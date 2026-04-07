Λέμε αντίο στα ξενοδοχεία όπως τα ξέρουμε - Η απαγόρευση στα δωμάτια που έρχεται να σοκάρει όλους τους ταξιδιώτες

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έθεσε έναν κρίσιμο στόχο για το 2030, ο οποίος θα επηρεάσει άμεσα την εμπειρία των ταξιδιωτών στα ξενοδοχεία.

Ο νέος νόμος της Ε.Ε. για τα είδη υγιεινής

Σύμφωνα με τον Κανονισμό 2025/40 που εγκρίθηκε πρόσφατα, οι ατομικές συσκευασίες (monodoses) για προϊόντα υγιεινής, όπως το σαμπουάν και το αφρόλουτρο, πρόκειται να καταργηθούν οριστικά σε όλα τα κράτη μέλη.

Η σταδιακή εφαρμογή του μέτρου έχει ήδη ξεκινήσει, με απώτερο σκοπό την πλήρη απαγόρευσή τους έως την 1η Ιανουαρίου 2030, στο πλαίσιο της πολιτικής για τη μείωση των πλαστικών απορριμμάτων.

Ποια θα είναι η εναλλακτική λύση για τα ξενοδοχεία

Η εναλλακτική λύση που υιοθετείται πλέον από τα ξενοδοχεία είναι η χρήση μεγάλων, επαναγεμιζόμενων δοχείων στους χώρους του μπάνιου. Αυτό σημαίνει ότι οι πελάτες δεν θα βρίσκουν πια τα κλασικά μικρά πλαστικά μπουκαλάκια που συνήθιζαν να παίρνουν μαζί τους φεύγοντας.

Η νομοθεσία καλύπτει το σαμπουάν, το αφρόλουτρο, τις λοσιόν σώματος και άλλα είδη περιποίησης, επιβάλλοντας μια πιο

φιλική προς το περιβάλλον προσέγγιση στη διαχείριση των πόρων των τουριστικών μονάδων.

Ο αντίκτυπος σε έναν κλάδο που σπάει κάθε ρεκόρ χρόνο με τον χρόνο

Το νέο μέτρο αναμένεται να επηρεάσει εκατομμύρια τουρίστες, καθώς ο κλάδος των διανυκτερεύσεων στην Ευρώπη σημειώνει ιστορικά υψηλά επίπεδα. Το 2025 καταγράφηκαν 3,1 δισεκατομμύρια διανυκτερεύσεις στην ΕΕ, με την Ισπανία να κατέχει την πρωτιά, γεγονός που υπογραμμίζει την τεράστια ποσότητα πλαστικού που θα εξοικονομηθεί από αυτή τη μετάβαση.

Η στροφή προς τις επαναχρησιμοποιούμενες συσκευασίες αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης ευρωπαϊκής στρατηγικής που στοχεύει στον μετασχηματισμό του τουρισμού σε ένα πιο πράσινο και βιώσιμο μοντέλο λειτουργίας.

ΠΗΓΗ: Gazzetta.gr