Παπαδάκης για καταγγελίες Δρουσιώτη: Στο ΤΑΕ το πόρισμα - «Να βρεθεί η fabrika των πλαστών μηνυμάτων»

 07.04.2026 - 13:34
Στην εκπομπή «Alpha Ενημέρωση» μίλησε ο Δημήτρης Παπαδάκης, αναφερόμενος στις εξελίξεις γύρω από την υπόθεση καταγγελιών από το Μακάριο Δρουσιώτη, αποκαλύπτοντας ότι το πόρισμα του ανεξάρτητου δικανικού εμπειρογνώμονα θα κατατεθεί εντός ολίγων ωρών στο ΤΑΕ.

Όπως ανέφερε, βρισκόταν σε συνεχή επικοινωνία με την ηγεσία του ΑΛΜΑ για τα βήματα που θα ακολουθούσε, ωστόσο,όπως είπε, υπήρξαν αμφισβητήσεις χωρίς να αναμένεται το πόρισμα. Παράλληλα, προανήγγειλε ότι θα παραχωρήσει δημοσιογραφική διάσκεψη εντός της επόμενης ημέρας.

Σε ό,τι αφορά τη σχέση του με το ΑΛΜΑ, χαρακτήρισε το πολιτικό «διαζύγιο» ως αναμενόμενο και θετικό, δηλώνοντας: «Από τη στιγμή που δεν τύγχανα της στήριξης από την πλευρά του κόμματος ΑΛΜΑ δεν είχε καμία σημασία να συνεχίσω να συμπορεύομαι μαζί τους». Πρόσθεσε ότι η αρχική του συνεργασία είχε στόχο την ανάληψη πρωτοβουλιών για θεσμικές αλλαγές και την αποκατάσταση της αξιοπιστίας των θεσμών.

Παράλληλα, εξέφρασε έντονο προβληματισμό για τη δημόσια συζήτηση, σημειώνοντας ότι «η δημοκρατία είναι κολοβή γιατί είναι λαβωμένη» και υπογραμμίζοντας πως «δεν γίνεται να δημοσιεύονται κατηγορίες και ισχυρισμοί χωρίς πρώτα να ερευνώνται». Τόνισε επίσης την ανάγκη να εξακριβωθεί «ποια είναι η fabrika που κατασκεύασε αυτά τα μηνύματα τα πλαστά».

