ΑρχικήLike Online
Σάλος με Ρωσίδα φωτογράφο: Έβαψε ελέφαντα ροζ για... κάδρο - Πέθανε λίγο μετά το ζώο - Δείτε φωτογραφία

 07.04.2026 - 10:02
Σάλος με Ρωσίδα φωτογράφο: Έβαψε ελέφαντα ροζ για... κάδρο - Πέθανε λίγο μετά το ζώο - Δείτε φωτογραφία

Μια Ρωσίδα φωτογράφος βρίσκεται στο επίκεντρο σκανδάλου, καθώς έβαψε έναν ελέφαντα ροζ και φέρεται να «δέχεται απειλές για τη ζωή της».

Η 47χρονη Τζούλια Μπουρούλεβα έχει δεχτεί κύμα διαμαρτυριών μετά τον θάνατο του ζώου τέσσερις μήνες μετά την αμφιλεγόμενη φωτογράφισή της.

Σύμφωνα με την Daily Mail, η ίδια επιμένει ότι ο ινδικός ελέφαντας πέθανε από «γηρατειά» – αλλά παραδέχεται ότι την είχαν προειδοποιήσει πως το πρότζεκτ της ήταν αμφιλεγόμενο όταν αναζητούσε «ημίγυμνα» τοπικά μοντέλα για να ποζάρουν βαμμένα ροζ στο πλαίσιο του εγχειρήματος.

Η Ρωσίδα έχει τώρα ξεκινήσει – με ανάμεικτα αποτελέσματα – μια διαδικτυακή αίτηση για να ζητήσει υποστήριξη για τον εαυτό της σχετικά με τη φωτογράφιση του ροζ ελέφαντα.

Εικόνα από την κακοποίηση του ελέφαντα (instagram)

Τι ανέφερε η ίδια για την αντίδραση που δέχεται

Η Μπουρούλεβα έχει στο παρελθόν φωτογραφίσει βαμμένες καμήλες στο έργο της ως «καλλιτεχνική φωτογράφος». Δέχτηκε κύμα αντιδράσεων αφού αποκαλύφθηκε ότι ο «ροζ ελέφαντας», ηλικίας 65 ετών, πέθανε μετά τη φωτογράφιση, παρόλο που δεν υπάρχει κάτι που να συνδέει τη φωτογράφιση με τον θάνατο.

Η Ρωσίδα έγραψε: «Πώς θα τα βγάζατε πέρα αν δεχόσασταν τέτοιο όγκο μίσους; Κυριολεκτικά ολόκληρος ο ινδικός Τύπος έγραψε για την αμφιλεγόμενη φωτογράφιση με τον ροζ ελέφαντα, και υπάρχουν 1,5 δισεκατομμύρια Ινδοί. Και τώρα εξαπλώνεται και πέρα από την Ινδία. Λαμβάνω δέκα μηνύματα το λεπτό, κατάρες και ευχές θανάτου για εμένα και τους αγαπημένους μου. Ειλικρινά, είμαι πολύ κουρασμένη για να τα παρακολουθώ…»

Τι αποκάλυψε για τη φωτογράφιση

Αλλά αποκάλυψε επίσης ότι η αναζήτηση μοντέλων δεν ήταν εύκολη, και ότι είχε δεχτεί προειδοποιήσεις. Η Μπουρούλεβα έγραψε: «Το να βρω μοντέλο δεν ήταν εύκολο. Στη συντηρητική κοινότητα της Ινδίας, το να βρεθεί κάποια πρόθυμη να είναι ημίγυμνη και βαμμένη ροζ [καβαλώντας τον ελέφαντα] ήταν δύσκολο. Έστειλα μηνύματα σε δεκάδες μοντέλα – σχεδόν καμία δεν δέχτηκε. Ακόμη και όσες αγαπούσαν την ιδέα έλεγαν: “Η οικογένειά μου δεν θα το καταλάβει.”»

Ωστόσο, αυτό δεν την απέτρεψε. «Για όσους ανησυχούν για τον ελέφαντα – χρησιμοποιήσαμε οργανική, τοπικά παραγόμενη μπογιά, την ίδια που χρησιμοποιούν οι ντόπιοι σε φεστιβάλ, οπότε ήταν απολύτως ασφαλής για το ζώο», είπε.

Τι της γράφουν στα σχόλια

Τα ινδικά μέσα ενημέρωσης ανέδειξαν ότι η Μπουρούλεβα τώρα αναζητά δημόσια διαδικτυακή υποστήριξη για τον εαυτό της. Παραπονέθηκε για «μίσος, απειλές, ακόμη και ευχές θανάτου – προς εμένα, τους φίλους μου, τα μοντέλα και τους ακόλουθούς μου».

Σήμερα, την υποστήριξαν λιγότερες από εκατό κοινοποιήσεις. «Λυπάμαι, αλλά όχι, δεν αξίζεις υποστήριξη, ήταν ένας ηλικιωμένος ελέφαντας που δεν μπορούσε να πει αν πονούσε ή αν ένιωθε άβολα», ανέφερε ένα σχόλιο. «Τα ζώα δεν είναι τρόπαια ή παιχνίδια». Της είπαν επίσης: «Κακοποίησες έναν ηλικιωμένο ελέφαντα μόνο για μια φωτογράφιση. Αυτός ο ελέφαντας τώρα πέθανε και προσπαθείς να δικαιολογηθείς; Απίστευτο».

ΠΗΓΗ: Ethnos.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Επεισοδιακή καταδίωξη: 25χρονος προσέκρουσε σε περιπολικό και επιτέθηκε σε αστυνομικούς - Έπεσαν πυροβολισμοί
Μουντή η Μεγάλη Εβδομάδα: Πότε αναμένονται βροχές, καταιγίδες και χαλάζι - Οι περιοχές που επηρεάζονται
Πτήσεις στον…«αέρα»: Ο λόγος που μπορεί να αλλάξει το ταξίδι σου - Το ντόμινο ακρίβειας – Οικονομολόγος στο «Τ»
Έτσι θα λειτουργήσουν οι χώροι εστίασης το Πάσχα – Ανησυχία για τις αυξήσεις τιμών
Θα έχουμε τυριά και χαλλούμι για φλαούνες; Πόσο επηρέασε ο αφθώδης πυρετός την παραγωγή γάλακτος και τις τιμές;
Στιγμές τρόμου: Στις φλόγες τυλίχθηκε ασθενοφόρο που μετέφερε 12χρονο παιδάκι - Στο Νοσοκομείο 2 πρόσωπα - Τι συνέβη
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα Μεγάλη Τρίτη 7/4 - Πείτε τους να ζήσουν

 

 

 

Γονείς πήραν το άρρωστο μωρό τους χωρίς έγκριση από το Νοσοκομείο Ρόδου και τώρα νοσηλεύεται διασωληνωμένο στην Αθήνα

 07.04.2026 - 09:53
Λετυμπιώτης: Στο μικροσκόπιο οι καταγγελίες Δρουσιώτη - Νέα συνάντηση Χριστοδουλίδη–Έρχιουρμαν

Λετυμπιώτης: Στο μικροσκόπιο οι καταγγελίες Δρουσιώτη - Νέα συνάντηση Χριστοδουλίδη–Έρχιουρμαν

Στην εκπομπή «Alpha Ενημέρωση» τοποθετήθηκε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, σχολιάζοντας τα βασικά ζητήματα της επικαιρότητας.

Λετυμπιώτης: Στο μικροσκόπιο οι καταγγελίες Δρουσιώτη - Νέα συνάντηση Χριστοδουλίδη–Έρχιουρμαν

Λετυμπιώτης: Στο μικροσκόπιο οι καταγγελίες Δρουσιώτη - Νέα συνάντηση Χριστοδουλίδη–Έρχιουρμαν

  •  07.04.2026 - 09:10
ΑΛΜΑ: Θυσιάζει τον Παπαδάκη για να προστατεύσει το προφίλ του

ΑΛΜΑ: Θυσιάζει τον Παπαδάκη για να προστατεύσει το προφίλ του

  •  07.04.2026 - 06:25
Έκθεση-«βόμβα» για ΥΔΕΠ: Δεκάδες λάθη σε πληρωμές επιδομάτων και προβλήματα στο ΕΕΕ - Στο «φως» σωρεία παραλείψεων

Έκθεση-«βόμβα» για ΥΔΕΠ: Δεκάδες λάθη σε πληρωμές επιδομάτων και προβλήματα στο ΕΕΕ - Στο «φως» σωρεία παραλείψεων

  •  07.04.2026 - 09:02
ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΙΣΤΟΥ στο «T» : "Είμαι υποψήφιος με τους Οικολόγους- Ένα Κίνημα με επίκεντρο τον άνθρωπο»

ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΙΣΤΟΥ στο «T» : “Είμαι υποψήφιος με τους Οικολόγους- Ένα Κίνημα με επίκεντρο τον άνθρωπο»

  •  07.04.2026 - 06:16
Πτήσεις στον…«αέρα»: Ο λόγος που μπορεί να αλλάξει το ταξίδι σου - Το ντόμινο ακρίβειας – Οικονομολόγος στο «Τ»

Πτήσεις στον…«αέρα»: Ο λόγος που μπορεί να αλλάξει το ταξίδι σου - Το ντόμινο ακρίβειας – Οικονομολόγος στο «Τ»

  •  07.04.2026 - 06:20
Επεισοδιακή καταδίωξη: 25χρονος προσέκρουσε σε περιπολικό και επιτέθηκε σε αστυνομικούς - Έπεσαν πυροβολισμοί

Επεισοδιακή καταδίωξη: 25χρονος προσέκρουσε σε περιπολικό και επιτέθηκε σε αστυνομικούς - Έπεσαν πυροβολισμοί

  •  07.04.2026 - 07:53
Θα έχουμε τυριά και χαλλούμι για φλαούνες; Πόσο επηρέασε ο αφθώδης πυρετός την παραγωγή γάλακτος και τις τιμές;

Θα έχουμε τυριά και χαλλούμι για φλαούνες; Πόσο επηρέασε ο αφθώδης πυρετός την παραγωγή γάλακτος και τις τιμές;

  •  07.04.2026 - 06:21
LIVE: Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ - Τραμπ: Χωρίς συμφωνία, τα μεσάνυχτα της Τρίτης θα καούν όλα

LIVE: Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ - Τραμπ: Χωρίς συμφωνία, τα μεσάνυχτα της Τρίτης θα καούν όλα

  •  07.04.2026 - 06:13

