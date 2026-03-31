Αφθώδης πυρετός: «Καθάρισε» το Πέργαμος - Μπορούν να διοχετεύουν τα προϊόντα τους στην αγορά

Τα μέχρι στιγμής εργαστηριακά αποτελέσματα είναι όλα αρνητικά.

Όσον αφορά την πρώτη φάση του εμβολιασμού, έχει ολοκληρωθεί στο 98,5% του ζωικού πληθυσμού των βοοειδών και το 80% του ζωικού πληθυσμού των αιγοπροβάτων.

Η δεύτερη δόση του εμβολιασμού έχει καλύψει το 47% του ζωικού πληθυσμού των βοοειδών και το 14% του ζωικού πληθυσμού των αιγοπροβάτων.

Ολοκληρώθηκαν οι διοικητικοί έλεγχοι σε όλες τις καταχωρημένες από την Κυπριακή Δημοκρατία εκμεταλλεύσεις στο Πέργαμος που αφορούν τα Κτηνιατρικής φύσης ζητήματα και δόθηκε άρση της αναστολής λειτουργίας τους. Ως εκ τούτου οι μονάδες αυτές μπορούν να διοχετεύουν τα προϊόντα τους στην αγορά.

Τέλος, οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες απευθύνουν εκ νέου έκκληση προς όλους τους κτηνοτρόφους για αποφυγή συγκεντρώσεων και μετακινήσεων που δεν είναι απολύτως αναγκαίες, καθώς τέτοιες πρακτικές ενέχουν αυξημένο κίνδυνο διασποράς του αφθώδους πυρετού.