτρεχε με ιλιγγιώδη ταχύτητα χωρίς ελαστικά στο πίσω μέρος και έβγαζε σπίθες ενώ ακριβώς από πίσω του έτρεχε ένα περιπολικό.

Όπως διηγήθηκε, λίγο αργότερα άκουσε πολλά περιπολικά και πυροβολισμούς.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, όπως μεταδόθηκε στην εκπομπή, στο όχημα που φέρει τουρκοκυπριακές πινακίδες επέβαιναν δύο πρόσωπα τα οποία συνελήφθησαν και μεταφέρθηκαν στο ΤΑΕ Λευκωσίας για να δώσουν κατάθεση.

Η δημοσιογράφος σε ανάρτηση της, στο προσωπικό λογαριασμό της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ανέβασε βίντεο από το προαύλιο του τηλεοπτικού σταθμού από τον οποίο ακούγονται οι πυροβολισμοί.

Υπενθυμίζεται ότι , γύρω στις 3.45π.μ. σήμερα περίπολο της ΜΜΑΔ εντόπισε σε περιοχή των Λυμπιών, ύποπτο όχημα.

Έγινε σήμα στον οδηγό να σταματήσει για έλεγχο. Ο οδηγός ανέπτυξε ταχύτητα και ακολούθησε καταδίωξη.

Το όχημα προσέκρουσε σε οχήματα της Αστυνομίας. Για την ανακοπή του ρίχθηκαν προειδοποιητικοί πυροβολισμοί.

Αφού ανακόπηκε διαπιστώθηκε ότι εντός του οχήματος υπήρχε μεγάλος αριθμός αφορολόγητων καπνικών προϊόντων.

Δείτε το βίντεο: