Σοκαριστικό ρεπορτάζ του BBC: Σοβαρές καταγγελίες για λάθη σε εξωσωματικές στα κατεχόμενα – Οικογένειες μιλούν για λάθος δότες

Η Laura και η σύντροφός της Beth απέκτησαν δύο παιδιά μέσω IVF σε κλινική στα κατεχόμενα, ζητώντας ρητά να χρησιμοποιηθεί ο ίδιος δότης ώστε τα παιδιά να είναι βιολογικά συγγενικά. Ωστόσο, από νωρίς άρχισαν να έχουν αμφιβολίες.

«Ήταν πολύ σύντομα μετά τη γέννηση του James που κατάλαβα ότι κάτι δεν πήγαινε καλά», λέει η Laura.

Μετά από χρόνια ανησυχίας, οι δύο γυναίκες προχώρησαν σε τεστ DNA, τα οποία αποκάλυψαν ότι ούτε το ένα παιδί ούτε το άλλο σχετίζονται με τον δότη που είχαν επιλέξει – ενώ δεν είναι ούτε μεταξύ τους βιολογικά συγγενικά.

«Το συναίσθημα ήταν τρόμος – ξέραμε ότι κάτι είχε πάει πολύ λάθος», δηλώνει η Beth.

Σύμφωνα με το BBC, συνολικά επτά παιδιά από διαφορετικές οικογένειες φαίνεται να επηρεάζονται από παρόμοιες περιπτώσεις, όλες συνδεδεμένες με κλινικές στα κατεχόμενα. Τα περισσότερα περιστατικά επιβεβαιώνονται από εμπορικά τεστ DNA.

Η περιοχή έχει εξελιχθεί σε δημοφιλή προορισμό για εξωσωματική γονιμοποίηση, κυρίως λόγω χαμηλότερου κόστους και λιγότερο αυστηρού ρυθμιστικού πλαισίου. Ωστόσο, δεν υπάρχει ανεξάρτητη αρχή ελέγχου, όπως σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Ειδικοί επισημαίνουν ότι τέτοια λάθη είναι εξαιρετικά σπάνια. Όμως, η επανάληψή τους σε περισσότερες από μία περιπτώσεις ενδέχεται να υποδηλώνει «αμέλεια» ή ακόμη και «εξαπάτηση».

«Είναι μια απολύτως σοκαριστική κατάσταση για τους ασθενείς», αναφέρει ο δρ Ιπποκράτης Σαρρής από τη Βρετανική Εταιρεία Γονιμότητας.

Παράλληλα, αναδεικνύονται και ψυχολογικές συνέπειες για τα παιδιά και τις οικογένειες.

«Δεν θέλω να λέω ψέματα στο παιδί μου για το από πού προέρχεται», δηλώνει άλλη μητέρα που συμμετείχε στην έρευνα.

Παρά τις αποκαλύψεις, οι εμπλεκόμενες κλινικές δεν έχουν δώσει σαφείς απαντήσεις, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις αμφισβητήθηκε ακόμη και η αξιοπιστία των τεστ DNA.

Για την οικογένεια της Laura και της Beth, η αλήθεια ήταν δύσκολη αλλά δεν άλλαξε τη σχέση τους.

«Έχουμε μεγαλώσει μαζί και οι μαμάδες μας μάς έχουν μεγαλώσει», λέει η κόρη τους Kate. «Είμαστε ακόμα οικογένεια, ακόμη κι αν δεν είμαστε εξ αίματος».

