Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΑφθώδης πυρετός: «Καθάρισε» το Πέργαμος - Μπορούν να διοχετεύουν τα προϊόντα τους στην αγορά
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αφθώδης πυρετός: «Καθάρισε» το Πέργαμος - Μπορούν να διοχετεύουν τα προϊόντα τους στην αγορά

 31.03.2026 - 14:56
Αφθώδης πυρετός: «Καθάρισε» το Πέργαμος - Μπορούν να διοχετεύουν τα προϊόντα τους στην αγορά

Οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες ενημερώνουν σε σχέση με τον αφθώδη πυρετό τα ακόλουθα: Συνεχίζονται οι επιδημιολογικές έρευνες, οι ιχνηλατήσεις και οι δειγματοληψίες τόσο στις μολυσμένες ζώνες όσο και Παγκύπρια.

Τα μέχρι στιγμής εργαστηριακά αποτελέσματα είναι όλα αρνητικά.

Όσον αφορά την πρώτη φάση του εμβολιασμού, έχει ολοκληρωθεί στο 98,5% του ζωικού πληθυσμού των βοοειδών και το 80% του ζωικού πληθυσμού των αιγοπροβάτων.

Η δεύτερη δόση του εμβολιασμού έχει καλύψει το 47% του ζωικού πληθυσμού των βοοειδών και το 14% του ζωικού πληθυσμού των αιγοπροβάτων.

Ολοκληρώθηκαν οι διοικητικοί έλεγχοι σε όλες τις καταχωρημένες από την Κυπριακή Δημοκρατία εκμεταλλεύσεις στο Πέργαμος που αφορούν τα Κτηνιατρικής φύσης ζητήματα και δόθηκε άρση της αναστολής λειτουργίας τους. Ως εκ τούτου οι μονάδες αυτές μπορούν να διοχετεύουν τα προϊόντα τους στην αγορά.

Τέλος, οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες απευθύνουν εκ νέου έκκληση προς όλους τους κτηνοτρόφους για αποφυγή συγκεντρώσεων και μετακινήσεων που δεν είναι απολύτως αναγκαίες, καθώς τέτοιες πρακτικές ενέχουν αυξημένο κίνδυνο διασποράς του αφθώδους πυρετού.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Επόμενο άρθρο

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα