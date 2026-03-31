Σοκαριστικό ρεπορτάζ του BBC: Σοβαρές καταγγελίες για λάθη σε εξωσωματικές στα κατεχόμενα – Οικογένειες μιλούν για λάθος δότες

ΑρχικήΚοινωνίαΣοκαριστικό ρεπορτάζ του BBC: Σοβαρές καταγγελίες για λάθη σε εξωσωματικές στα κατεχόμενα – Οικογένειες μιλούν για λάθος δότες
 31.03.2026 - 09:44
Σοβαρά ερωτήματα για την ασφάλεια και την εποπτεία κλινικών γονιμότητας στα κατεχόμενα εγείρει έρευνα του BBC, καθώς αρκετές οικογένειες υποστηρίζουν ότι χρησιμοποιήθηκαν λάθος δότες σπέρματος ή ωαρίων κατά τη διάρκεια θεραπειών εξωσωματικής γονιμοποίησης.

Η Laura και η σύντροφός της Beth απέκτησαν δύο παιδιά μέσω IVF σε κλινική στα κατεχόμενα, ζητώντας ρητά να χρησιμοποιηθεί ο ίδιος δότης ώστε τα παιδιά να είναι βιολογικά συγγενικά. Ωστόσο, από νωρίς άρχισαν να έχουν αμφιβολίες.

«Ήταν πολύ σύντομα μετά τη γέννηση του James που κατάλαβα ότι κάτι δεν πήγαινε καλά», λέει η Laura.

Μετά από χρόνια ανησυχίας, οι δύο γυναίκες προχώρησαν σε τεστ DNA, τα οποία αποκάλυψαν ότι ούτε το ένα παιδί ούτε το άλλο σχετίζονται με τον δότη που είχαν επιλέξει – ενώ δεν είναι ούτε μεταξύ τους βιολογικά συγγενικά.

«Το συναίσθημα ήταν τρόμος – ξέραμε ότι κάτι είχε πάει πολύ λάθος», δηλώνει η Beth.

Σύμφωνα με το BBC, συνολικά επτά παιδιά από διαφορετικές οικογένειες φαίνεται να επηρεάζονται από παρόμοιες περιπτώσεις, όλες συνδεδεμένες με κλινικές στα κατεχόμενα. Τα περισσότερα περιστατικά επιβεβαιώνονται από εμπορικά τεστ DNA.

Η περιοχή έχει εξελιχθεί σε δημοφιλή προορισμό για εξωσωματική γονιμοποίηση, κυρίως λόγω χαμηλότερου κόστους και λιγότερο αυστηρού ρυθμιστικού πλαισίου. Ωστόσο, δεν υπάρχει ανεξάρτητη αρχή ελέγχου, όπως σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Ειδικοί επισημαίνουν ότι τέτοια λάθη είναι εξαιρετικά σπάνια. Όμως, η επανάληψή τους σε περισσότερες από μία περιπτώσεις ενδέχεται να υποδηλώνει «αμέλεια» ή ακόμη και «εξαπάτηση».

«Είναι μια απολύτως σοκαριστική κατάσταση για τους ασθενείς», αναφέρει ο δρ Ιπποκράτης Σαρρής από τη Βρετανική Εταιρεία Γονιμότητας.

Παράλληλα, αναδεικνύονται και ψυχολογικές συνέπειες για τα παιδιά και τις οικογένειες.

«Δεν θέλω να λέω ψέματα στο παιδί μου για το από πού προέρχεται», δηλώνει άλλη μητέρα που συμμετείχε στην έρευνα.

Παρά τις αποκαλύψεις, οι εμπλεκόμενες κλινικές δεν έχουν δώσει σαφείς απαντήσεις, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις αμφισβητήθηκε ακόμη και η αξιοπιστία των τεστ DNA.

Για την οικογένεια της Laura και της Beth, η αλήθεια ήταν δύσκολη αλλά δεν άλλαξε τη σχέση τους.

«Έχουμε μεγαλώσει μαζί και οι μαμάδες μας μάς έχουν μεγαλώσει», λέει η κόρη τους Kate. «Είμαστε ακόμα οικογένεια, ακόμη κι αν δεν είμαστε εξ αίματος».

Δείτε το ρεπορτάζ εδώ.

Πηγή φωτογραφιών: BBC

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

«Αν τον δείτε, πείτε του να γυρίσει πίσω» - Άρπαξαν τον κάδο απορριμμάτων για… τη Λαμπρατζιά – Να γελάσεις ή να κλάψεις με τα σχόλια;
Απολογήθηκε δημόσια ο Φειδίας Παναγιώτου - Αυτός είναι ο λόγος - Βίντεο
Απόπειρα φόνου στη Λεμεσό: Άντρας φέρει τραύματα από πυροβολισμούς στα πόδια - Χειροπέδες σε έξι πρόσωπα
Επεισοδιακή καταδίωξη: Δείτε βίντεο από τη στιγμή που ακούγονται οι πυροβολισμοί – «Το Τέξας της Λευκωσίας»
Σχολεία: Πότε κλείνουν για Πάσχα και πότε ανοίγουν ξανά
Παντρεύεστε; Δείτε αν κινδυνεύετε να πληρώσετε περισσότερα - Τι αλλάζει με τις τιμές λόγω πολέμου

 

 

 

Το χαρτί της Βουλής, παίζει η Αννίτα Δημητρίου - Σενάρια deal και οι προσωπικές ατζέντες στον ΔΗΣΥ

Το χαρτί της Βουλής, παίζει η Αννίτα Δημητρίου - Σενάρια deal και οι προσωπικές ατζέντες στον ΔΗΣΥ

Η φράση της Αννίτας Δημητρίου στον τηλεοπτικό σταθμό SIGMA, «ναι, αν είναι εισήγηση του κόμματος», σε σχέση με το ενδεχόμενο επαναδιεκδίκησης της Προεδρίας της Βουλής, μπορεί εκ πρώτης όψεως να ακούγεται θεσμικά ισορροπημένη. Ωστόσο, σε μια πιο προσεκτική ανάγνωση, συνιστά μια δήλωση με σαφές πολιτικό βάθος, που ανοίγει πολλαπλά σενάρια τόσο για την επόμενη μέρα στη Βουλή όσο και για το εσωτερικό του ΔΗΣΥ.

Το χαρτί της Βουλής, παίζει η Αννίτα Δημητρίου - Σενάρια deal και οι προσωπικές ατζέντες στον ΔΗΣΥ

Το χαρτί της Βουλής, παίζει η Αννίτα Δημητρίου - Σενάρια deal και οι προσωπικές ατζέντες στον ΔΗΣΥ

  •  31.03.2026 - 06:27
Επεισοδιακή καταδίωξη: Δείτε βίντεο από τη στιγμή που ακούγονται οι πυροβολισμοί – «Το Τέξας της Λευκωσίας»

Επεισοδιακή καταδίωξη: Δείτε βίντεο από τη στιγμή που ακούγονται οι πυροβολισμοί – «Το Τέξας της Λευκωσίας»

  •  31.03.2026 - 08:55
«Καμπανάκι» Ελεγκτικής για το «ξέπλυμα»: Κενά στην εποπτεία των τραπεζών και χιλιάδες ύποπτες συναλλαγές στο μικροσκόπιο

«Καμπανάκι» Ελεγκτικής για το «ξέπλυμα»: Κενά στην εποπτεία των τραπεζών και χιλιάδες ύποπτες συναλλαγές στο μικροσκόπιο

  •  31.03.2026 - 09:03
Απολογήθηκε δημόσια ο Φειδίας Παναγιώτου - Αυτός είναι ο λόγος - Βίντεο

Απολογήθηκε δημόσια ο Φειδίας Παναγιώτου - Αυτός είναι ο λόγος - Βίντεο

  •  31.03.2026 - 08:58
LIVE: Ο Τραμπ δήλώνει πρόθυμος να τερματίσει τον πόλεμο χωρίς να ανοίξει ξανά το στενό του Ορμούζ - Εκρήξεις και διακοπές ρεύματος στην Τεχεράνη

LIVE: Ο Τραμπ δήλώνει πρόθυμος να τερματίσει τον πόλεμο χωρίς να ανοίξει ξανά το στενό του Ορμούζ - Εκρήξεις και διακοπές ρεύματος στην Τεχεράνη

  •  31.03.2026 - 06:36
Άδειες κυκλοφορίας: Τι ώρα λήγει η προθεσμία - Ποια η επιβάρυνση

Άδειες κυκλοφορίας: Τι ώρα λήγει η προθεσμία - Ποια η επιβάρυνση

  •  31.03.2026 - 09:00
Σοκ στο Πεντάκωμο – Βρήκαν πύθωνα στα σκουπίδια – «Η ανοχή του κόσμου έχει όρια» – Δείτε βίντεο

Σοκ στο Πεντάκωμο – Βρήκαν πύθωνα στα σκουπίδια – «Η ανοχή του κόσμου έχει όρια» – Δείτε βίντεο

  •  31.03.2026 - 08:38

