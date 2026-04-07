Μήνυση κατέθεσε ο Γιώργος Μυλωνάκης για δημοσιεύματα στην Ελλάδα που τον εμπλέκουν στην υπόθεση με τη «Σάντη»

 07.04.2026 - 12:54
Μήνυση κατά της εφημερίδας «Documento» κατέθεσε, σήμερα, Μ.Τρίτη ο Υφυπουργός παρά των Πρωθυπουργώ της Ελλάδας, Γιώργος Μυλωνάκης για δημοσίευμα της περασμένης Κυριακής σύμφωνα με το οποίο «εμπλέκεται σε μυθιστορηματικού τύπου σκάνδαλο διαφθοράς, παιδεραστίας και μυστικιστικών οργανώσεων σε Κύπρο και Ελλάδα» σε σχέση με την υπόθεση της «Σάντη».

Ο κ. Μυλωνάκης ζητά την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για μια πρωτοφανή επιχείρηση συκοφάντησής του με πλαστά στοιχεία.

Σύμφωνα με όσα γνωστοποίησε ο ίδιος μέσω ανάρτησής του, το υλικό που προσκόμισε στις δικαστικές αρχές αποδεικνύει «πέραν πάσης αμφιβολίας» ότι οι τηλεφωνικές συνομιλίες και τα γραπτά μηνύματα που του αποδίδονται είναι εξ ολοκλήρου κατασκευασμένα.

«Από την πρώτη στιγμή κατέστησα σαφές ότι το εν λόγω δημοσίευμα, κατά το μέρος που με αφορά, ουδεμία απολύτως σχέση έχει με την πραγματικότητα. Πλέον, από το υλικό που κατέθεσα, ενώπιον των δικαστικών αρχών αποδεικνύεται η τέλεση βαρύτατων αξιόποινων πράξεων σε βάρος μου. Έχω πλήρη εμπιστοσύνη στην ελληνική Δικαιοσύνη ότι θα επιτελέσει το καθήκον της, διερευνώντας ενδελεχώς τις ανωτέρω πράξεις, οι οποίες τελέστηκαν από άγνωστους μέχρι στιγμής δράστες και δεν προσβάλλουν μόνο την τιμή και την υπόληψή μου, αλλά λόγω και της θέσης μου στοχεύουν στο να δημιουργήσουν λανθασμένες πολιτικές εντυπώσεις με απρόβλεπτες προεκτάσεις. Είμαι βέβαιος ότι η ελληνική δικαιοσύνη θα αποκαλύψει σύντομα ποιοι είναι οι δράστες και ποια είναι τα πραγματικά τους κίνητρα», τονίζει σε ανακοίνωσή του.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Λέμε αντίο στα ξενοδοχεία όπως τα ξέρουμε - Η απαγόρευση στα δωμάτια που έρχεται να σοκάρει όλους τους ταξιδιώτες

Τουρκία: Ένοπλη επίθεση έξω από το ισραηλινό προξενείο στην Κωνσταντινούπολη - Νεκροί δύο από τους δράστες, τραυματίστηκαν και αστυνομικοί

ΠτΔ: Έτοιμο πλάνο για τις Βρετανικές Βάσεις - Η επόμενη κίνηση της Κύπρου

Θα κινηθούμε στη βάση ενός συγκεκριμένου πλάνου και σχεδιασμού, δήλωσε τη Μ.Τρίτη από τη Μαρίνα Αγίας Νάπας ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης σε σχέση με το θέμα των Βρετανικών Βάσεων. 

  •  07.04.2026 - 11:42
  •  07.04.2026 - 13:34
  •  07.04.2026 - 10:18
  •  07.04.2026 - 12:23
  •  07.04.2026 - 06:16
  •  07.04.2026 - 14:05
  •  07.04.2026 - 06:20
  •  07.04.2026 - 06:13

