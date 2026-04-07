Γονείς πήραν το άρρωστο μωρό τους χωρίς έγκριση από το Νοσοκομείο Ρόδου και τώρα νοσηλεύεται διασωληνωμένο στην Αθήνα

 07.04.2026 - 09:53
Σοβαρή ιατρική και νομική διάσταση έλαβε περιστατικό άρρωστου βρέφους στη Ρόδο, που οι γονείς του το πήραν από το νοσοκομείο του νησιού χωρίς ιατρική έγκριση και λίγες ώρες αργότερα το επέστρεψαν σε κρίσιμη κατάσταση, με αποτέλεσμα να χρειαστεί άμεση διασωλήνωση και επείγουσα αεροδιακομιδή στην Αθήνα.

Σύμφωνα με τη «Δημοκρατική», το βρέφος 4 μηνών, από το Ισραήλ, που είχε εισαχθεί για συμπτώματα αναπνευστικής δυσχέρειας και κλινική εικόνα που απαιτούσε παρακολούθηση, βρέθηκε ξαφνικά εκτός νοσοκομείου παρά την αντίθετη ιατρική γνώμη, με αποτέλεσμα να σημάνει άμεσα συναγερμός για την τύχη του και για τον κίνδυνο στον οποίο ενδεχομένως είχε εκτεθεί.

Η επιστροφή του στο νοσοκομείο αργότερα, σε εμφανώς βαρύτερη κατάσταση, οδήγησε σε επείγουσες ιατρικές παρεμβάσεις, διασωλήνωση και τελικά μεταγωγή στην Αθήνα με το ΕΚΑΒ, σε μια υπόθεση που εξελίχθηκε ταχύτατα από ιατρικό περιστατικό σε υπόθεση με αστυνομικές και εισαγγελικές ενέργειες. Ευτυχώς, σύμφωνα με πληροφορίες του τοπικού μέσου, το βρέφος έχει πλέον σταθεροποιηθεί και αναμένεται να βγει από την εντατική μέσα σε 2 ημέρες.

Το χρονικό της υπόθεσης

Τα γεγονότα ξεκινούν τη νύχτα της Πέμπτης 2 Απριλίου 2026 προς την Παρασκευή 3 Απριλίου 2026, όταν, ζευγάρι Ισραηλινών ηλικίας 32 και 30 ετών μετέβη στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου, συνοδεύοντας το βρέφος τους ηλικίας 4 μηνών. Το βρέφος παρουσίαζε δυσχέρεια στην αναπνοή, πυρετό και μειωμένη σίτιση.

Το βρέφος εξετάστηκε από εφημερεύοντα παιδίατρο και κρίθηκε ότι απαιτείται εισαγωγή στην κλινική για νοσηλεία, με δεδομένη την εικόνα που παρουσίαζε και τα συμπτώματα που είχαν καταγραφεί. Η απόφαση αυτή σήμαινε παρακολούθηση, κλινικοεργαστηριακό έλεγχο και υποστηρικτική αγωγή.

Ωστόσο, λίγες ώρες αργότερα, και συγκεκριμένα περίπου στις 4:00 της 3ης Απριλίου 2026, οι γονείς πήραν το βρέφος και αποχώρησαν από το νοσοκομείο παρά την αντίθετη γνώμη του θεράποντος ιατρού. Η αποχώρηση αυτή καταγράφεται ως έξοδος χωρίς την ιατρική έγκριση που είχε ζητηθεί και ενώ το βρέφος είχε κριθεί ότι πρέπει να παραμείνει για νοσηλεία.

Το συμβάν προκάλεσε αναστάτωση στην κλινική και ενεργοποίησε τις αρχές. Ενημερώθηκε η αστυνομία και η Εισαγγελία για το περιστατικό έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο ενώ η υπόθεση πήρε δραματική τροπή το απόγευμα της ίδιας ημέρας.

Περί ώρα 19:55 της 3ης Απριλίου 2026, το βρέφος διεκομίσθη εκ νέου στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, παρουσιάζοντας αναπνευστική δυσχέρεια. Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του μεταφέρθηκε άμεσα στην Παιδιατρική Κλινική.

Ακολούθησε κλινικοεργαστηριακός έλεγχος και ακτινογραφία θώρακος. Τα ευρήματα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, έδειξαν σηπτική καταπληξία, σοκ, ένεκα πνευμονίας. Η εικόνα αυτή αποτυπώνει ένα κρίσιμο και άμεσα απειλητικό για τη ζωή πλαίσιο, που απαιτούσε ταχύτατες αποφάσεις και επείγουσες παρεμβάσεις.

Λόγω της σοβαρότητας του περιστατικού πραγματοποιήθηκε διασωλήνωση του βρέφους. Η διασωλήνωση κρίθηκε αναγκαία ως μέτρο υποστήριξης της αναπνευστικής λειτουργίας, ενώ παράλληλα κινήθηκαν διαδικασίες για μεταφορά σε νοσοκομείο της Αθήνας, ώστε να συνεχιστεί η αντιμετώπιση σε εξειδικευμένο παιδιατρικό περιβάλλον.

Κατόπιν εκλήθη το ΕΚΑΒ και η μεταφορά οργανώθηκε για τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου 4 Απριλίου 2026, με προορισμό το Νοσοκομείο Παίδων Αθηνών «Αγία Σοφία». Η αεροδιακομιδή πραγματοποιήθηκε με συνοδεία του πατέρα, ενώ η μητέρα παρέμεινε στη Ρόδο, καθώς η οικογένεια έχει άλλα 3 ανήλικα παιδιά που βρίσκονταν στο ξενοδοχείο όπου διέμεναν κατά τη διάρκεια των διακοπών τους.

Το βρέφος, παρά τη βαριά εικόνα που παρουσίασε, ανταποκρίθηκε στη σταθεροποίηση μετά τη διασωλήνωση και τη συνολική αντιμετώπιση. Ο κίνδυνος εξέλιπε και εκτιμάται ότι, εφόσον δεν υπάρξει επιπλοκή, θα καταστεί εφικτό να βγει από την εντατική μέσα σε 2 ημέρες.

Η ποινική διερεύνηση για έκθεση ανηλίκου και οι ενέργειες στη Ρόδο

Παράλληλα με την ιατρική εξέλιξη, εξελίχθηκε και το σκέλος της ποινικής διερεύνησης. Μετά την ενημέρωση για περιστατικό έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο και τα δεδομένα της αποχώρησης από το νοσοκομείο χωρίς ιατρική έγκριση, αστυνομικοί μετέβησαν στο ξενοδοχείο όπου διέμενε προσωρινά η οικογένεια στη Ρόδο και εντόπισαν τη μητέρα. Ακολούθησε σύλληψη στο πλαίσιο της διαδικασίας που είχε κινηθεί.

Η μητέρα εξέφρασε παράπονα για τις συνθήκες που η ίδια υποστηρίζει ότι επικρατούσαν στους χώρους, καθώς και ισχυρισμούς ότι υπήρξε επικοινωνία με νοσηλευτικό προσωπικό πριν από την αποχώρηση, με τη δική της εκδοχή να παρουσιάζει την έξοδο ως αποτέλεσμα οδηγιών που ισχυρίζεται ότι δόθηκαν.

Η μητέρα αφέθηκε ελεύθερη με εντολή Εισαγγελέως και η προανάκριση συνεχίζεται.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

