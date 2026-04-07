Μήνυση κατέθεσε ο Γιώργος Μυλωνάκης για δημοσιεύματα στην Ελλάδα που τον εμπλέκουν στην υπόθεση με τη «Σάντη»

Ο κ. Μυλωνάκης ζητά την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για μια πρωτοφανή επιχείρηση συκοφάντησής του με πλαστά στοιχεία.

Σύμφωνα με όσα γνωστοποίησε ο ίδιος μέσω ανάρτησής του, το υλικό που προσκόμισε στις δικαστικές αρχές αποδεικνύει «πέραν πάσης αμφιβολίας» ότι οι τηλεφωνικές συνομιλίες και τα γραπτά μηνύματα που του αποδίδονται είναι εξ ολοκλήρου κατασκευασμένα.

«Από την πρώτη στιγμή κατέστησα σαφές ότι το εν λόγω δημοσίευμα, κατά το μέρος που με αφορά, ουδεμία απολύτως σχέση έχει με την πραγματικότητα. Πλέον, από το υλικό που κατέθεσα, ενώπιον των δικαστικών αρχών αποδεικνύεται η τέλεση βαρύτατων αξιόποινων πράξεων σε βάρος μου. Έχω πλήρη εμπιστοσύνη στην ελληνική Δικαιοσύνη ότι θα επιτελέσει το καθήκον της, διερευνώντας ενδελεχώς τις ανωτέρω πράξεις, οι οποίες τελέστηκαν από άγνωστους μέχρι στιγμής δράστες και δεν προσβάλλουν μόνο την τιμή και την υπόληψή μου, αλλά λόγω και της θέσης μου στοχεύουν στο να δημιουργήσουν λανθασμένες πολιτικές εντυπώσεις με απρόβλεπτες προεκτάσεις. Είμαι βέβαιος ότι η ελληνική δικαιοσύνη θα αποκαλύψει σύντομα ποιοι είναι οι δράστες και ποια είναι τα πραγματικά τους κίνητρα», τονίζει σε ανακοίνωσή του.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ