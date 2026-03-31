Απολογήθηκε δημόσια ο Φειδίας Παναγιώτου - Αυτός είναι ο λόγος - Βίντεο

Όπως είχε ανακοινώσει, ο ίδιος επιχείρησε να διανύσει την απόσταση από το Παραλίμνι μέχρι την Πάφο τρέχοντας, με σκοπό να κινητοποιήσει πολίτες και να ενθαρρύνει την εγγραφή τους στους εκλογικούς καταλόγους. Ωστόσο, η προσπάθεια δεν ολοκληρώθηκε όπως είχε αρχικά σχεδιαστεί.

Σύμφωνα με τον ίδιο, έφτασε μέχρι τη Λεμεσό, καθώς, όπως παραδέχθηκε, δεν υπολόγισε σωστά τον χρόνο που απαιτούσε η διαδρομή, σε συνδυασμό με το στενό χρονικό περιθώριο των τριών ημερών που είχε θέσει. Παράλληλα, ανέφερε ότι έπρεπε να αναχωρήσει για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, γεγονός που δεν του επέτρεψε να συνεχίσει μέχρι τον τελικό προορισμό.

Παρόλα αυτά, όπως σημείωσε, η προσπάθεια δεν σταμάτησε εκεί, αφού υποψήφιοι του κινήματος της Άμεσης Δημοκρατίας συνέχισαν τη διαδρομή από τη Λεμεσό μέχρι την Πάφο, ολοκληρώνοντας τελικά τον στόχο που είχε τεθεί.

