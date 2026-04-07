Σάλος με Ρωσίδα φωτογράφο: Έβαψε ελέφαντα ροζ για... κάδρο - Πέθανε λίγο μετά το ζώο - Δείτε φωτογραφία

Η 47χρονη Τζούλια Μπουρούλεβα έχει δεχτεί κύμα διαμαρτυριών μετά τον θάνατο του ζώου τέσσερις μήνες μετά την αμφιλεγόμενη φωτογράφισή της.

Σύμφωνα με την Daily Mail, η ίδια επιμένει ότι ο ινδικός ελέφαντας πέθανε από «γηρατειά» – αλλά παραδέχεται ότι την είχαν προειδοποιήσει πως το πρότζεκτ της ήταν αμφιλεγόμενο όταν αναζητούσε «ημίγυμνα» τοπικά μοντέλα για να ποζάρουν βαμμένα ροζ στο πλαίσιο του εγχειρήματος.

Η Ρωσίδα έχει τώρα ξεκινήσει – με ανάμεικτα αποτελέσματα – μια διαδικτυακή αίτηση για να ζητήσει υποστήριξη για τον εαυτό της σχετικά με τη φωτογράφιση του ροζ ελέφαντα.

Τι ανέφερε η ίδια για την αντίδραση που δέχεται

Η Μπουρούλεβα έχει στο παρελθόν φωτογραφίσει βαμμένες καμήλες στο έργο της ως «καλλιτεχνική φωτογράφος». Δέχτηκε κύμα αντιδράσεων αφού αποκαλύφθηκε ότι ο «ροζ ελέφαντας», ηλικίας 65 ετών, πέθανε μετά τη φωτογράφιση, παρόλο που δεν υπάρχει κάτι που να συνδέει τη φωτογράφιση με τον θάνατο.

Η Ρωσίδα έγραψε: «Πώς θα τα βγάζατε πέρα αν δεχόσασταν τέτοιο όγκο μίσους; Κυριολεκτικά ολόκληρος ο ινδικός Τύπος έγραψε για την αμφιλεγόμενη φωτογράφιση με τον ροζ ελέφαντα, και υπάρχουν 1,5 δισεκατομμύρια Ινδοί. Και τώρα εξαπλώνεται και πέρα από την Ινδία. Λαμβάνω δέκα μηνύματα το λεπτό, κατάρες και ευχές θανάτου για εμένα και τους αγαπημένους μου. Ειλικρινά, είμαι πολύ κουρασμένη για να τα παρακολουθώ…»

Τι αποκάλυψε για τη φωτογράφιση

Αλλά αποκάλυψε επίσης ότι η αναζήτηση μοντέλων δεν ήταν εύκολη, και ότι είχε δεχτεί προειδοποιήσεις. Η Μπουρούλεβα έγραψε: «Το να βρω μοντέλο δεν ήταν εύκολο. Στη συντηρητική κοινότητα της Ινδίας, το να βρεθεί κάποια πρόθυμη να είναι ημίγυμνη και βαμμένη ροζ [καβαλώντας τον ελέφαντα] ήταν δύσκολο. Έστειλα μηνύματα σε δεκάδες μοντέλα – σχεδόν καμία δεν δέχτηκε. Ακόμη και όσες αγαπούσαν την ιδέα έλεγαν: “Η οικογένειά μου δεν θα το καταλάβει.”»

Ωστόσο, αυτό δεν την απέτρεψε. «Για όσους ανησυχούν για τον ελέφαντα – χρησιμοποιήσαμε οργανική, τοπικά παραγόμενη μπογιά, την ίδια που χρησιμοποιούν οι ντόπιοι σε φεστιβάλ, οπότε ήταν απολύτως ασφαλής για το ζώο», είπε.

Τι της γράφουν στα σχόλια

Τα ινδικά μέσα ενημέρωσης ανέδειξαν ότι η Μπουρούλεβα τώρα αναζητά δημόσια διαδικτυακή υποστήριξη για τον εαυτό της. Παραπονέθηκε για «μίσος, απειλές, ακόμη και ευχές θανάτου – προς εμένα, τους φίλους μου, τα μοντέλα και τους ακόλουθούς μου».

Σήμερα, την υποστήριξαν λιγότερες από εκατό κοινοποιήσεις. «Λυπάμαι, αλλά όχι, δεν αξίζεις υποστήριξη, ήταν ένας ηλικιωμένος ελέφαντας που δεν μπορούσε να πει αν πονούσε ή αν ένιωθε άβολα», ανέφερε ένα σχόλιο. «Τα ζώα δεν είναι τρόπαια ή παιχνίδια». Της είπαν επίσης: «Κακοποίησες έναν ηλικιωμένο ελέφαντα μόνο για μια φωτογράφιση. Αυτός ο ελέφαντας τώρα πέθανε και προσπαθείς να δικαιολογηθείς; Απίστευτο».

